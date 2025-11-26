GRECO 2025 – Cầu nối công nghệ xanh và hệ sinh thái AI của thành phố năng động nhất cả nước

Sự kiện GRECO 2025 thu hút sự quan tâm của cộng đồng công nghệ và doanh nghiệp khi tập trung giới thiệu những giải pháp đột phá về AI, công nghệ số, năng lượng xanh và mô hình kinh tế tuần hoàn. Đây là bước đi chiến lược của TP. Hồ Chí Minh trong mục tiêu trở thành siêu đô thị xanh - thông minh vào năm 2030.

Trình diễn nghệ thuật tạo hình robot, thể hiện tinh thần công nghệ và đổi mới sáng tạo tại GRECO 2025.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, phát biểu khai mạc GRECO 2025.

Toàn cảnh Lễ khai mạc GRECO 2025 tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Diễn ra từ ngày 25 - 30/11, GRECO 2025 quy tụ nhiều phát minh, sáng chế và công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), cùng các giải pháp tăng trưởng xanh và công nghệ tiên tiến. Trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, vi mạch và các nền tảng số được xem là những trụ cột quan trọng phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của Thành phố.

Không gian sự kiện được thiết kế theo mô hình mở, tạo điều kiện để doanh nghiệp trực tiếp trình diễn công nghệ, kết nối với đối tác, nhà đầu tư và người tiêu dùng. Đây là môi trường tương tác thực tế, nơi cung - cầu công nghệ gặp nhau, mở ra các cơ hội hợp tác mới.

Theo Ban tổ chức, khu trưng bày GRECO 2025 được chia thành ba phân khu chính gồm khu thành tựu công nghệ số và đổi mới sáng tạo, tập trung vào AI, bán dẫn, vi mạch và các ứng dụng khoa học công nghệ cao phục vụ chuyển đổi xanh; khu chuyên ngành giới thiệu các giải pháp về năng lượng, giao thông, đô thị thông minh, tài chính, du lịch và tiêu dùng xanh; cùng khu phát triển bền vững, tôn vinh doanh nghiệp theo định hướng ESG và các mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh rằng GRECO 2025 không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm mà còn là cầu nối thiết thực giúp doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, giao lưu với các đối tác hàng đầu, kết nối nhà đầu tư và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Chương trình năm nay còn tạo điểm nhấn với chuỗi hoạt động phong phú như hội thảo chuyên đề về đào tạo công nghệ bán dẫn, chương trình bảo vệ môi trường “đổi rác lấy quà”, cùng hoạt động kết nối giao thương và trao đổi kinh nghiệm giữa các đoàn doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng tham quan các gian hàng công nghệ trong khu trưng bày GRECO 2025.

Người dân trải nghiệm các dịch vụ công nghệ tại GRECO 2025.

Du khách trải nghiệm công nghệ khoa học thần kinh với giao diện não - máy tính (BCI) kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI).

Drone ứng dụng trong nông nghiệp phục vụ tưới tiêu, phun thuốc và giám sát đồng ruộng.

TP. Hồ Chí Minh đang nỗ lực xây dựng hình ảnh đô thị xanh, thông minh và phát triển bền vững, với con người là trung tâm và khoa học – công nghệ là động lực tăng trưởng. Đây là một phần trong chiến lược thực hiện mục tiêu quốc gia về tăng trưởng xanh và trung hòa carbon.

GRECO 2025 diễn ra trong bối cảnh Thành phố vừa mở rộng địa giới hành chính, trở thành điểm hội tụ của ba cực tăng trưởng năng động nhất Việt Nam. Đây là nền tảng quan trọng để Thành phố bước vào giai đoạn tái cấu trúc không gian phát triển, hướng đến mục tiêu đến năm 2030 trở thành siêu đô thị hiện đại, nằm trong nhóm 100 thành phố toàn cầu, với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo có khả năng cạnh tranh ở tầm khu vực và quốc tế.

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Dũng cho biết, để hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược và góp phần phát triển kinh tế đất nước, TP. Hồ Chí Minh cần đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng dựa trên khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; phát triển kinh tế tri thức và tăng cường cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp lớn mạnh, đủ sức vươn tầm khu vực.

Robot phục vụ được giới thiệu như một giải pháp tự động hóa trong GRECO 2025.

Chó robot có thể tự di chuyển, làm trò, robot chơi cờ... gây chú ý tại GRECO 2025.

Cánh tay robot ứng dụng trong dây chuyền sản xuất nhằm giảm sức lao động cho công nhân.

Giải pháp hệ sinh thái mở hỗ trợ xử lý ngôn ngữ tự nhiên và phân tích dữ liệu lớn.

Mô hình nuôi cua trong hộp nhựa ứng dụng khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp tuần hoàn.

Mục tiêu xuyên suốt của GRECO 2025 là tạo cơ hội để doanh nghiệp Thành phố, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, giao lưu và hợp tác với các doanh nghiệp hàng đầu trong và ngoài nước, từ đó hình thành hệ sinh thái sản xuất xanh, phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0 nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp./.