Tiềm năng địa phương
Khánh Hòa mở rộng không gian phát triển từ biển, đảo
Khánh Hòa là địa phương có dải bờ biển dài nhất cả nước với tổng chiều dài hơn 490 km và trên 200 đảo lớn, nhỏ. Phát huy lợi thế này, tỉnh đang từng bước mở rộng không gian phát triển kinh tế – xã hội, tập trung thu hút các nguồn lực đầu tư vào du lịch, đô thị, cảng biển, hạ tầng giao thông, khu kinh tế, khu công nghiệp ven biển. Qua đó, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, giữ vai trò là một cực tăng trưởng cao của cả nước.