Khám phá
Khâu Vai - nơi sắp gọi bước chân du khách
Lễ hội Chợ tình Khâu Vai năm 2026 với chủ đề "Khâu Vai - Phiên chợ tình mãi gọi" dự kiến diễn ra từ ngày 12 - 13/5 (tức 26 - 27/3 âm lịch), với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc. Đây không chỉ là sự kiện thường niên mà còn là điểm nhấn trong hành trình quảng bá hình ảnh, con người và bản sắc văn hóa vùng cao đá.
Ngay từ những ngày này, không khí chuẩn bị đã lan tỏa khắp các thôn bản. Từng con đường, góc chợ, không gian sinh hoạt cộng đồng được chỉnh trang; người dân tất bật chuẩn bị trang phục, luyện tập các tiết mục văn nghệ, dựng lại những gian hàng ẩm thực truyền thống. Mỗi người, mỗi nhà đều mang theo một niềm háo hức rất riêng, như chờ đón một cuộc hẹn đã được giữ gìn qua nhiều thế hệ.
Trong đó, không gian ẩm thực luôn là điểm dừng chân hấp dẫn. Những món ăn quen thuộc của đồng bào vùng cao như thắng cố, mèn mén, bánh dày, rượu ngô, thịt gác bếp… được chế biến ngay tại chỗ, lan tỏa hương vị núi rừng đặc trưng. Không chỉ thưởng thức, du khách còn có thể trực tiếp tham gia các hoạt động chế biến, cảm nhận trọn vẹn sự tinh tế trong văn hóa ẩm thực của từng dân tộc.
Ông Hoàng Ngọc Thành, Chủ tịch UBND xã Khâu Vai cho biết, lễ hội năm nay được địa phương chuẩn bị kỹ lưỡng, chú trọng cả nội dung và hình thức tổ chức. "Chúng tôi xác định việc giữ gìn những giá trị văn hóa nguyên bản của chợ tình là yếu tố cốt lõi, đồng thời từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo thêm sản phẩm trải nghiệm để thu hút du khách. Địa phương cũng tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, hướng tới xây dựng chợ tình Khâu Vai trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, bền vững của tỉnh", ông Thành chia sẻ.
Theo thời gian, chợ tình Khâu Vai không còn bó hẹp trong câu chuyện "người cũ gặp lại người xưa", mà mở rộng thành không gian hẹn hò của tình yêu. Nhiều đôi trai gái đã gặp nhau, nên duyên từ chính phiên chợ này. Có người đến chợ tình khi chưa biết yêu, và ra về với một mối duyên vừa chớm nở. Có người đi qua nhiều mùa chợ, để rồi tìm được một nửa của mình giữa tiếng khèn, câu hát giao duyên.
Đêm Khâu Vai, khi ánh lửa bập bùng bên những gian hàng, khi tiếng khèn Mông, tiếng hát lượn, hát phưn vang lên giữa núi đá, cũng là lúc phiên chợ bước vào khoảnh khắc sâu lắng nhất. Sương đêm buông nhẹ, gió mang theo chút lạnh mơn man, đủ để những bàn tay tìm đến nhau, những ánh mắt chạm nhau trong im lặng mà vẫn đầy ắp cảm xúc.
Ngày nay, dù có thêm nhiều yếu tố mới phục vụ phát triển du lịch, chợ tình Khâu Vai vẫn giữ được cốt lõi văn hóa riêng có. Đó là sự chân thành, mộc mạc trong cách người ta tìm đến nhau; là sự thủy chung được gìn giữ qua năm tháng; là không gian để mỗi người lắng lại, tìm về với những giá trị sâu thẳm trong tâm hồn.
Giữ hẹn Khâu Vai, vì thế, không chỉ là giữ một phiên chợ, mà còn là giữ gìn một phần ký ức, một nét văn hóa đặc sắc của vùng cao. Để rồi mỗi mùa thương nhớ đi qua, Khâu Vai lại tiếp tục gọi về những bước chân, những câu chuyện, những mối duyên - nối dài qua thời gian./.