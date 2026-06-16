Xanh ngát vườn rau nơi đầu sóng ngọn gió

16/06/2026

Màu xanh giữa trùng khơi trở thành biểu tượng của sức sống và tình yêu biển đảo quê hương.

Giữa nắng gió khắc nghiệt của biển đảo, những vườn rau xanh tốt trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 không chỉ góp phần cải thiện đời sống bộ đội mà còn thể hiện ý chí, nghị lực bám biển, giữ đảo của cán bộ, chiến sĩ. Màu xanh tràn đầy sức sống được vun trồng giữa trùng khơi, trở thành biểu tượng của sức sống và tình yêu biển đảo quê hương.

Những vườn rau xanh tốt trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 thể hiện ý chí, nghị lực bám biển, giữ đảo của cán bộ, chiến sĩ. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Đại biểu Đoàn công tác số 12 chăm sóc rau trên Nhà giàn DK1/8 (Quế Đường). Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và Quân chủng Hải quân bàn giao vườn rau mái che tại đảo Đá Tây A (trái) và đảo Sinh Tồn, thể hiện tình cảm từ đất liền với biển đảo quê hương. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN