Mùa mây trên đỉnh Mã Pí Lèng

30/01/2026

Người Mông, người Nùng sinh sống quanh đỉnh Mã Pí Lèng (Tuyên Quang) mong đợi mùa mây đến. Mùa mây ở đây bắt đầu từ sau Tết Nguyên đán đến tháng 6 hằng năm. Bởi, mùa này, mây bay mang chút không khí ẩm ướt, người Mông bắt đầu đốt nương, vào vụ gieo hạt mới, cho cây ngô, cây sắn trên đá tai mèo có chút ẩm để ra lá, đơm bông. Và mùa mây, cũng là mùa thu hút du khách đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp lãng mạn mà hùng vĩ của con đèo hiểm trở bậc nhất Việt Nam.

Mây sớm ở một bản nhỏ bên đèo Mã Pí Lèng. Ảnh: Trịnh Thông Thiện/ Báo ảnh Việt Nam

Mây bay trên khu vực xã Pa Vỉ ở lưng chừng đèo Mã Pí Lèng. Ảnh: Trịnh Thông Thiện/ Báo ảnh Việt Nam

Nội dung: Trịnh Thông Thiện/Báo ảnh Việt Nam
























