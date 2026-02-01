Điểm đến du lịch quốc tế Sapa được ưa chuộng nhất châu Á năm 2026

Sa Pa vốn nổi tiếng bởi có nhiều địa điểm du lịch đẹp với những dãy núi hùng vĩ, những thửa ruộng bậc thang trùng điệp và không khí trong lành của miền núi Tây Bắc. Ảnh: TTXVN

Trong bảng xếp hạng năm nay, Sa Pa dẫn đầu danh sách New Horizons, xếp trên các điểm đến như Okayama (Nhật Bản), Bandung (Indonesia), Matsuyama và Takamatsu (Nhật Bản). Danh sách phản ánh xu hướng mới của du khách quốc tế khi ngày càng tìm kiếm những điểm đến giàu bản sắc, ít đông đúc nhưng mang lại trải nghiệm sâu sắc về thiên nhiên và văn hóa bản địa.

Sa Pa - bản giao hưởng của thiên nhiên và văn hoá miền Tây Bắc.

Bảng xếp hạng New Horizons của Agoda được công bố hằng năm, dựa trên việc so sánh dữ liệu đặt phòng khách sạn trong hai năm liên tiếp, nhằm làm nổi bật những điểm đến có mức tăng trưởng mạnh nhất về lượng khách quốc tế. Nhận xét về kết quả năm 2026, tạp chí Time Out đánh giá: Nằm trên vùng cao Tây Bắc Việt Nam, Sa Pa từ lâu đã được những du khách sành sỏi yêu thích bởi ruộng bậc thang kỳ vĩ, khí hậu núi non mát mẻ, cùng nền văn hóa phong phú của các cộng đồng dân tộc. Giờ đây, Sa Pa đang tự tin bước ra “ánh sáng quốc tế” khi du khách tìm đến những trải nghiệm chân thực, vượt ra ngoài việc chỉ chụp ảnh lưu niệm.

Những thửa ruộng bậc thang tuyệt đẹp ở Sa Pa. Ảnh: TTXVN

Những công trình kiến trúc cổ mang dấu ấn lịch sử giữa núi rừng Sa Pa, điểm nhấn trong hành trình khám phá văn hóa và cảnh quan vùng cao Tây Bắc.

Không chỉ giữ vị trí dẫn đầu năm 2026, Sa Pa còn được Agoda ghi nhận là điểm đến tăng trưởng nhanh nhất châu Á trong năm 2025. Dựa trên dữ liệu đặt phòng so sánh giai đoạn từ tháng 1 - 11/2025 với cùng kỳ năm 2024, Sa Pa đã tăng tới 15 bậc trong bảng xếp hạng 100 điểm đến hàng đầu khu vực, trở thành điểm sáng nổi bật của du lịch Việt Nam.

Thực tế cho thấy, sức hấp dẫn của Sa Pa đến từ sự hòa quyện giữa cảnh sắc thiên nhiên và trải nghiệm văn hóa. Bên cạnh đó là các điểm đến quen thuộc, nhưng luôn mới mẻ như bản Tả Van yên bình giữa thung lũng Mường Hoa hay chợ Bắc Hà rộn ràng sắc màu, nơi các cộng đồng dân tộc gặp gỡ, giao thương và gìn giữ nếp sinh hoạt truyền thống.