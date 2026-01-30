Măng Đen giữa đại ngàn Tây Nguyên níu chân lữ khách

Không ồn ào, không phô trương, Măng Đen chinh phục du khách bằng sự trong trẻo, bình yên và chiều sâu văn hóa, để rồi trở thành một điểm du lịch sinh thái lý tưởng giữa đại ngàn Tây Nguyên.

Những con đường phủ đầy hoa mai anh đào ở Măng Đen. Ảnh: Dư Toán/TTXVN Sáng sớm ở Măng Đen thường bắt đầu bằng làn sương mỏng bảng lảng trên những triền đồi thông xanh. Ánh nắng đầu ngày xuyên qua kẽ lá, rơi nhẹ xuống mặt đất ẩm hơi sương, tạo nên thứ ánh sáng dịu dàng hiếm gặp. Không khí nơi đây mang theo mùi nhựa thông, mùi đất rừng và hương cỏ dại, đủ để người ta hít một hơi thật sâu mà thấy lòng mình lắng lại.

Giữa không gian ấy, hồ Đăk Ke nằm yên ả như một tấm gương lớn phản chiếu bầu trời cao nguyên, còn thác Pa Sỹ ngày đêm đổ nước trắng xóa, kể câu chuyện bất tận của núi rừng Tây Nguyên.

Tiếng cồng chiêng vang lên tại lễ khai mạc phiên chợ nông sản và dược liệu Măng Đen năm 2026. Ảnh: Nguyễn Đăng Lâm Măng Đen không chỉ có thiên nhiên đẹp mà còn là nơi hội tụ của những giá trị tâm linh và văn hóa. Tượng Đức Mẹ Măng Đen lặng lẽ giữa rừng thông, mang đến cảm giác bình an cho những ai ghé thăm. Chùa Khánh Lâm nằm trên đỉnh đồi cao, nơi tiếng chuông chùa vang lên giữa gió núi, khiến lòng người chùng xuống trong khoảnh khắc tĩnh tại. Những công trình ấy không làm mất đi vẻ hoang sơ của cảnh quan, trái lại, chúng hòa mình vào thiên nhiên, tạo nên một không gian vừa thiêng liêng vừa gần gũi.

Với những ai yêu vẻ đẹp theo mùa, Măng Đen luôn có cách riêng để níu chân du khách. Tháng 6, tháng 7, khi lúa chín vàng trên những thung lũng, cao nguyên khoác lên mình màu áo no ấm, gợi cảm giác trù phú và yên bình. Cuối năm, đặc biệt vào dịp Tết Dương lịch, hoa anh đào nở hồng giữa đại ngàn, biến Măng Đen thành một bức tranh vừa lãng mạn vừa tươi mới. Sắc hoa dịu dàng ấy như lời chúc năm mới của núi rừng gửi đến con người.

Đầu năm 2026, Măng Đen bước vào một mùa du lịch sôi động hiếm thấy. Ngay từ sáng sớm, khu vực trung tâm đã rộn ràng bước chân du khách trong và ngoài tỉnh. Những con đường dẫn vào khu phố đêm, chợ phiên Măng Đen, vườn Nghệ thuật đông kín người. Cái se lạnh đặc trưng của cao nguyên hòa cùng tiếng cười nói, tiếng máy ảnh bấm liên hồi, tạo nên một bức tranh sinh động của ngày đầu năm mới. Măng Đen khi ấy không còn chỉ là miền đất tĩnh lặng, mà trở thành điểm hẹn của niềm vui, của sự khởi đầu.

Đồng chí Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cắt băng khai mạc phiên chợ nông sản và dược liệu Măng Đen 2026. Ảnh: Nguyễn Đăng Lâm Trong không gian ấy, phiên chợ nông sản và dược liệu Măng Đen hiện lên như linh hồn của vùng đất. Không đơn thuần là nơi mua bán, chợ phiên còn là không gian giao lưu văn hóa - kinh tế đặc trưng của cao nguyên. Tại đây, những sản vật quý như sâm dây Ngọc Linh, cà phê đặc sản, rượu sim, các sản phẩm thủ công truyền thống được trưng bày mộc mạc mà hấp dẫn. Mỗi gian hàng là một câu chuyện nhỏ về đời sống lao động, về sự gắn bó giữa con người và núi rừng.

Phiên chợ nông sản và dược liệu năm 2026 đã diễn ra trang trọng nhưng ấm cúng. Âm thanh cồng chiêng vang lên, hòa cùng những điệu múa xoang của các nghệ nhân làng du lịch cộng đồng Kon Vơng Kia, như lời chào nồng hậu gửi đến du khách. Những tiết mục nghệ thuật ca ngợi vùng đất và con người Măng Đen không chỉ làm sống dậy bản sắc văn hóa bản địa, mà còn khơi dậy niềm tự hào về một cao nguyên đang từng ngày đổi thay. Dòng người tản bộ giữa các gian hàng, vừa tham quan, vừa lắng nghe câu chuyện của người bán, để hiểu hơn về giá trị của từng sản phẩm.

Đồng chí Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi (thứ 3 từ phải sang) tham quan các quầy bán hàng nông sản, dược liệu Măng Đen năm 2026. Song song với chợ phiên, Tuần Văn hóa - Du lịch Măng Đen với chủ đề "Sắc hồng giữa đại ngàn" được tổ chức, mở ra chuỗi hoạt động phong phú. Những chương trình nghệ thuật tổng hợp, không gian ẩm thực - OCOP, lễ hội khinh khí cầu ngắm cảnh cao nguyên mùa hoa… đã tạo nên điểm nhấn đặc biệt cho du lịch đầu năm. Đáng chú ý là Giải Pickleball "Ươm mầm xanh cho Măng Đen", nơi thể thao gắn với trách nhiệm cộng đồng, khi nguồn kinh phí thu được dùng để trồng thêm hoa anh đào, góp phần cải thiện cảnh quan và môi trường sinh thái.

Giữa nhịp phát triển ấy, du lịch cộng đồng nổi lên như một hướng đi bền vững cho Măng Đen nói riêng và Quảng Ngãi nói chung. Làng văn hóa Kon Pring là một minh chứng rõ nét. Những cụm homestay được đầu tư đồng bộ, nép mình bên sườn đồi, mang lại không gian lưu trú gần gũi và ấm áp. Du khách đến đây không chỉ để nghỉ ngơi, mà còn để sống cùng người dân địa phương, tham gia vào sinh hoạt thường ngày. Khi đêm xuống, ánh lửa bập bùng giữa sân làng, tiếng cồng chiêng vang vọng, vòng xoang nối dài trong men rượu cần nồng ấm – tất cả tạo nên một trải nghiệm khó quên.

Nhiều du khách đến mua hàng tại phiên chợ nông sản và dược liệu Măng Đen năm 2026. Du lịch cộng đồng đã mở ra sinh kế mới cho người dân Măng Đen. Từ việc đón khách, làm hướng dẫn viên bản địa đến sản xuất và bán các sản phẩm thủ công, thổ cẩm, nhiều gia đình có thêm nguồn thu nhập ổn định. Quan trọng hơn, ý thức gìn giữ môi trường, bảo tồn văn hóa truyền thống được nâng cao. Những giá trị như cồng chiêng, múa xoang, nghề dệt thổ cẩm không chỉ được bảo tồn, mà còn được "sống" trong đời sống đương đại, nuôi dưỡng cả vật chất lẫn tinh thần cho cộng đồng.

Dẫu vậy, con đường phát triển du lịch cộng đồng vẫn còn những thử thách. Kỹ năng làm du lịch của một bộ phận người dân còn hạn chế, hạ tầng ở một số điểm đến chưa đáp ứng yêu cầu lâu dài. Điều đó đòi hỏi sự đồng hành chặt chẽ hơn nữa giữa chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng địa phương, để vừa phát triển kinh tế, vừa bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và bản sắc văn hóa.

Măng Đen hôm nay đang đứng trước một cơ hội lớn. Khi du khách ngày càng tìm về những điểm đến xanh, gần gũi thiên nhiên và giàu chiều sâu văn hóa, cao nguyên này có đủ điều kiện để trở thành một biểu tượng của du lịch sinh thái bền vững. Giữa đại ngàn lộng gió, Măng Đen không chỉ là nơi để đến, mà còn là nơi để cảm nhận, để lắng nghe nhịp thở của đất trời và tìm lại sự cân bằng trong tâm hồn. Và có lẽ, chính sự bình yên ấy là điều níu chân người lữ khách lâu hơn bất kỳ lời mời gọi nào./.