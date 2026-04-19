Kết nối văn hóa và tình hữu nghị Việt Nam-Australia qua “Hương vị Úc 2026”

Trong khuôn khổ chương trình, từ ngày 28/3 đến 26/4 đã diễn ra chuỗi sự kiện quảng bá ẩm thực Australia tại nhiều nhà hàng, khách sạn ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Triển lãm "Hương vị Úc 2026" thu hút đông đảo khách tham quan.

Ngày 18/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Lãnh sự quán Australia tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Hương vị Úc 2026”- Taste of Australia 2026, giới thiệu sự giao thoa độc đáo giữa ẩm thực Australia và Việt Nam, góp phần tăng cường kết nối văn hóa và tình hữu nghị giữa Việt Nam và Australia.

Theo bà Sarah Hooper, Tổng lãnh sự Australia tại Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình được tổ chức trong dịp Australia và Việt Nam kỷ niệm 2 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, là cơ hội xây dựng kết nối kinh doanh, tăng cường giao lưu văn hóa và kết nối người tiêu dùng Việt Nam với những sản phẩm của Australia đang có mặt tại thị trường Việt Nam.

Australia và Việt Nam có mối quan hệ đối tác bền chặt, lâu dài, được xây dựng trên nền tảng tin cậy, tôn trọng lẫn nhau, giao lưu nhân dân và hợp tác kinh tế sâu rộng.

Một số gian hàng của Úc tại triển lãm năm 2026.

Trong những năm qua, quan hệ hợp tác giữa hai nước không ngừng phát triển trên nhiều lĩnh vực như thương mại, đầu tư, giáo dục, đổi mới sáng tạo và nhiều lĩnh vực khác.

Quan hệ đối tác này thể hiện khát vọng chung trong việc thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực và “Hương vị Úc” chính là một minh chứng cho điều đó.

“Hương vị Úc 2026 không chỉ là dịp tôn vinh ẩm thực và đồ uống Australia mà còn là biểu tượng cho tình đoàn kết hữu nghị, sự sáng tạo và mối quan hệ đối tác giữa hai quốc gia Australia và Việt Nam,” bà Sarah Hooper nhấn mạnh.

Tại “Đêm Gala Hương vị Úc” trong khuôn khổ chương trình, ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao việc Tổng Lãnh sự quán Australia đã duy trì tổ chức sự kiện như một sáng kiến kết nối hiệu quả giữa xúc tiến thương mại, quảng bá văn hóa và giao lưu nhân dân.

Chính những hoạt động tinh tế nhưng giàu chiều sâu này đã góp phần vun đắp niềm tin, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và củng cố nền tảng xã hội thuận lợi cho hợp tác lâu dài giữa Việt Nam và Australia.

Theo ông Bùi Xuân Cường, trên cơ sở mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện đang phát triển tốt đẹp giữa Việt Nam và Australia, Thành phố Hồ Chí Minh đứng trước nhiều cơ hội hợp tác mới với các đối tác Australia, đặc biệt trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh bổ sung lẫn nhau như nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp thực phẩm, logistics, giáo dục, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển đô thị bền vững

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ tin tưởng, từ những cuộc gặp gỡ trong chương trình sẽ tiếp tục nuôi dưỡng thêm nhiều ý tưởng sáng tạo mới, mang lại nhiều mối liên kết mới giữa cộng đồng doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục, các tổ chức sáng tạo và người dân Việt Nam và Australia, qua đó làm phong phú hơn nữa quan hệ giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Australia, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực trong tương lai.

Sự kiện chính của chương trình là Triển lãm “Hương vị Úc” với sự tham dự của khoảng 90 đối tác, nhà tài trợ đến từ Việt Nam và Australia, giới thiệu đến người dân Thành phố Hồ Chí Minh những sản phẩm nông nghiệp đặc sắc của Australia.

Sự có mặt đông đảo của các doanh nghiệp Australia và Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp, chế biến sản phẩm nông nghiệp, ẩm thực, đồ uống thể hiện sự gắn kết ngày càng sâu rộng trong quan hệ hợp tác song phương, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và giao lưu nhân dân.

Và điểm nhấn là sự tham gia của đầu bếp Sam Trần, gương mặt đại diện “Hương vị Úc 2026,” người có 10 năm sinh sống và làm việc tại Australia mang đến những sáng tạo ẩm thực kết hợp tinh tế giữa nguyên liệu Úc và phong cách chế biến Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình, từ ngày 28/3 đến 26/4 đã diễn ra chuỗi sự kiện quảng bá ẩm thực Australia tại nhiều nhà hàng, khách sạn ở Thành phố Hồ Chí Minh./.