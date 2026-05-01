Mùa sen xứ Huế

01/05/2026

Huế vào hạ. Cỏ cây xanh mướt một màu xanh viên mãn. Những con sông hộ thành hào chạy quanh thành nội và Hoàng thành đến hẹn lại lên khoe sắc hồng của loài sen thơm đài các.

Mùa sen xứ Huế. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Sen hồng xứ Huế là giống sen bản địa, bông bé, cánh tím phớt hồng, dáng cành mảnh mai, thao tao, đài các, hương thơm thoảng đưa dịu nhẹ. Không rực rỡ như loài sen quỳ ngoài Bắc, cũng chẳng to như sen Tháp Mười ở trong Nam, sen Huế nhỏ xinh mà duyên đến lạ. Chẳng thế mà dân gian xứ Huế có câu ca: Sen xa hồ sen khô hồ cạn, Lựu xa đào lựu ngả đào nghiêng. Thế mới thấy cái tình của sen Huế sâu lắng, quyến luyến và bịn rịn đến lạ. Quyến luyến đến độ xa nhau, nhớ nhau, sen cũng khô, hồ cũng cạn, cứ như tình chàng ý thiếp mãi chẳng thể rời xa.

Sen trong thành nội. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Hạ về, đến Huế ngoài cái thú ngắm sông Hương núi Ngự, chiêm vọng nét cổ kính thâm nghiêm của đền đài, lăng tẩm, lầu son, gác tía... ai lại nỡ bỏ qua cái thú tiêu dao dạo chơi quanh các con sông ngự để ngắm loài hoa sen hồng của Cố đô, để thưởng thức làn hương thơm man mác thoảng đưa trong gió chiều, và nồng nàng khi sương sớm để thấm cái tình của người xứ Huế mộng mơ.

Sen Huế nhỏ xinh, mong manh, đài các. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Ngắm sen, chơi sen cũng là một thú chơi tao nhã riêng có của người Huế, Người xứ Huế vốn mộng mơ nhưng cũng nặng lòng với lễ nghi, gia giáo, sự đời, triết lí nhân sinh. Thành ra cái cách ngắm sen, thưởng sen của người Huế cũng có đôi điều lạ. Lạ ở chỗ đôi khi chỉ một cánh sen tàn, một nhụy hoa vàng lơ thơ bay trong gió, hay một đám lá sen úa sạm lỗ chỗ những hoa văn kì lạ in hằn trên mặt nước cũng đủ để họ thổn thức, nghĩ suy và liên tưởng ra nhiều điều thú vị về cuộc sống để rồi đặt ra những cái tên gọi đầy tính hình tượng, kiểu như: kiếp người, tàn phai, vô thường, sen hồng mấy độ, hay bức họa trên mặt hồ...

