TP. Hồ Chí Minh hình thành hệ sinh thái giao thông xanh

17/06/2026

Tỷ lệ xe buýt của thành phố sử dụng điện và năng lượng xanh đạt gần 68% cùng mạng lưới hạ tầng sạc ngày càng mở rộng, tạo nền tảng cho mục tiêu phát triển giao thông đô thị bền vững.

Sau 4 năm thực hiện Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, TP. Hồ Chí Minh đã có bước chuyển đổi mạnh mẽ trong lĩnh vực giao thông, từng bước hình thành hệ sinh thái giao thông xanh. Tỷ lệ xe buýt sử dụng điện và năng lượng xanh đạt gần 68%, taxi điện chiếm hơn 91%, cùng mạng lưới hạ tầng sạc ngày càng được mở rộng, tạo nền tảng cho mục tiêu phát triển giao thông đô thị bền vững.

Nhiều khu vực ở trung tâm TP. Hồ Chí Minh được bố trí trạm sạc cho xe ô tô, tủ đổi pin cho xe máy điện. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Hiện trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đã triển khai khoảng 500 xe đạp điện công cộng. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Chuyển đổi phương tiện giao thông sử dụng điện, năng lượng xanh tại TP. Hồ Chí Minh đã có sự chuyển biến rõ rệt. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN