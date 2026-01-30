Măng Đen giữa đại ngàn Tây Nguyên níu chân lữ khách
Dưới tầng mây mỏng trôi chầm chậm của cao nguyên miền Trung, có một miền đất lặng lẽ mà quyến rũ, nơi thiên nhiên và con người dường như đã hẹn nhau sống chậm hơn một nhịp. Măng Đen (thuộc tỉnh Kon Tum cũ, nay là tỉnh Quảng Ngãi) - cái tên nghe mộc mạc như một tiếng gọi của núi rừng - hiện ra ở độ cao khoảng 1.200 mét so với mực nước biển, mang theo khí hậu mát lành quanh năm, rừng thông bạt ngàn và vẻ đẹp nguyên sơ hiếm có.
Không ồn ào, không phô trương, Măng Đen chinh phục du khách bằng sự trong trẻo, bình yên và chiều sâu văn hóa, để rồi trở thành một điểm du lịch sinh thái lý tưởng giữa đại ngàn Tây Nguyên.
Giữa không gian ấy, hồ Đăk Ke nằm yên ả như một tấm gương lớn phản chiếu bầu trời cao nguyên, còn thác Pa Sỹ ngày đêm đổ nước trắng xóa, kể câu chuyện bất tận của núi rừng Tây Nguyên.
Với những ai yêu vẻ đẹp theo mùa, Măng Đen luôn có cách riêng để níu chân du khách. Tháng 6, tháng 7, khi lúa chín vàng trên những thung lũng, cao nguyên khoác lên mình màu áo no ấm, gợi cảm giác trù phú và yên bình. Cuối năm, đặc biệt vào dịp Tết Dương lịch, hoa anh đào nở hồng giữa đại ngàn, biến Măng Đen thành một bức tranh vừa lãng mạn vừa tươi mới. Sắc hoa dịu dàng ấy như lời chúc năm mới của núi rừng gửi đến con người.
Đầu năm 2026, Măng Đen bước vào một mùa du lịch sôi động hiếm thấy. Ngay từ sáng sớm, khu vực trung tâm đã rộn ràng bước chân du khách trong và ngoài tỉnh. Những con đường dẫn vào khu phố đêm, chợ phiên Măng Đen, vườn Nghệ thuật đông kín người. Cái se lạnh đặc trưng của cao nguyên hòa cùng tiếng cười nói, tiếng máy ảnh bấm liên hồi, tạo nên một bức tranh sinh động của ngày đầu năm mới. Măng Đen khi ấy không còn chỉ là miền đất tĩnh lặng, mà trở thành điểm hẹn của niềm vui, của sự khởi đầu.
Phiên chợ nông sản và dược liệu năm 2026 đã diễn ra trang trọng nhưng ấm cúng. Âm thanh cồng chiêng vang lên, hòa cùng những điệu múa xoang của các nghệ nhân làng du lịch cộng đồng Kon Vơng Kia, như lời chào nồng hậu gửi đến du khách. Những tiết mục nghệ thuật ca ngợi vùng đất và con người Măng Đen không chỉ làm sống dậy bản sắc văn hóa bản địa, mà còn khơi dậy niềm tự hào về một cao nguyên đang từng ngày đổi thay. Dòng người tản bộ giữa các gian hàng, vừa tham quan, vừa lắng nghe câu chuyện của người bán, để hiểu hơn về giá trị của từng sản phẩm.
Giữa nhịp phát triển ấy, du lịch cộng đồng nổi lên như một hướng đi bền vững cho Măng Đen nói riêng và Quảng Ngãi nói chung. Làng văn hóa Kon Pring là một minh chứng rõ nét. Những cụm homestay được đầu tư đồng bộ, nép mình bên sườn đồi, mang lại không gian lưu trú gần gũi và ấm áp. Du khách đến đây không chỉ để nghỉ ngơi, mà còn để sống cùng người dân địa phương, tham gia vào sinh hoạt thường ngày. Khi đêm xuống, ánh lửa bập bùng giữa sân làng, tiếng cồng chiêng vang vọng, vòng xoang nối dài trong men rượu cần nồng ấm – tất cả tạo nên một trải nghiệm khó quên.
Dẫu vậy, con đường phát triển du lịch cộng đồng vẫn còn những thử thách. Kỹ năng làm du lịch của một bộ phận người dân còn hạn chế, hạ tầng ở một số điểm đến chưa đáp ứng yêu cầu lâu dài. Điều đó đòi hỏi sự đồng hành chặt chẽ hơn nữa giữa chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng địa phương, để vừa phát triển kinh tế, vừa bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và bản sắc văn hóa.
Măng Đen hôm nay đang đứng trước một cơ hội lớn. Khi du khách ngày càng tìm về những điểm đến xanh, gần gũi thiên nhiên và giàu chiều sâu văn hóa, cao nguyên này có đủ điều kiện để trở thành một biểu tượng của du lịch sinh thái bền vững. Giữa đại ngàn lộng gió, Măng Đen không chỉ là nơi để đến, mà còn là nơi để cảm nhận, để lắng nghe nhịp thở của đất trời và tìm lại sự cân bằng trong tâm hồn. Và có lẽ, chính sự bình yên ấy là điều níu chân người lữ khách lâu hơn bất kỳ lời mời gọi nào./.