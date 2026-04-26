Đưa di sản truyền thống trở thành điểm nhấn phát triển công nghiệp văn hóa

Lễ hội Hoa Lư từ lâu đã trở thành niềm tự hào của người dân Cố đô. Đây là lễ hội truyền thống diễn ra hàng năm tại tỉnh Ninh Bình nhằm tưởng nhớ và tri ân công đức của Đinh Tiên Hoàng đế, các vị tiên đế, tiền nhân trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Đây không chỉ là nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại mà còn đang đứng trước vận hội mới để trở thành một thương hiệu công nghiệp văn hóa mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng đất cố đô.

Từ thời nhà Lý, vùng đất Ninh Bình được gọi là phủ Trường Yên. Tên gọi Trường Yên, Trường An hay Tràng An đều có nghĩa là vùng đất bình yên. Vì vậy, lễ hội lớn nhất vùng đất này cũng mang tên là Lễ hội Trường Yên. Ngày 21/11/2016, lễ hội này đã được điều chỉnh tên gọi, trở thành Lễ Hội Hoa Lư.Lễ hội có quy mô lớn nhất vào những năm có số hàng đơn vị là 8 vì tròn năm gắn với sự kiện Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế và lập đô ở Hoa Lư năm 968. Lễ hội có lịch sử lâu đời, phản ánh đậm nét, sinh động cuộc đời, thân thế và sự nghiệp của vua Đinh Tiên Hoàng và nhà nước phong kiến trung ương tập quyền đầu tiên của Việt Nam qua ba triều đại Đinh, Lê, Lý. Lễ hội Hoa Lư xưa được các vương triều phong kiến tổ chức trang trọng ở cấp Nhà nước. Hiện nay, Lễ hội Hoa Lư được tổ chức theo quy mô cấp tỉnh với vị thế là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, là nơi lưu giữ những yếu tố văn hóa, văn nghệ dân gian đặc sắc, hấp dẫn, trở thành nét sinh hoạt văn hóa tinh thần của người dân Cố đô nói riêng và nhân dân cả nước nói chung.Lễ hội Hoa Lư năm nay diễn ra từ ngày 25-27/4 (tức ngày mùng 9-11/3 âm lịch) gắn với nhiều hoạt động đặc sắc mang đậm bản sắc văn hóa của đất và người cố đô.

Nhiều hoạt động đặc sắc mang đậm bản sắc văn hóa của đất và người Cố đô trong Lễ hội Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Hải Yến - TTXVN

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, kinh thành Hoa Lư với 3 triều đại Đinh, Tiền Lê, Lý đã đóng góp to lớn, giữ vị trí, vai trò quan trọng trong tiến trình lịch sử của dân tộc, khẳng định mạnh mẽ nền độc lập, tự chủ, ý chí tự cường, tự tôn dân tộc, tạo nền tảng vững chắc để các triều đại phong kiến sau này kế thừa và phát triển. Hơn một nghìn năm trôi qua, nhưng âm hưởng của kinh đô Hoa Lư xưa vẫn còn vang vọng tới tận hôm nay. Linh khí chốn kinh kỳ, công đức dựng nước, giữ nước, chăm lo cho muôn dân của các bậc quân vương, hiền minh vẫn còn in dấu trong suốt tiến trình lịch sử của dân tộc, trong tâm thức nhân dân với lòng tri ân sâu nặng. Lễ hội Hoa Lư được tổ chức hằng năm là một hoạt động văn hóa lâu đời, trở thành nét sinh hoạt văn hóa tinh thần của người dân, nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa tốt đẹp, thể hiện lòng thành kính, sự tri ân sâu sắc với các bậc tiên đế, tiền nhân.

Tỉnh Ninh Bình luôn xác định, di sản không chỉ là niềm tự hào mà còn là nguồn lực; văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là sức mạnh nội sinh. Bảo tồn và phát huy giá trị của Cố đô Hoa Lư, Quần thể Danh thắng Tràng An và hệ giá trị văn hóa đặc sắc của tỉnh chính là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài.

Trong chặng đường phát triển mới, Ninh Bình kiên định mục tiêu phát triển theo hướng xanh, bền vững và hài hòa; lấy di sản làm nền tảng, văn hóa làm nguồn lực, con người làm trung tâm, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực phát triển mới. Tỉnh quyết tâm phấn đấu xây dựng Ninh Bình đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng Đô thị Di sản thiên niên kỷ, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam.