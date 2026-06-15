Chiến dịch 500 ngày đêm: Xác định danh tính các Anh hùng liệt sĩ nằm lại Đồng Tháp

15/06/2026

Theo kế hoạch, từ năm 2026 đến tháng 12/2030, Đồng Tháp phấn đấu bàn giao mẫu đối với hơn 21.000 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

Tỉnh Đồng Tháp đang tích cực tổ chức lấy mẫu và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định AND để xác định danh tính thông qua Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Theo kế hoạch, từ năm 2026 đến tháng 12/2030, Đồng Tháp phấn đấu lấy mẫu, bàn giao mẫu đối với hơn 21.000 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin và thiếu thông tin.

Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp thực hiện nhiệm vụ khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định AND để xác định danh tính. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp còn nhiều phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN