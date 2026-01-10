Báo Ảnh Việt Nam

Khánh Hòa mở rộng không gian phát triển từ biển, đảo

Khánh Hòa hướng đến mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Khánh Hòa là địa phương có dải bờ biển dài nhất cả nước với tổng chiều dài hơn 490 km và trên 200 đảo lớn, nhỏ. Phát huy lợi thế này, tỉnh đang từng bước mở rộng không gian phát triển kinh tế – xã hội, tập trung thu hút các nguồn lực đầu tư vào du lịch, đô thị, cảng biển, hạ tầng giao thông, khu kinh tế, khu công nghiệp ven biển. Qua đó, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, giữ vai trò là một cực tăng trưởng cao của cả nước.

 

Khánh Hòa mở rộng không gian phát triển kinh tế.
Bến du thuyền quốc tế Ana Marina (phường Bắc Nha Trang, Khánh Hòa) là điểm đón khách du lịch và các du thuyền hạng sang. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
Đồi cát trải rộng ven biển xã Phước Dinh (Khánh Hòa) là không gian phù hợp để phát triển các loại hình du lịch trải nghiệm mang sắc thái “sa mạc”. Ảnh tư liệu: Nguyễn Thành – TTXVN

 

Thực hiện: Nguyễn Thành/ TTXVN

