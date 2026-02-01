Du lịch
Điểm đến du lịch quốc tế Sapa được ưa chuộng nhất châu Á năm 2026
Theo bảng xếp hạng New Horizons 2026 do nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda công bố, Sa Pa (Lào Cai, Việt Nam) đã vươn lên vị trí số 1, trở thành điểm đến phát triển nhanh nhất và được du khách quốc tế ưa chuộng nhất châu Á. Kết quả này cho thấy sức hút ngày càng mạnh mẽ của “phố núi trong sương” trên bản đồ du lịch khu vực và quốc tế.
Trong bảng xếp hạng năm nay, Sa Pa dẫn đầu danh sách New Horizons, xếp trên các điểm đến như Okayama (Nhật Bản), Bandung (Indonesia), Matsuyama và Takamatsu (Nhật Bản). Danh sách phản ánh xu hướng mới của du khách quốc tế khi ngày càng tìm kiếm những điểm đến giàu bản sắc, ít đông đúc nhưng mang lại trải nghiệm sâu sắc về thiên nhiên và văn hóa bản địa.
Bảng xếp hạng New Horizons của Agoda được công bố hằng năm, dựa trên việc so sánh dữ liệu đặt phòng khách sạn trong hai năm liên tiếp, nhằm làm nổi bật những điểm đến có mức tăng trưởng mạnh nhất về lượng khách quốc tế. Nhận xét về kết quả năm 2026, tạp chí Time Out đánh giá: Nằm trên vùng cao Tây Bắc Việt Nam, Sa Pa từ lâu đã được những du khách sành sỏi yêu thích bởi ruộng bậc thang kỳ vĩ, khí hậu núi non mát mẻ, cùng nền văn hóa phong phú của các cộng đồng dân tộc. Giờ đây, Sa Pa đang tự tin bước ra “ánh sáng quốc tế” khi du khách tìm đến những trải nghiệm chân thực, vượt ra ngoài việc chỉ chụp ảnh lưu niệm.
Không chỉ giữ vị trí dẫn đầu năm 2026, Sa Pa còn được Agoda ghi nhận là điểm đến tăng trưởng nhanh nhất châu Á trong năm 2025. Dựa trên dữ liệu đặt phòng so sánh giai đoạn từ tháng 1 - 11/2025 với cùng kỳ năm 2024, Sa Pa đã tăng tới 15 bậc trong bảng xếp hạng 100 điểm đến hàng đầu khu vực, trở thành điểm sáng nổi bật của du lịch Việt Nam.
Thực tế cho thấy, sức hấp dẫn của Sa Pa đến từ sự hòa quyện giữa cảnh sắc thiên nhiên và trải nghiệm văn hóa. Bên cạnh đó là các điểm đến quen thuộc, nhưng luôn mới mẻ như bản Tả Van yên bình giữa thung lũng Mường Hoa hay chợ Bắc Hà rộn ràng sắc màu, nơi các cộng đồng dân tộc gặp gỡ, giao thương và gìn giữ nếp sinh hoạt truyền thống.
Du khách đến Sa Pa cũng có cơ hội trải nghiệm tuyến tàu hỏa leo núi Mường Hoa dài khoảng 2 km, băng qua thung lũng cùng tên, mở ra góc nhìn khoáng đạt bao quát toàn cảnh phố núi. Khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 5 tiếp tục được xem là mùa đẹp để ghé thăm Sa Pa, khi sắc hoa xuân nở rộ, tạo nên không gian lý tưởng cho các chuyến du xuân và nghỉ dưỡng đầu năm.
Trong dịp Tết Dương lịch 2026, thời tiết mùa đông đặc trưng với khí hậu lạnh, sương mù và hoa đào rừng nở rộ đã mang lại trải nghiệm khác biệt, góp phần kéo dài thời gian lưu trú của du khách và gia tăng doanh thu cho các dịch vụ lưu trú, spa và ẩm thực. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai, công suất phòng nghỉ toàn tỉnh đạt khoảng 75 - 80%; riêng tại Sa Pa, Mù Cang Chải và Tú Lệ, công suất phòng trong những ngày cao điểm đạt 95 - 100%.
Tổng lượng khách đến Lào Cai trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026 ước đạt hơn 363.000 lượt, trong đó khách quốc tế đạt trên 32.000 lượt; tổng thu từ du lịch khoảng 1.500 tỷ đồng. Riêng Sa Pa đón gần 148.200 lượt khách nhờ chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch sôi động như Không gian văn hóa “Sa Pa – Tinh hoa hội tụ”, vòng bán kết Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026, chương trình countdown và bắn pháo hoa chào năm mới. Tại Sun World Fansipan Legend, lượng khách ước đạt khoảng 45.000 lượt, tiếp tục khẳng định sức hút của “nóc nhà Đông Dương”.
Việc Sa Pa liên tiếp được các nền tảng và tạp chí quốc tế vinh danh không chỉ khẳng định vị thế của du lịch vùng cao Việt Nam, mà còn cho thấy xu hướng dịch chuyển rõ nét của du khách toàn cầu: Ưu tiên những điểm đến gần gũi thiên nhiên, giàu bản sắc và mang lại giá trị trải nghiệm bền vững./.