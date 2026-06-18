Hơn 1.300 tình nguyện viên chung tay làm sạch Bán đảo Sơn Trà và bãi biển Đà Nẵng

Chương trình “Clean up Son Tra và Chiến dịch làm sạch bãi biển Đà Nẵng” với sự tham gia của hơn 1.300 tình nguyện viên.

Vừa qua, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng phối hợp với Thành đoàn Đà Nẵng và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Clean up Son Tra và Chiến dịch làm sạch bãi biển Đà Nẵng” với sự tham gia của hơn 1.300 tình nguyện viên. Chương trình được triển khai nhằm hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026, đồng thời thực hiện các giải pháp tăng cường vệ sinh môi trường biển theo chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng.

Các tình nguyện viên lặn biển vớt rác tại các rạng san hô ở biển để giúp san hô phát triển. Ảnh: TTXVN phát

Các tình nguyện viên lặn biển vớt rác tại các rạng san hô ở biển để giúp san hô phát triển. Ảnh: TTXVN phát