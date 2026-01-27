Khánh Hòa: Hàng nghìn chậu nho cảnh cung ứng dịp Tết Nguyên đán

Để có được những chậu nho đẹp, sai quả đúng dịp Tết, các nhà vườn tại Khánh Hòa phải đầu tư công chăm sóc suốt nhiều tháng, từ khâu chọn giống, cắt tỉa, điều chỉnh thời gian ra hoa, đậu trái đến phòng trừ sâu bệnh. Nho cảnh không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho người trồng mà còn góp phần đa dạng hóa thị trường hoa, cây cảnh chưng Tết, tạo thêm lựa chọn mới lạ cho người tiêu dùng trong dịp xuân về.

Người tiêu dùng thường lựa chọn những chậu nho có thế cây vững chãi, đủ lá xanh, chồi non, quả xanh và chùm quả chín đỏ, hội tụ nét “tứ quý”, biểu trưng cho ước vọng an khang, thịnh vượng.

Vườn nho cảnh của Hợp tác xã Nho cảnh A8 tại xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN

Những chậu nho cảnh với dáng cây đẹp, chùm quả sai trĩu, tạo điểm nhấn bắt mắt trong không gian gia đình ngày Tết. Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN

Thành viên Hợp tác xã Nho cảnh A8 chăm sóc nho cảnh phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN