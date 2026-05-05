Tiếp nối bản hùng ca, kiến tạo tương lai

Tháng Năm về trên mảnh đất Điện Biên anh hùng, không khí kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2026) lan tỏa từ các di tích lịch sử đến từng bản làng. Từ chiến trường khốc liệt năm xưa, Điện Biên hôm nay đang chuyển mình rõ nét, với những kết quả cụ thể về tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo, phát triển hạ tầng và bảo đảm an sinh xã hội, tạo nền tảng vững chắc cho chặng đường phát triển mới.

Diện mạo thành phố Điện Biên Phủ đang đổi thay từng ngày. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN

* Lịch sử hào hùng trở thành điểm tựa cho du lịch

Những ngày tháng Năm, đường phố Điện Biên cờ hoa rực rỡ, các điểm di tích Chiến trường Điện Biên Phủ như: Đồi A1, Hầm De Castrie, Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ hay Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ đón đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, tìm hiểu lịch sử. Không gian di tích không chỉ tái hiện một thời kỳ hào hùng mà còn trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào dân tộc.

Tỉnh Điện Biên đã tổ chức nhiều hoạt động triển lãm tranh, ảnh, giới thiệu tư liệu, hiện vật, sách báo về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Chiến dịch Điện Biên Phủ tại bảo tàng và một số điểm di tích. Các hoạt động văn hóa cộng đồng như, biểu diễn nghệ thuật đường phố, chiếu phim, tuyên truyền lưu động tại cơ sở… cũng được triển khai, tạo không khí sôi nổi, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Chị Nguyễn Thị Thu Hà, du khách đến từ Hà Nội cho biết, trước đây, chị chỉ biết tới Điện Biên qua sách vở với hình ảnh về một chiến trường ác liệt. Tuy nhiên, khi trực tiếp đặt chân đến Điện Biên, chị cảm nhận rõ sự đổi thay với diện mạo khang trang, nhịp sống sôi động và con người thân thiện, hiếu khách. Chị đã tham quan Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ và nhiều điểm di tích như, Hầm De Castrie, Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ và Đồi A1.