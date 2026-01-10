Khởi tranh Giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam năm 2026

Giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 Cup THACO (TNSV THACO CUP 2026) mới đây đã khai mạc tại sân vận động Trường Đại học Tôn Đức Thắng (Thành phố Hồ Chí Minh).

Sự kiện nhằm chào mừng kỷ niệm Ngày truyền thống học sinh - sinh viên Việt Nam (9/1), Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí minh (26/3) và Ngày Thể thao Việt Nam (27/3).

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, Trưởng ban Tổ chức giải, phát biểu tại Lễ khai mạc. Ảnh: Trung Tuyến – TTXVN



Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, Trưởng ban Tổ chức giải cho biết, khởi đầu từ một ý tưởng, đến nay, Giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam đã trở thành sự kiện được đón chờ hàng năm của sinh viên và đông đảo người hâm mộ cả nước. Giá trị sâu sắc nhất giải hướng tới không chỉ là lan tỏa tình yêu bóng đá mà còn chung tay tạo nên một thế hệ trẻ xuất sắc về trí tuệ, vượt trội về thể chất, giàu bản sắc văn hóa, đủ khả năng cạnh tranh với các cường quốc năm châu.



Giải thu hút 60 đội bóng đến từ các trường đại học, cao đẳng và học viện trên toàn quốc đăng ký tham dự. Trong đó, đội chủ nhà vòng chung kết là Trường Đại học Nha Trang được đặc cách tiến thẳng vào vòng chung kết, 59 đội còn lại sẽ thi đấu vòng loại tại 4 khu vực tranh 11 suất tham dự vòng chung kết dự kiến diễn ra tại Khánh Hòa vào đầu tháng 3/2026.



Theo Ban Tổ chức, vòng loại được chia thành 4 khu vực. Cụ thể, bảng A - khu vực phía Bắc gồm 12 đội, thi đấu tại sân Trường Đại học Thủy Lợi (Hà Nội); bảng B - khu vực Duyên hải miền Trung có 4 đội, thi đấu tại sân vận động Quân khu 5 (Đà Nẵng); bảng C - khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có số lượng đội bóng đông nhất với 35 đội, thi đấu tại sân vận động Trường Đại học Tôn Đức Thắng và sân Tao Đàn; bảng D - khu vực Tây Nam Bộ gồm 8 đội, thi đấu tại sân vận động Trường Đại học Đồng Tháp.



Trận thi đấu giữa Trường Đại học Tôn Đức Thắng (áo đỏ) và Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh với kết quả chung cuộc 6-0 nghiêng về Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Ảnh: Trung Tuyến – TTXVN

Riêng vòng loại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra từ ngày 9-27/1, 35 đội được chia thành 9 nhóm (4 đội/nhóm, riêng nhóm K có 3 đội), thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Chọn 9 đội đứng Nhất các nhóm, 2 đội Nhì có thành tích tốt nhất cùng đội nhì bảng D - khu vực Tây Nam Bộ sẽ thi đấu play-off để chọn 6 suất vào vòng chung kết. Ban Tổ chức yêu cầu lực lượng trọng tài, giám sát điều hành khách quan, chính xác, các đội tuân thủ nghiêm Điều lệ giải, bảo đảm tinh thần thi đấu trung thực, fair-play.



Ngay sau lễ khai mạc là trận thi đấu giữa đội chủ nhà Trường Đại học Tôn Đức Thắng và Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh. Với lợi thế sân nhà cùng lực lượng vượt trội, Trường Đại học Tôn Đức Thắng chủ động dâng cao đội hình, tạo sức ép ngay từ những phút đầu trận. Bất ngờ ở phút 13, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh được hưởng quả phạt đền, tuy nhiên, cầu thủ Nguyễn Đăng Khoa không tận dụng được cơ hội khi cú sút đưa bóng vọt xà ngang. Sau tình huống này, đội khách liên tục chịu sức ép trước các đợt tấn công dồn dập của đội chủ nhà. Cầu thủ Hoàng Sỹ Oai tỏa sáng với cú hat-trick ở các phút 22, 32 và 48, giúp Trường Đại học Tôn Đức Thắng sớm tạo lợi thế lớn. Trong những phút còn lại, đội chủ nhà ghi thêm 3 bàn thắng ở các phút 53, 57 và 74, khép lại trận đấu với chiến thắng đậm 6-0 trước Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh.



Ban Tổ chức tặng hoa và cờ lưu niệm tới các đơn vị đồng hành cùng Giải bóng đá Thanh niên Sinh viên Việt Nam năm 2026. Ảnh: Trung Tuyến – TTXVN

Trước đó, trong trận đấu mở màn, Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh đã có chiến thắng 2-0 trước Học viện Hàng không Việt Nam.

Giải năm nay giữ nguyên các giải thưởng có giá trị cao như những mùa trước. Theo đó, đội vô địch sẽ nhận cúp, huy chương Vàng và phần thưởng 300 triệu đồng; đội á quân sẽ nhận huy chương Bạc cùng phần thưởng 150 triệu đồng; 2 đội đồng hạng ba sẽ nhận huy chương Đồng cùng phần thưởng 70 triệu đồng; đội đoạt giải phong cách sẽ nhận phần thưởng 40 triệu đồng./.