Hội đồng Lữ hành và Du lịch Thế giới cam kết đồng hành cùng Việt Nam

Đại diện Hội đồng Lữ hành và Du lịch Thế giới cam kết tổ chức này sẽ đóng vai trò là cầu nối, đưa chuỗi giá trị toàn cầu của ngành du lịch và lữ hành đến với các điểm đến, trong đó có Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong tặng quà lưu niệm cho Giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương của WTTC, bà Sarah Wang. Ảnh: TITC

Thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia, bên lề Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2026 vừa diễn ra tại Philippines (ngày 29/1), Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong đã có buổi gặp gỡ song phương với Giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Hội đồng Lữ hành và Du lịch Thế giới (WTTC), bà Sarah Wang.

Thứ trưởng Hồ An Phong cho biết Việt Nam đang nổi lên là một điểm đến mới của du lịch thế giới và đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong thời gian qua. Những thành tựu này, bên cạnh nỗ lực của ngành du lịch Việt Nam, còn có sự đồng hành, ủng hộ của các tổ chức quốc tế. Việt Nam luôn đánh giá cao vai trò và đóng góp của Hội đồng Lữ hành và Du lịch Thế giới, đồng thời khẳng định sự ủng hộ đối với các hoạt động của tổ chức.

Nước biển ở bãi Đá Nhảy khá nông nên du khách có thể lội bộ theo dọc bờ biển.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng đề nghị Hội đồng Lữ hành và Du lịch Thế giới quan tâm xây dựng và cung cấp các báo cáo chuyên sâu về thị trường, xu hướng và tình hình hoạt động du lịch của Việt Nam, qua đó hỗ trợ công tác nghiên cứu, hoạch định chính sách và quản lý nhà nước về du lịch.

Lãnh đạo ngành du lịch Việt Nam bày tỏ kỳ vọng Hội đồng Lữ hành và Du lịch Thế giới sẽ đóng vai trò kết nối, lan tỏa tinh thần và định hướng phát triển du lịch Việt Nam tới các hãng, doanh nghiệp, tập đoàn du lịch trên toàn cầu.

Trao đổi tại buổi làm việc, bà Sarah Wang cho biết dựa trên dữ liệu nghiên cứu của Hội đồng, Việt Nam không chỉ tiếp tục thu hút mạnh mẽ khách du lịch Trung Quốc mà còn là điểm đến hấp dẫn đối với du khách đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản và nhiều thị trường khác trên thế giới. Điều này cho thấy Việt Nam đã rất thành công trong việc đa dạng hóa sản phẩm và thu hút các thị trường nguồn khác nhau.

Hạ Long Vịnh Hạ Long là danh thắng nổi tiếng với hàng ngàn hòn đảo lớn nhỏ rải đều trên bờ biển Đông Bắc tạo nên một bức tranh thiên nhiên sống động, kỳ vĩ.

Bà Sarah Wang nhận định Việt Nam có tiềm năng lớn với du lịch thế giới trong bối cảnh nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ cùng sự phát triển nhanh chóng của cơ sở hạ tầng, đồng thời khẳng định WTTC cam kết đóng vai trò là cầu nối, đưa chuỗi giá trị toàn cầu của ngành du lịch và lữ hành đến với các điểm đến, trong đó có Việt Nam. Trên cơ sở đó, bà Sarah Wang đề xuất một số lĩnh vực hợp tác cụ thể mà Hội đồng có thể hỗ trợ.

Một, về chia sẻ dữ liệu, bà cho biết WTTC công bố dữ liệu du lịch hàng năm, bao phủ toàn cầu, vừa cung cấp phân tích chuyên sâu cho từng quốc gia, vừa cho phép các điểm đến so sánh với nhau trên cùng hệ đo lường thống nhất, với chuỗi dữ liệu được xây dựng liên tục hơn 35 năm.

Hai, WTTC đang triển khai nhiều sáng kiến toàn cầu xoay quanh các chủ đề quan trọng như phát triển du lịch bền vững, du lịch thân thiện với môi trường và du lịch dựa vào cộng đồng… Thông qua đó, WTTC hỗ trợ các điểm đến học hỏi những mô hình tốt nhất thế giới, cũng như xác định những khó khăn, thách thức để có định hướng phù hợp.

Một gia đình du khách người Đức tham gia lớp học nấu ăn ở làng rau Trà Quế. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Về định hướng hợp tác lâu dài, bà Sarah Wang cho biết WTTC đang chào đón các điểm đến mới nổi tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn với WTTC và xem xét trở thành thành viên của tổ chức, đồng thời bày tỏ mong muốn Việt Nam cân nhắc việc gia nhập Hội đồng vào thời điểm phù hợp, qua đó mở rộng sự tham gia của Việt Nam vào mạng lưới hợp tác du lịch toàn cầu./.