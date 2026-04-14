Khai trương Sàn Giao dịch việc làm quốc gia liên thông toàn quốc

Phát biểu tại Lễ khai trương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh, việc đưa vào vận hành Sàn giao dịch việc làm quốc gia là “dấu mốc quan trọng trong lộ trình hiện đại hóa, chuyển đổi số lĩnh vực lao động, việc làm”, được triển khai trên nền tảng các nghị quyết lớn về khoa học công nghệ và chuyển đổi số quốc gia.

Theo Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình, từ tháng 5/2025, quá trình xây dựng Sàn được tổ chức bài bản, kiểm thử chặt chẽ về kỹ thuật, an toàn thông tin và khả năng vận hành. Đến nay, hệ thống đã “đáp ứng tốt các yêu cầu về kết nối, liên thông dữ liệu, bảo đảm tuyệt đối an toàn và an ninh thông tin”, sẵn sàng đưa vào hoạt động chính thức. Đây không chỉ là một nền tảng công nghệ, mà còn là hạ tầng số có ý nghĩa nền tảng đối với thị trường lao động.

“Sàn giao dịch việc làm quốc gia là hạ tầng số quan trọng, bảo đảm thị trường lao động vận hành thông suốt, minh bạch, đúng theo cơ chế thị trường, kết nối cung cầu. Sự kiện trong bối cảnh rộng hơn của cải cách hành chính và xây dựng Chính phủ hiện đại. Theo đó, việc vận hành Sàn là minh chứng cho “tư duy kiến tạo và tinh thần hành động quyết liệt” của ngành Nội vụ trong công cuộc chuyển đổi số, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ", Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình nhận định.

Nhấn mạnh yếu tố quyết định hiệu quả vận hành, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình kêu gọi sự tham gia đồng bộ của các địa phương, doanh nghiệp và người lao động; đồng thời, đề nghị các cơ quan “chuyển đổi tư duy” thành là những “điểm cầu vệ tinh” để cập nhật, chia sẻ dữ liệu, đồng thời kêu gọi doanh nghiệp và người lao động nhanh chóng nắm bắt, tin tưởng, khai thác và sử dụng Sàn giao dịch việc làm như một bệ phóng kết nối chính thức, minh bạch và hiệu quả nhất.

“Sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và người lao động là chìa khóa để chúng ta cùng nhau kiến tạo một thị trường lao động hiện đại, linh hoạt và hội nhập”, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh.

Theo thông tin từ Bộ Nội vụ, Sàn giao dịch việc làm quốc gia (địa chỉ www.vieclam.gov.vn) là nền tảng số kết nối người lao động, doanh nghiệp, tổ chức dịch vụ việc làm và cơ quan quản lý nhà nước. Hệ thống được xây dựng nhằm hướng tới một thị trường lao động hiện đại, minh bạch, linh hoạt và hiệu quả hơn.