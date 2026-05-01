Vinpearl Safari Phú Quốc: “Bản giao hưởng” hoang dã giữa đảo Ngọc

01/05/2026

Với vẻ đẹp nguyên sơ của đảo ngọc Phú Quốc, nơi biển xanh hòa cùng những cánh rừng nhiệt đới bạt ngàn, Vinpearl Safari hiện lên như một thế giới hoang dã sống động - nơi thiên nhiên cất lên những thanh âm nguyên bản nhất của sự sống. Không chỉ là công viên chăm sóc và bảo tồn động vật bán hoang dã lớn nhất Việt Nam, Vinpearl Safari Phú Quốc còn được ví như một “bản giao hưởng” của muôn loài giữa lòng đảo ngọc.

Sức hấp dẫn ấy càng nổi bật khi Phú Quốc liên tiếp được vinh danh trên bản đồ du lịch quốc tế. Tháng 3/2026, tạp chí du lịch DestinAsian công bố giải thưởng Readers’ Choice Awards, đưa Phú Quốc vươn lên vị trí Á quân trong danh sách 10 hòn đảo đẹp nhất châu Á. Hành trình thăng hạng từ vị trí thứ 6 năm 2024, lên thứ 5 năm 2025 và đạt hạng 2 vào năm 2026 cho thấy sức hút ngày càng mạnh mẽ của đảo Ngọc. Cùng với đó, CNBC xếp Phú Quốc vào Top 4 điểm đến du lịch xu hướng toàn cầu năm 2026, còn EnVols (Pháp) và Skyscanner cũng đưa nơi đây vào nhóm những điểm đến nổi bật nhất thế giới.

Du khách trải nghiệm tại Vinpearl Safari Phú Quốc – công viên bảo tồn động vật bán hoang dã lớn nhất Việt Nam, với không gian rừng xanh và nhiều hoạt động khám phá thiên nhiên hấp dẫn.

Khán giả thưởng thức các tiết mục biểu diễn động vật và tương tác cùng các loài chim, điểm nhấn ấn tượng trong hành trình trải nghiệm thế giới hoang dã tại Vinpearl Safari Phú Quốc.

Trong bức tranh ấy, Vinpearl Safari trở thành điểm nhấn đặc sắc, góp phần làm nên thương hiệu du lịch sinh thái khác biệt của Phú Quốc. Với quy mô gần 380 ha, nơi đây là mái nhà chung của hơn 4.000 cá thể thuộc hơn 200 loài động vật đến từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có nhiều loài quý hiếm như hổ Bengal, sư tử trắng, tê giác Nam Phi, linh dương sừng kiếm hay hồng hạc. Mỗi loài mang một sắc thái riêng, tạo nên bức tranh thiên nhiên đa dạng giữa không gian xanh mướt của rừng nguyên sinh.

Điểm đặc biệt làm nên sức hút riêng của Vinpearl Safari là mô hình tham quan độc đáo “nhốt người, thả thú”. Trong những chiếc xe chuyên dụng, du khách bước vào hành trình xuyên qua khu bán hoang dã, nơi các loài thú được sống trong môi trường gần với tự nhiên nhất. Không còn những chiếc lồng sắt quen thuộc, con người trở thành vị khách lặng lẽ quan sát cuộc sống của muông thú: đàn hươu thong dong dưới tán cây, những chú tê giác lững thững bên hồ nước hay ánh mắt uy nghiêm của sư tử giữa vùng thảo nguyên thu nhỏ.

Trải nghiệm “nhốt người, thả thú” tại Vinpearl Safari Phú Quốc, nơi du khách quan sát động vật quý hiếm ngay bên ngoài xe chuyên dụng.

Nhân viên chăm sóc tận tay cho thú ăn, thể hiện nỗ lực bảo tồn và nuôi dưỡng động vật. Ảnh: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam

Khi màn đêm buông xuống, Vinpearl Safari lại khoác lên mình một vẻ đẹp hoàn toàn khác với chương trình Night Safari - hành trình khám phá thế giới động vật về đêm đầy mê hoặc. Đây cũng là lúc “bản giao hưởng hoang dã” vang lên rõ nhất. Tiếng bước chân của hổ Bengal trong bóng tối, âm thanh xào xạc của lá rừng, tiếng chim gọi bầy hay những chuyển động âm thầm của muông thú tạo nên một bản hòa âm tự nhiên vừa bí ẩn vừa cuốn hút.

Night Safari không chỉ là một chuyến tham quan mà còn là trải nghiệm nghệ thuật cảm xúc, nơi con người lắng nghe thiên nhiên bằng tất cả giác quan. Dưới ánh đèn dịu nhẹ, những loài động vật hiện lên vừa gần gũi vừa huyền bí, như đưa du khách bước vào một thước phim tài liệu sống động giữa đời thực.

Du khách khám phá Night Safari tại Vinpearl Safari Phú Quốc, chiêm ngưỡng voi châu Á, hổ Bengal và đàn bò Ankole-Watusi trong không gian hoang dã huyền ảo về đêm.

Bên cạnh đó, nơi đây còn mang đến nhiều hoạt động hấp dẫn như biểu diễn động vật, cho thú ăn, chụp ảnh cùng các loài quý hiếm hay chương trình Junior Zoo Keeper dành cho trẻ em. Không chỉ là điểm đến du lịch, Vinpearl Safari còn mang trong mình sứ mệnh bảo tồn thiên nhiên và giáo dục cộng đồng về ý thức bảo vệ động vật hoang dã.

Khoảnh khắc hươu cao cổ tương tác gần gũi với du khách, khép lại hành trình khám phá đầy cảm xúc. Ảnh/ Trương Phú Quốc

Giữa nhịp phát triển mạnh mẽ của du lịch hiện đại, nơi đây vẫn giữ được tinh thần cốt lõi: đưa con người trở về gần hơn với tự nhiên, để hiểu rằng mỗi sinh vật đều là một phần không thể thiếu của hành tinh này. Tiếng chim gọi sáng, tiếng gió lùa qua tán rừng, tiếng bước chân muông thú trong đêm... tất cả hòa quyện thành một “bản giao hưởng” hoang dã đầy mê hoặc - bản nhạc không sân khấu nào có thể tái hiện trọn vẹn, chỉ có thể cảm nhận bằng sự lắng nghe của trái tim./.