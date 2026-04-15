Cụ thể, phạm vi nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch có diện tích khoảng 205.405 ha, trải rộng trên địa bàn 4 phường: Mộc Châu, Mộc Sơn, Vân Sơn, Thảo Nguyên và các xã Đoàn Kết, Lóng Sập, Chiềng Sơn, Tân Yên, Vân Hồ, Song Khủa, Tô Múa, Xuân Nha. Định hướng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu được xây dựng trở thành một trong những động lực phát triển du lịch của cả nước, phấn đấu đến năm 2045 trở thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng, văn hóa tầm cỡ quốc gia và quốc tế với hệ thống hạ tầng xã hội, kỹ thuật đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch đa dạng, chất lượng cao, có thương hiệu và khả năng cạnh tranh trong khu vực.

Những trái hồng chín vàng trên cao nguyên Mộc Châu (tỉnh Sơn La) thu hút khách du lịch đến tham quan, chụp ảnh. Ảnh: TTXVN phát

Cùng với đó, điều chỉnh quy hoạch chung cũng xác định rõ định hướng phát triển xanh, bền vững, đưa Mộc Châu trở thành điểm đến hấp dẫn của vùng Tây Bắc, cả nước và quốc tế. Đáng chú ý, quy hoạch chia thành 4 phân vùng phát triển gồm: Vùng trung tâm động lực tập trung phát triển hạ tầng và dịch vụ du lịch cấp vùng, quốc gia; vùng phía Bắc (cực phát triển Tô Múa) phát triển du lịch sinh thái gắn với sông Đà; vùng phía Đông (cực phát triển Chiềng Yên) đẩy mạnh du lịch cộng đồng; vùng phía Nam (cực phát triển Chiềng Sơn) phát triển du lịch sinh thái gắn với Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Nha và khu vực cửa khẩu quốc tế Lóng Sập.

Hoa mận nở trắng tinh khôi trên cao nguyên Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Minh Tiến nhấn mạnh, việc điều chỉnh quy hoạch lần này là bước ngoặt quan trọng, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đề nghị, Sở Xây dựng khẩn trương cập nhật nội dung điều chỉnh quy hoạch vào hệ thống cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin rộng rãi để người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận. Các sở, ban, ngành tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch. UBND các xã, phường chủ động rà soát, điều chỉnh các quy hoạch liên quan, bảo đảm tính đồng bộ. Các nhà đầu tư, doanh nghiệp quan tâm, nghiên cứu đầu tư theo định hướng phát triển bền vững, chất lượng cao, gắn với bảo vệ môi trường và gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương. Các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Khu du lịch quốc gia Mộc Châu đến với du khách trong và ngoài nước.

Du khách tham quan, chụp ảnh bên hoa anh đào ở cao nguyên Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Ảnh: TTXVN phát

Với quyết tâm chính trị cao, sự đồng thuận của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, cùng tiềm năng sẵn có và một bản quy hoạch bài bản, chất lượng, Khu du lịch quốc gia Mộc Châu hứa hẹn sẽ đột phá phát triển, trở thành điểm đến hấp dẫn, góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội chung của Sơn La.