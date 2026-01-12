Giải Marathon Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 13- năm 2026 thu hút gần 11.000 vận động viên đến từ 75 quốc gia và vùng lãnh thổ, tham gia tranh tài.

Mới đây, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Liên đoàn điền kinh Thành phố phối hợp cùng Công ty Pulse Active tổ chức Giải Marathon Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 13- năm 2026 tại đường Lê Duẩn (khu vực Công viên 30/4, phường Sài Gòn).

Ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Tổ chức, phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: Trung Tuyến - TTXVN

Tại Lễ trao giải, ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Tổ chức giải, cho biết: Giải năm nay tiếp tục ghi nhận những con số ấn tượng, trong đó riêng cự ly 42 km có hơn 2.300 vận động viên tham gia, cho thấy sự phát triển và lan tỏa ngày càng rộng rãi của phong trào marathon. Cùng với đó, việc tổ chức điểm xuất phát và về đích ngay tại trung tâm Thành phố vừa là thách thức lớn trong công tác tổ chức, vừa tạo nên nét đặc trưng riêng của Giải Marathon Thành phố Hồ Chí Minh, giúp vận động viên vừa thi đấu, vừa trải nghiệm nhịp sống đô thị hiện đại và bản sắc văn hóa.

“Với hàng nghìn vận động viên đến từ 75 quốc gia và vùng lãnh thổ, giải đấu tiếp tục khẳng định vị thế là sự kiện marathon mang tầm quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh và lan tỏa tinh thần thể thao đến cộng đồng”, ông Nhân nhấn mạnh.

Các vận động viên cùng nhau tiến về đích tại khu vực Công viên 30/4. Ảnh: Trung Tuyến - TTXVN

Ông Tạ Hữu Phúc, Trưởng phòng Quan hệ đối tác- Thương hiệu Nike ACFC chia sẻ: Đơn vị tiếp tục đồng hành cùng Giải Marathon Thành phố Hồ Chí Minh với mục tiêu tạo điều kiện cho cộng đồng rèn luyện lối sống lành mạnh, lan tỏa tinh thần thể thao và tạo ra những giá trị tích cực cho xã hội.



Theo Ban Tổ chức, năm nay, giải áp dụng các giải pháp công nghệ trong công tác quản lý và vận hành. Toàn bộ hoạt động của giải được quản lý tập trung trên hệ thống đồng bộ, cho phép cập nhật thông tin theo thời gian thực, hỗ trợ giám sát và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, đặc biệt là các sự cố y tế; đồng thời phục vụ công tác tổng hợp, đánh giá và nâng cao chất lượng tổ chức.



Giải Marathon Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2026 có ba cự ly 42km, 21km và 10km, lần lượt xuất phát lúc 3 giờ, 3 giờ 30 phút và 5 giờ. Lộ trình đi qua nhiều tuyến đường, địa danh tiêu biểu của Thành phố như Nhà thờ Đức Bà, Nhà hát Thành phố, trụ sở UBND Thành phố, Cột cờ Thủ Ngữ, cầu Ba Son, khu đô thị mới Thủ Thiêm…



Các vận động viên phấn khởi thả dốc Cầu Ba Son, trước khi tăng tốc ở km cuối cùng. Ảnh: Trung Tuyến - TTXVN

Tại khu vực đích đến, phía trước Hội trường Thống Nhất, Ban Tổ chức đã trao giải cho các vận động viên đạt thứ hạng cao ở từng cự ly thi đấu. Ở cự ly 10km, nội dung nữ, Trần Thị Duyên giành vị trí nhất, xếp sau là Nguyễn Thị Đông Phương và Run Romdul. Ở nội dung nam, Nguyễn Trung Cường về nhất, Nguyễn Lê Hoàng Vũ đứng thứ hai và Ryuku Ushizaki xếp thứ ba.



Hai vận động viên Victorbailey (Đan Mạch, trái) và Aless Mac (Ý) với phần thưởng của mình sau khi hoàn thành cự ly 42km. Ảnh: Trung Tuyến - TTXVN

Ở cự ly 21km, Hoàng Thị Ngọc Hoa dẫn đầu nội dung nữ; Lê Thị Yến Như xếp thứ hai và Nguyễn Khánh Ly đứng thứ ba. Ở nội dung nam, Hoàng Nguyên Thanh giành ngôi nhất, Lai Terence về nhì và Trương Trí Tâm xếp thứ ba.



Ở cự ly 42km, nội dung nữ chung cuộc, Phạm Thị Hồng Lệ giành vị trí nhất; Lê Thị Hà về nhì và Nguyễn Thị Ngọc Lan xếp thứ ba. Nội dung nam chung cuộc, Huỳnh Anh Khôi giành ngôi nhất; Vann Pheara về nhì và Lê Văn Tuấn đứng thứ ba. Ở hệ vận động viên Việt Nam, Nguyễn Thị Thúy Vân và Lý Nhân Tín lần lượt giành vị trí nhất nội dung nữ và nam.



Với thông điệp “Cùng nhau chinh phục - United in Every Stride”, giải đấu tiếp tục khẳng định vị thế là sự kiện thể thao- du lịch tiêu biểu của Thành phố, góp phần kết nối cộng đồng và quảng bá hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh năng động, thân thiện./.