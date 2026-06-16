Xanh ngát vườn rau nơi đầu sóng ngọn gió
Màu xanh giữa trùng khơi trở thành biểu tượng của sức sống và tình yêu biển đảo quê hương.
Giữa nắng gió khắc nghiệt của biển đảo, những vườn rau xanh tốt trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 không chỉ góp phần cải thiện đời sống bộ đội mà còn thể hiện ý chí, nghị lực bám biển, giữ đảo của cán bộ, chiến sĩ. Màu xanh tràn đầy sức sống được vun trồng giữa trùng khơi, trở thành biểu tượng của sức sống và tình yêu biển đảo quê hương.
Báo ảnh Việt Nam/TTXVN