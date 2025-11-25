Thế hệ thông minh đương thời mở màn Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025 tại tp. Hồ Chí Minh

Sáng 25/11, talkshow “Thế hệ thông minh đương thời - Intelligent Generation NOW” đã mở màn Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025 tại thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), đánh dấu sự khởi động đầy cảm hứng cho chuỗi hoạt động đối thoại kinh tế - công nghệ - sáng tạo quy mô quốc tế. Sự kiện do UBND TP.HCM chủ trì, phối hợp với Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 (HCMC C4IR), Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) và các đối tác chiến lược.

Quang cảnh Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025 tại TP.HCM, nơi quy tụ lãnh đạo Chính phủ, chuyên gia quốc tế và hơn 500 bạn trẻ tiêu biểu.

Với sự tham dự của đại diện Chính phủ Việt Nam, các chuyên gia quốc tế và hơn 500 bạn trẻ tiêu biểu, talkshow mang đến những phân tích sắc sảo về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và các xu hướng định hình tương lai. Những chia sẻ tâm huyết đã thắp lên tinh thần tiên phong của thế hệ trẻ Việt Nam trong thời đại hội nhập sâu rộng.

Chương trình xoay quanh ba chủ đề trọng tâm: nhận diện bối cảnh toàn cầu trong kỷ nguyên số; cơ hội và thách thức của người trẻ trước cạnh tranh quốc tế; và lời kêu gọi hành động nhằm củng cố hệ sinh thái hỗ trợ thanh niên, trong đó Nhà nước, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế cùng đóng vai trò dẫn dắt.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn phát biểu, nhấn mạnh niềm tin vào vai trò tiên phong của thế hệ trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên thông minh.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu khai mạc, khẳng định tầm nhìn đưa thành phố trở thành trung tâm kinh tế - đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực. Các đại biểu trong nước và quốc tế tham dự, tạo nên không gian đối thoại cởi mở và đa chiều.

Phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao sáng kiến dành một không gian đối thoại riêng cho giới trẻ trong khuôn khổ Diễn đàn. Ông nhấn mạnh: "Tôi có niềm tin son sắt rằng, thế hệ thông minh đương thời của Việt Nam với sự hỗ trợ từ Chính phủ, chính quyền các cấp, sự đồng hành của các đối tác quốc tế và ngọn lửa nhiệt huyết của TP.HCM chắc chắn sẽ viết nên những kỳ tích mới. Thanh niên luôn là lực lượng xung kích của đất nước”.

Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và thu nhập cao vào năm 2045, Chính phủ đang triển khai ba đột phá chiến lược: thúc đẩy khoa học công nghệ - đổi mới sáng tạo - chuyển đổi số; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực; và phát triển kinh tế tư nhân như một động lực chủ chốt.

Đại diện TP.HCM, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được khẳng định quyết tâm của thành phố trong vai trò trung tâm kinh tế - khoa học công nghệ - đổi mới sáng tạo lớn nhất cả nước. Cơ chế đặc thù mà Chính phủ trao cho TP.HCM, đặc biệt trong chuyển đổi số và thu hút nhân tài, đang tạo nền tảng để thành phố bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Ở góc nhìn quốc tế, ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành WEF, chia sẻ về những xu hướng lớn của chuyển đổi xanh và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đồng thời đánh giá cao tinh thần học hỏi, dấn thân của giới trẻ Việt Nam.

Giáo sư Scott Thompson-Whiteside, Tổng Giám đốc Trường Đại học RMIT Việt Nam, chia sẻ tại chương trình.

Ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), trình bày góc nhìn toàn cầu về chuyển đổi xanh - số và phát triển nhân lực trẻ.

Phiên thảo luận sôi nổi giữa diễn giả và giới trẻ về vai trò của thế hệ mới trong tiến trình chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Lễ công bố hợp tác giữa Trường Đại học RMIT Việt Nam và Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM - dấu mốc quan trọng thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thành phố.

Không khí của talkshow trở nên sôi nổi khi diễn ra đối thoại “Voice of the NOW - Tiếng nói của thế hệ thông minh đương thời”, do ông Jonathan Wallace Beker - Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam - điều phối. Sáu đại diện trẻ đã nêu bật vai trò của thanh niên trong quá trình chuyển đổi kép, từ những chia sẻ thực tế đến các đề xuất mang tính định hướng, giúp người trẻ tự tin hơn trên con đường hội nhập.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) được giới thiệu như một điểm nhấn công nghệ tại sự kiện.

Không gian bên ngoài Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025 tại TP.HCM, nơi đón tiếp đông đảo đại biểu và khách mời.

Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025, tổ chức tại Thiskyhall Sala, kéo dài đến ngày 27/11 với chuỗi hoạt động cấp cao như CEO500 - Tea Connect, các phiên đối thoại về kinh tế xanh, khoa học - công nghệ, cùng nhiều hoạt động kết nối quốc tế. Diễn đàn thể hiện cam kết của TP.HCM trong nỗ lực kiến tạo môi trường hợp tác - sáng tạo – hội nhập, từng bước xây dựng sự kiện thành điểm hẹn đối thoại kinh tế uy tín của khu vực./.