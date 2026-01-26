Vẻ đẹp chùa tháp Nam Khánh Hòa

26/01/2026

Hệ thống chùa, tháp cổ tại Khánh Hòa đang trở thành điểm nhấn quan trọng trong phát triển du lịch văn hóa, tâm linh. Các di tích tiêu biểu như: Tháp Pôklông Garai và Trùng Sơn Cổ Tự (Ninh Hải) thu hút du khách nhờ kiến trúc độc đáo, giá trị lịch sử lâu đời và không gian tâm linh đặc sắc. Những công trình này không chỉ phản ánh chiều sâu văn hóa Champa và Phật giáo mà còn tạo điểm dừng chân hấp dẫn trong hành trình khám phá vùng duyên hải Nam Trung Bộ.

Tháp Pôklông Garai là điểm đến hấp dẫn trong tuyến du lịch liên vùng Nha Trang – Phan Rang. Ảnh: Đặng Tuấn – TTXVN

Trùng Sơn Cổ Tự tọa lạc trên núi cao tại xã Ninh Hải, có kiến trúc độc đáo, cảnh quan hài hòa với thiên nhiên. Ảnh: Đặng Tuấn – TTXVN

Không gian thanh tịnh tại Trùng Sơn Cổ Tự thu hút du khách tham quan và chiêm bái. Ảnh: Đặng Tuấn – TTXVN

Du khách tham quan Trùng Sơn Cổ Tự tọa lạc trên núi cao tại xã Ninh Hải (Khánh Hòa). Ảnh: Đặng Tuấn – TTXVN

Trùng Sơn Cổ Tự tọa lạc trên núi cao tại xã Ninh Hải (Khánh Hòa). Ảnh: Đặng Tuấn – TTXVN

Du khách chụp ảnh tại khu tháp Chăm Pôklông Garaig. Ảnh: Đặng Tuấn – TTXVN

Kiến trúc tháp Chăm cổ kính tại tháp Pôklông Garai. Ảnh: Đặng Tuấn – TTXVN

