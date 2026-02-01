Hà Nội lọt vào Top 4 điểm đến hàng đầu thế giới 2026

Traveller's Choice Awards là giải thưởng thường niên do Tripadvisor tổ chức, dựa trên đánh giá và xếp hạng của du khách trong suốt 12 tháng. Đây được xem là danh hiệu cao quý nhất của nền tảng du lịch lớn nhất thế giới này, khi chỉ dưới 1% trong hơn 8 triệu điểm đến, khách sạn và trải nghiệm đủ điều kiện được trao giải.

Điều đặc biệt của giải thưởng nằm ở chỗ: người chiến thắng được quyết định hoàn toàn bởi du khách, thông qua những trải nghiệm thực tế, đánh giá chân thực và câu chuyện du lịch được chia sẻ.

Trong danh sách Top 10 điểm đến hàng đầu thế giới năm 2026, Hà Nội xếp thứ 4, chỉ sau Bali (Indonesia), London (Anh) và Dubai (UAE), đồng thời đứng trên nhiều "biểu tượng du lịch" lâu đời của châu Âu và Mỹ. Đây là lần tiếp theo Thủ đô Việt Nam khẳng định sức hút bền bỉ với du khách quốc tế, không chỉ nhờ cảnh quan hay ẩm thực, mà còn bởi chiều sâu văn hóa và bản sắc độc đáo.

Theo Tripadvisor, Hà Nội gây ấn tượng bởi cách thành phố "già đi một cách duyên dáng", khi vẫn bảo tồn Khu phố cổ, các công trình lịch sử và kiến trúc Pháp, đồng thời mở rộng không gian cho những phát triển hiện đại. Hệ thống hồ nước, công viên, những đại lộ rợp bóng cây cùng hơn 600 đền, chùa tạo nên một tổng thể hài hòa, mang đến trải nghiệm vừa cổ kính vừa sống động. Du khách cũng dễ dàng khám phá Hà Nội nhờ giao thông thuận tiện, đặc biệt là taxi và các phương tiện công cộng.

Du khách tham quan Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Sức hấp dẫn của Hà Nội không chỉ nằm ở con số xếp hạng, mà còn ở sự cân bằng hiếm có giữa phát triển và gìn giữ di sản. Trong bối cảnh du khách toàn cầu ngày càng tìm kiếm những điểm đến mang lại trải nghiệm chân thực, chiều sâu văn hóa và sự giao thoa giữa truyền thống - hiện đại, Hà Nội nổi lên như một lựa chọn lý tưởng. Khu phố cổ được UNESCO công nhận là Di sản thế giới là minh chứng rõ nét cho điều này, với những con phố nhỏ, chợ truyền thống sôi động và dấu ấn kiến trúc thuộc địa Pháp.

Bên cạnh đó, xu hướng du lịch bền vững và du lịch xanh cũng góp phần nâng tầm hình ảnh Hà Nội. Thành phố đang từng bước thúc đẩy các sáng kiến thân thiện với môi trường, đáp ứng nhu cầu của nhóm du khách có ý thức cao về bảo tồn thiên nhiên và văn hóa bản địa.

Du khách quốc tế lưu lại khoảnh khắc đặc biệt của một trong những tượng đài lịch sử của Hà Nội. Các số liệu thống kê càng chứng minh sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch Hà Nội. Năm 2025, thành phố đón hơn 33,7 triệu lượt khách, tăng ấn tượng 20,8% so với năm 2024. Đặc biệt, lượng khách quốc tế vượt quá 7,82 triệu lượt, phản ánh mức tăng trưởng mạnh mẽ 22,7% so với năm trước. Sự gia tăng lượng khách quốc tế này cho thấy những nỗ lực thành công của Hà Nội trong việc tăng cường vị thế toàn cầu, biến thành phố trở thành điểm đến không thể bỏ qua đối với du khách từ khắp nơi trên thế giới.

Du khách tham quan tại khu di tích cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Ngành du lịch Hà Nội cũng có tác động kinh tế đáng kể. Năm 2025, tổng doanh thu du lịch của thành phố tăng vọt lên hơn 5,4 tỷ USD, tăng ấn tượng 21,5% so với năm trước. Điều này không chỉ cho thấy khả năng thu hút ngày càng nhiều du khách quốc tế của Hà Nội mà còn cả năng lực cung cấp dịch vụ chất lượng, dẫn đến chi tiêu cao hơn và thời gian lưu trú dài hơn.

Việc Hà Nội lọt Top 4 điểm đến hàng đầu thế giới tại Traveller's Choice Awards 2026 không chỉ là niềm tự hào của ngành du lịch Thủ đô, mà còn là minh chứng cho vị thế ngày càng vững chắc của Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế./.