Huế - “miền tĩnh lặng” của du lịch Việt

Hạ về, đến Huế ngoài cái thú ngắm sông Hương núi Ngự, chiêm vọng nét cổ kính thâm nghiêm của đền đài, lăng tẩm, lầu son, gác tía... ai lại nỡ bỏ qua cái thú tiêu dao dạo chơi quanh các con sông ngự để ngắm loài hoa sen hồng của Cố đô, để thưởng thức làn hương thơm man mác thoảng đưa trong gió chiều, và nồng nàng khi sương sớm để thấm cái tình của người xứ Huế mộng mơ. Huế vào hạ. Cỏ cây xanh mướt một màu xanh viên mãn. Những con sông hộ thành hào chạy quanh thành nội và Hoàng thành đến hẹn lại lên khoe sắc hồng của loài sen thơm đài các.