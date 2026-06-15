Chiến dịch 500 ngày đêm: Tuyên Quang đưa hài cốt các liệt sĩ hy sinh trên chiến trường Vị Xuyên về nhà chờ
Các hài cốt và di vật được đưa về bảo quản, phục vụ công tác xác minh thông tin, tìm kiếm thân nhân và tổ chức các hoạt động tri ân, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027)
Ngày 13/6/2026, tại xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang phối hợp cùng lãnh đạo xã Thanh Thuỷ tổ chức tiếp nhận và đưa hài cốt các liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới tại mặt trận Vị Xuyên về Nhà chờ của Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Hài cốt của 2 liệt sĩ cùng một phần hài cốt tập thể và nhiều di vật liên quan được Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tìm kiếm, cất bốc tại tại khu vực điểm cao 685. Các hài cốt và di vật được đưa về bảo quản, phục vụ công tác xác minh thông tin, tìm kiếm thân nhân và tổ chức các hoạt động tri ân theo quy định.
Hoạt động có ý nghĩa đặc biệt nhân văn, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đồng đội, gia đình và quê hương. Đây cũng là một phần trong Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên phạm vi cả nước, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).
Báo ảnh Việt Nam/TTXVN