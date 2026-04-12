Mộc mạc chợ phiên Sin Suối Hồ

12/04/2026

Nằm ở độ cao hơn 1.500m so với mực nước biển, bản Sin Suối Hồ (xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu) hiện lên như một bức tranh nguyên sơ của núi rừng Tây Bắc, nơi những mái nhà trình tường mộc mạc ẩn hiện giữa sắc vàng rực rỡ của hoa cải. Giữa không gian ấy, chợ phiên Sin Suối Hồ trở thành một điểm nhấn văn hóa đặc sắc, vừa gần gũi, vừa giàu sức hút đối với du khách.

Khi sương mù còn bảng lảng trên độ cao 1.500m, chợ phiên đã rộn ràng tiếng cười nói.

Theo ông Vàng A Chỉnh, trưởng bản Sin Suối Hồ, chợ được thành lập từ năm 2015 khi bản bắt đầu phát triển du lịch cộng đồng. Ý tưởng mở chợ không chỉ nhằm tạo thêm sinh kế cho người dân mà còn góp phần giữ gìn và quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của địa phương.

Chợ họp mỗi tuần một lần, chủ yếu vào sáng thứ Bảy, từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Dù những ngày thường vẫn có hoạt động buôn bán, nhưng không khí không sôi động và nhộn nhịp như phiên chợ chính. Hiện chợ có khoảng 54 gian hàng, song mới chỉ có khoảng 20 gian hoạt động thường xuyên.

Vẻ mộc mạc của phiên chợ Sin Suối Hồ với những sản vật tại địa phương.

Mặc dù được xây dựng khang trang, chợ phiên Sin Suối Hồ vẫn mang vẻ mộc mạc, giản dị với các gian hàng được bày bán tự nhiên, gần gũi. Các sản vật nơi đây chủ yếu là rau, củ, quả do người dân tự trồng chính là những sản vật mang đậm hương vị núi rừng. Những bó rau cải mèo tươi non, củ sắn, quả bí, măng rừng… đều được thu hoạch từ sườn đồi. Bên cạnh đó là các đặc sản như mật ong rừng, nấm hương, thảo quả… là những sản phẩm đã góp phần làm nên thương hiệu của vùng Tây Bắc.

Du khách tham quan những gian hàng bày bán quần áo của bà con dân tộc.

Không chỉ dừng lại ở nông sản, chợ còn là không gian trưng bày và trao đổi các sản phẩm thủ công truyền thống. Những chiếc váy thổ cẩm rực rỡ, tấm vải lanh nhuộm chàm, hay các vật dụng sinh hoạt như gùi, rổ… đều được làm thủ công tỉ mỉ, chứa đựng tinh hoa văn hóa được truyền qua nhiều thế hệ.

Điều đọng lại sâu sắc nhất sau mỗi phiên chợ chính là sự hiền hòa, chân chất của con người nơi đây.

Điều thú vị là dù lượng hàng hóa không quá nhiều, nhưng chợ lại thu hút du khách bởi sự chân chất, mộc mạc từ những sản phẩm truyền thống cũng như con người nơi đây. Nhiều du khách đến đây không chỉ để mua sắm sản vật mà còn thuê trang phục truyền thống chụp ảnh, trải nghiệm không gian văn hóa đặc sắc, rồi sau đó mới lựa chọn mua những chiếc khăn, chiếc váy thổ cẩm đã được bà con người Mông bản Sin Suối Hồ cải biến để phục vụ nhu cầu của khách tham quan.

Các hoạt động mua bán tại chợ phiên.

Ông Vàng A Chỉnh cho biết thêm, khi du lịch cộng đồng của bản Sin Suối Hồ phát triển, chính quyền địa phương đã và đang chú trọng bảo tồn các giá trị truyền thống, đồng thời đẩy mạnh quảng bá hình ảnh chợ phiên qua nhiều kênh truyền thông. Người dân trong bản đã biết sử dụng công nghệ để bán hàng trong các phiên chợ để quảng bá sản phẩm cũng như văn hóa bản làng Sin Suối Hồ.

Sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa, con người và thiên nhiên đã giúp chợ phiên Sin Suối Hồ trở thành một điểm đến để du khách khám phá bản sắc của đồng bào Mông, đồng thời mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững cho người dân trong bản./.

Bài: Ngân Hà - Ảnh: Tất Sơn, Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam