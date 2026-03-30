Đền Bạch Mã là nơi thờ thần Long Đỗ, vị Thành hoàng trấn giữ phương Đông của kinh thành Thăng Long xưa, thuộc hệ thống “Tứ trấn” linh thiêng. Trải qua nhiều thế kỷ, di tích không chỉ mang giá trị lịch sử, kiến trúc và tín ngưỡng đặc sắc mà còn là biểu tượng của “linh khí” và chiều sâu văn hiến Thăng Long - Hà Nội.

Lễ hội đền Bạch Mã - một trong những không gian tâm linh tiêu biểu và lâu đời bậc nhất của Thăng Long - Hà Nội không chỉ là hoạt động văn hóa - tín ngưỡng truyền thống mà còn là dịp khẳng định quyết tâm chính trị, tinh thần trách nhiệm và sự chủ động của chính quyền cơ sở trong công tác gìn giữ, phát huy di sản theo đúng tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Lễ hội truyền thống Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Bạch Mã năm 2026. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Các bô lão trong trang phục truyền thống thực hiện nghi thức tế lễ Nam quan, một trong những nghi lễ quan trọng thể hiện sự tôn kính với thần Long Đỗ. Ảnh: Lan Anh/TTXVN phát

Các nữ quan tại Lễ hội Đền Bạch Mã. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN