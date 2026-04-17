Gỡ "nút thắt" để Cù Lao Chàm bứt phá thành thiên đường nghỉ dưỡng xanh
Nằm cách Hội An khoảng 15 km, Cù Lao Chàm (xã đảo Tân Hiệp), thành phố Đà Nẵng là quần thể gồm 8 đảo nhỏ trải dài theo hình cánh cung xanh mướt giữa Biển Đông.
Không chỉ là điểm đến du lịch, nơi đây còn được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới nhờ hệ sinh thái đa dạng và môi trường còn giữ được nét hoang sơ, thuần khiết.
Tiềm năng "viên ngọc thô" với hệ sinh thái độc đáo
Sau gần một thập kỷ mới có dịp trở lại Cù Lao Chàm, anh Đỗ Văn Trưởng, phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng không khỏi ngỡ ngàng trước sự thay đổi diện mạo đầy ngoạn mục của nơi đây. Trong tâm trí anh, ký ức về một vùng đảo hoang sơ, lặng lẽ giờ đây đã được thay thế bằng một sức sống mới căng tràn và hiện đại hơn nhưng vẫn giữ được "hồn" của biển cả.
Theo anh Trưởng, Cù Lao Chàm là "viên ngọc xanh" giữa lòng Biển Đông với sự hòa quyện giữa rừng nguyên sinh và làn nước biển trong xanh, tạo nên hệ sinh thái đặc sắc hiếm có. Nếu được quy hoạch và đầu tư bài bản hơn về hạ tầng, dịch vụ trải nghiệm chất lượng cao, nơi đây có thể trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước, điều mà hiếm nơi nào giữ được bền vững sau nhiều năm. "Nếu tiếp tục được quy hoạch và đầu tư bài bản, chuyên nghiệp hơn nữa về hạ tầng cũng như các dịch vụ trải nghiệm cao cấp, hòn đảo này chắc chắn sẽ là "thỏi nam châm" thu hút du khách trong và ngoài nước", anh Trưởng cảm nhận.
Dù đã đặt chân đến nhiều vùng đất, trải nghiệm nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới nhưng đối với anh Michael Staffieri (du khách người Australia), đảo Cù Lao Chàm vẫn mang lại một sức hút vô cùng đặc biệt và đầy thú vị. Anh đánh giá rất cao ẩm thực tại đây, coi đó là một trong những điểm nhấn tuyệt vời nhất của chuyến hành trình. Anh Michael không khỏi ấn tượng trước nguồn hải sản dồi dào, tươi ngon, phong phú, đặc biệt là hương vị chế biến rất độc đáo, mang đậm nét đặc trưng riêng biệt của địa phương. Với anh Michael, Cù Lao Chàm không chỉ là một điểm dừng chân nghỉ dưỡng, mà là một trải nghiệm trọn vẹn và đầy phấn khích, nơi mà vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên hòa quyện hoàn hảo với tinh túy ẩm thực biển đảo.
Gỡ điểm nghẽn hạ tầng, cơ chế và sản phẩm để bứt phá
Với vị trí đặc thù, xã đảo Tân Hiệp có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh và bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Năm 2009, quần đảo Cù Lao Chàm được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới; địa phương duy trì hiệu quả mô hình "nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần", góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng hình ảnh điểm đến du lịch xanh, thân thiện. Năm 2025, xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng du lịch - dịch vụ là ngành chủ lực, gắn với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên; hàng năm thu hút lượng lớn khách tham quan. Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2026, đảo Cù Lao Chàm đã đón gần 14.000 lượt du khách, chủ yếu là khách quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng.
Cùng với đó, khu vực biển Cù Lao Chàm chịu ảnh hưởng lớn của thời tiết, nhất là mùa mưa bão và mùa đông, nên việc đi lại của nhân dân và du khách nhiều thời điểm bị gián đoạn, có thời điểm địa phương bị cô lập với đất liền trong thời gian dài, ảnh hưởng đến hoạt động du lịch và cung ứng hàng hóa, lương thực, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
Để đạt được mục tiêu đó, lãnh đạo xã Tân Hiệp kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, các đơn vị có liên quan hướng dẫn, tháo gỡ các vướng mắc hiện nay về công bố vùng hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước và các thủ tục pháp lý liên quan, tạo cơ sở để địa phương tổ chức các dịch vụ vui chơi, giải trí trên biển, đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Đồng thời tập trung nguồn lực để tiếp tục đầu tư phát triển du lịch tổng thể trên địa bàn xã Tân Hiệp một cách đồng bộ, gắn với bảo tồn sinh thái bền vững và chủ quyền biển đảo; tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá du lịch Cù Lao Chàm.
Ngoài ra, thành phố cần quan tâm xem xét, điều chỉnh cơ chế phân bổ nguồn thu từ phí tham quan Khu Bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm theo hướng tăng tỷ lệ để lại cho địa phương, bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu bảo tồn và phát triển kinh tế - xã hội. Hỗ trợ kinh phí đặt hàng bản tin dự báo thời tiết chuyên đề riêng cho khu vực Cù Lao Chàm, bảo đảm phản ánh sát thực tế điều kiện thời tiết tại địa phương, làm cơ sở để các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác điều hành, xuất - nhập bến, phục vụ dân sinh và hoạt động du lịch./.
