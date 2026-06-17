TP. Hồ Chí Minh hình thành hệ sinh thái giao thông xanh
Tỷ lệ xe buýt của thành phố sử dụng điện và năng lượng xanh đạt gần 68% cùng mạng lưới hạ tầng sạc ngày càng mở rộng, tạo nền tảng cho mục tiêu phát triển giao thông đô thị bền vững.
Sau 4 năm thực hiện Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, TP. Hồ Chí Minh đã có bước chuyển đổi mạnh mẽ trong lĩnh vực giao thông, từng bước hình thành hệ sinh thái giao thông xanh. Tỷ lệ xe buýt sử dụng điện và năng lượng xanh đạt gần 68%, taxi điện chiếm hơn 91%, cùng mạng lưới hạ tầng sạc ngày càng được mở rộng, tạo nền tảng cho mục tiêu phát triển giao thông đô thị bền vững.
Báo ảnh Việt Nam/TTXVN