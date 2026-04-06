Lấy dữ liệu làm trung tâm, công nghệ làm công cụ chuyển đổi số

Triển khai Nghị quyết trong cuộc sống, chuyển đổi số đang được đẩy nhanh, lan tỏa từ Trung ương đến địa phương; đổi mới sáng tạo ngày càng khởi sắc, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số.

Chuyển đổi số lan tỏa sâu rộng

Công tác cải cách thủ tục hành chính là một khâu trọng tâm đột phá, triển khai mạnh mẽ ở tất cả các cấp, các ngành và đạt được nhiều kết quả quan trọng, nâng cao chất lượng phục vụ, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp; góp phần vào việc thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trong bối cảnh Đảng, Nhà nước đặt mục tiêu đưa Việt Nam vào nhóm 3 nền kinh tế có môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi nhất ASEAN và duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn phát triển mới, yêu cầu cải cách thủ tục hành chính ngày càng trở nên cấp thiết, nhất là về thể chế, dữ liệu và nền tảng hạ tầng. Trong đó, vai trò của Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học và Công nghệ là trực tiếp và quan trọng. Ngày 4/4, ba Bộ đã ký Quy chế phối hợp liên ngành trong thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, ba Bộ đã tích cực phối hợp để xây dựng Quy chế phối hợp liên ngành trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, hướng tới triển khai công tác này thống nhất, hiệu quả, đồng bộ; bảo đảm sự đồng thuận và hiệp đồng chặt chẽ, chủ động linh hoạt hỗ trợ lẫn nhau phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và bám sát nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo 57) đã đề ra.

Hướng tới xây dựng nền hành chính tư pháp hiện đại, minh bạch, hiệu quả, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, Bộ Tư pháp đã khai trương Nền tảng số Thi hành án dân sự. Việc đưa Nền tảng số Thi hành án dân sự vào vận hành không chỉ thể hiện sự đổi mới về tư duy, công nghệ, mà còn là sự chuyển đổi căn bản từ phương thức quản lý truyền thống sang phương thức quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu số, từ xử lý thủ công sang ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong toàn bộ quy trình nghiệp vụ thi hành án dân sự. Nền tảng được đánh giá là bước tiến quan trọng trong lộ trình xây dựng Chính phủ số, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật; đồng thời tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp khi tham gia các hoạt động liên quan đến thi hành án dân sự.

Cùng với đó, thành phố Huế đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong đảm bảo an sinh xã hội thông qua việc tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID và triển khai chi trả không dùng tiền mặt.

Trong tháng 3/2026, thành phố Huế tập trung hoàn thành mục tiêu 100% công dân có tài khoản định danh điện tử đủ điều kiện, được tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID. Lãnh đạo các đơn vị, xã, phường đã phát huy vai trò, tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện mục tiêu này. Các đơn vị như Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại học Huế, Thành Đoàn… tổ chức hướng dẫn sinh viên, thanh niên tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID. Tại các xã vùng miền núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số, lực lượng Công an đến từng hộ hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID. Các hình thức tuyên truyền trực quan, trên nền tảng số, mạng xã hội… được đẩy mạnh để người dân hưởng ứng thực hiện.

Hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một Chính phủ số hiện đại, tinh gọn và hiệu quả, tỉnh Cà Mau số hóa các quy trình, chú trọng đầu tư vào hạ tầng, công nghệ chiến lược, dữ liệu là nền tảng, chiến lược đột phá và tài sản của mọi hệ thống thông minh. Hiệp hội Chuyển đổi số Cà Mau đã chủ động kết nối với hai tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới là Dell Technologies và AMD giới thiệu các giải pháp công nghệ tiên tiến trên thế giới để phục vụ địa phương. Đặc biệt, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) ngay từ thiết bị cá nhân, xây dựng các kho lưu trữ dữ liệu an toàn đã hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc hiệu quả hơn và bảo vệ tài sản dữ liệu của Nhà nước trước những rủi ro an ninh mạng ngày càng tinh vi.

Thí điểm công nghệ mới - mở ra dư địa phát triển mới

Hệ thống camera AI phát hiện lái xe công nghệ dừng đỗ sai quy định trước cổng Bến xe Mỹ Đình (đường Phạm Hùng, Hà Nội). Ảnh: Hùng Mạnh/TTXVN

Từ việc ứng dụng hệ thống camera trí tuệ nhân tạo (AI) trong giám sát và xử lý vi phạm, Hà Nội đang từng bước cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW vào thực tiễn quản lý đô thị.