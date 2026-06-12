Gieo những mùa vàng no ấm nơi biên cương của Tổ quốc

12/06/2026

Ít ai biết rằng, phía sau những mùa vàng no ấm hôm nay là hành trình nhiều năm bền bỉ của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng trong việc giúp người dân thay đổi tập quán sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Ia Mơ là địa bàn biên giới còn nhiều khó khăn của tỉnh Gia Lai, nơi đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 84% dân số.Trước đây, cuộc sống của nhiều hộ dân chủ yếu dựa vào sản xuất nương rẫy. Tập quán canh tác lúa rẫy phụ thuộc vào thời tiết, thiếu ứng dụng khoa học kỹ thuật khiến năng suất thấp, đời sống người dân bấp bênh. Mặc dù có quỹ đất sản xuất khá lớn nhưng hiệu quả khai thác chưa tương xứng với tiềm năng.

Nhận thấy muốn giúp người dân thoát nghèo bền vững phải bắt đầu từ việc thay đổi nhận thức và phương thức sản xuất, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ đã kiên trì bám làng, bám dân, phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi từ sản xuất lúa rẫy sang trồng lúa nước, áp dụng các giống mới và tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất.

Cùng với việc Nhà nước đầu tư các công trình thủy lợi, bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất, lực lượng Biên phòng đã xây dựng các mô hình trình diễn, trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ giống cây trồng và đồng hành cùng người dân trong suốt quá trình canh tác. Nhiều cán bộ Biên phòng trở thành những "cán bộ khuyến nông đặc biệt", thường xuyên xuống đồng cùng người dân, hướng dẫn từ khâu làm đất, gieo sạ đến chăm sóc và thu hoạch.

Ông Siu Phăm, làng Klăh, xã Ia Mơ cho biết, trước đây, gia đình chủ yếu canh tác theo tập quán cũ nên năng suất thấp. Sau khi được cán bộ Biên phòng vận động chuyển đổi giống lúa và hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, ông mạnh dạn áp dụng trên diện tích canh tác của gia đình. Vụ mùa năm nay đạt năng suất cao hơn hẳn so với trước, giúp gia đình có thêm nguồn lương thực và thu nhập ổn định.

Không riêng gia đình ông Siu Phăm, nhiều hộ dân ở các làng biên giới của xã Ia Mơ cũng ghi nhận hiệu quả rõ rệt từ việc thay đổi phương thức sản xuất. Anh Siu Thiêng, làng Krông cho biết, giống lúa ngắn ngày hiện nay cho năng suất cao hơn các giống lúa trước đây. Việc được hướng dẫn kỹ thuật và hỗ trợ trong quá trình sản xuất giúp người dân tự tin hơn khi áp dụng các phương thức canh tác mới.

Theo Trung tá Lê Đình Sự, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ia Mơ, đơn vị đã triển khai mô hình trình diễn trồng lúa nước nhằm giúp người dân trực tiếp quan sát, học hỏi và áp dụng vào thực tế. Đến nay, gần 300 hộ dân trên địa bàn đã duy trì sản xuất lúa nước hai vụ mỗi năm. Năng suất bình quân đạt gần 3 tấn/ha, góp phần nâng cao đời sống của người dân và từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn.

Không chỉ hỗ trợ phát triển sản xuất, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng còn thường xuyên giúp đỡ các hộ nghèo, hộ khó khăn bằng những việc làm thiết thực như, hỗ trợ ngày công lao động, sửa chữa nhà ở, hướng dẫn phát triển kinh tế hộ gia đình và chăm sóc cây trồng, vật nuôi. Từ những mô hình nhỏ ban đầu, nhiều hộ dân đã có điều kiện mở rộng sản xuất, cải thiện thu nhập và ổn định cuộc sống.

Câu chuyện ở Ia Mơ chỉ là một lát cắt trong công tác dân vận của Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai. Những năm qua, bên cạnh việc đồng hành cùng người dân phát triển kinh tế, các đơn vị Biên phòng còn triển khai hiệu quả nhiều mô hình an sinh xã hội như, "Nâng bước em tới trường", "Con nuôi đồn Biên phòng", hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và chăm lo đời sống cho nhân dân khu vực biên giới. Nhiều học sinh có nguy cơ bỏ học đã được tiếp sức đến trường; nhiều gia đình khó khăn được hỗ trợ con giống, cây giống, phương tiện sản xuất để vươn lên trong cuộc sống.

Lực lượng biên phòng và chính quyền địa phương hỗ trợ người dân xã Ia Mơ (Gia Lai) thu hoạch lúa nước 2 vụ. Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN

Các đơn vị Biên phòng cũng thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động người dân tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới. Thông qua những việc làm cụ thể, hình ảnh người lính quân hàm xanh ngày càng trở nên gần gũi, gắn bó với nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của đồng bào đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang.

Từ những cánh đồng lúa chín vàng ở Ia Mơ hôm nay có thể thấy rõ hiệu quả của công tác dân vận khi được triển khai bằng trách nhiệm, sự kiên trì và tình cảm chân thành dành cho nhân dân. Những mùa vàng nơi biên giới không chỉ mang ý nghĩa về mặt kinh tế mà còn là minh chứng sinh động cho sức mạnh của thế trận lòng dân.

Khi người dân có cuộc sống ổn định hơn, tin tưởng hơn vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, khu vực biên giới cũng có thêm nền tảng vững chắc để phát triển bền vững. Và ở nơi biên cương ấy, những người lính quân hàm xanh vẫn đang tiếp tục gieo những hạt giống của niềm tin, để gặt hái những mùa vàng no ấm trên vùng đất biên giới của Tổ quốc./.