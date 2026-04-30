'Hà Nội 5 cửa ô' - Chạm vào ký ức 30/4 qua một hành trình đặc biệt

Không chỉ là sự tái hiện, hành trình còn là một cách kết nối quá khứ với hiện tại.

Khi lịch sử được cảm nhận bằng mọi giác quan

Điều làm nên sức hấp dẫn của chuyến tàu chính là khả năng đánh thức cảm xúc qua nhiều giác quan cùng lúc. Hành khách không chỉ "xem" lịch sử qua hình ảnh, mà còn "nghe" qua âm nhạc, "nếm" qua những món quà Hà Nội như kem Tràng Tiền, chè lam, bánh rán, trà sen, và "cảm" qua từng chi tiết không gian.

Bà Đào Thị Hồng xúc động chia sẻ, "Lâu lắm rồi tôi mới đi tàu. Khi bước lên, thấy mọi thứ được chăm chút, từ cách đón khách đến không gian bên trong, tôi thực sự rất cảm động. Nhìn những hình ảnh bộ đội, tôi nhớ lại thời tuổi trẻ của mình, nhớ đến những năm tháng chiến tranh… Có những lúc không kìm được nước mắt".

Với những người trẻ hơn, trải nghiệm lại mang một ý nghĩa khác. Chị Giang, một du khách đến từ Hải Phòng cho biết, "Tôi đưa bố mẹ đi trải nghiệm chuyến tàu này, và thực sự bất ngờ vì mọi thứ được chuẩn bị rất chỉn chu. Âm nhạc và lời dẫn gợi lại rất nhiều ký ức về Hà Nội xưa. Với bố mẹ tôi, đó là cả một bầu trời kỷ niệm. Còn với người trẻ, đây là một cách rất trực quan để hiểu hơn về lịch sử và nguồn cội của mình".

Nỗ lực làm mới cách kể chuyện lịch sử

Trong bối cảnh đời sống hiện đại với nhịp sống nhanh và sự chi phối mạnh mẽ của công nghệ, việc khiến người trẻ quan tâm đến lịch sử không phải là điều dễ dàng. Nhưng chính vì vậy, những mô hình như chuyến tàu "Hà Nội 5 cửa ô" cho thấy một hướng đi đáng chú ý: thay vì yêu cầu người trẻ học lịch sử, hãy để họ trải nghiệm lịch sử.

Theo ông Tào Đức Hiệp, "cuộc sống hiện nay rất bận rộn, đặc biệt là với người trẻ. Nhiều khi họ không có thời gian để tìm hiểu về quá khứ. Vì vậy, chúng tôi muốn tạo ra một "điểm chạm", nơi họ có thể cảm nhận lịch sử một cách tự nhiên, không gò bó".

Thực tế cho thấy, khi lịch sử được kể lại bằng những hình thức mới, giàu tính trải nghiệm và cảm xúc, nó không chỉ trở nên dễ tiếp cận hơn, mà còn có khả năng chạm đến những tầng sâu hơn trong nhận thức của con người.

"Chạm vào ký ức, viết tiếp tự hào" - thông điệp của hành trình không chỉ dừng lại ở việc gợi nhớ quá khứ, mà còn hướng đến tương lai. Bởi khi mỗi người hiểu và cảm nhận được giá trị của lịch sử, họ sẽ biết trân trọng hơn những gì đang có, và có ý thức hơn trong việc gìn giữ, tiếp nối.

Chuyến tàu không đưa hành khách đi xa về mặt địa lý, nhưng lại mở ra một hành trình dài trong tâm trí, nơi lịch sử không còn là điều đã qua, mà trở thành một phần sống động của hiện tại.

Và có lẽ, chính trong những trải nghiệm như vậy, lịch sử mới thực sự tìm được cách để bước gần hơn với con người hôm nay.