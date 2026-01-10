Khánh Hòa mở rộng không gian phát triển từ biển, đảo

Khánh Hòa hướng đến

mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào

năm 2030

.

Khánh Hòa là địa phương có dải bờ biển dài nhất cả nước với tổng chiều dài hơn 490 km và trên 200 đảo lớn, nhỏ. Phát huy lợi thế này, tỉnh đang từng bước mở rộng không gian phát triển kinh tế – xã hội, tập trung thu hút các nguồn lực đầu tư vào du lịch, đô thị, cảng biển, hạ tầng giao thông, khu kinh tế, khu công nghiệp ven biển. Qua đó, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, giữ vai trò là một cực tăng trưởng cao của cả nước.

Khánh Hòa mở rộng không gian phát triển kinh tế.

Bến du thuyền quốc tế Ana Marina (phường Bắc Nha Trang, Khánh Hòa) là điểm đón khách du lịch và các du thuyền hạng sang. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN

