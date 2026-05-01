Sức hút trải nghiệm lịch sử trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, ngay từ sáng sớm, hàng nghìn lượt du khách đã xếp hàng vào tham quan.

Điểm nhấn đặc biệt là bức tranh panorama “Chiến dịch Điện Biên Phủ”, công trình nghệ thuật quy mô lớn tái hiện toàn cảnh chiến dịch bằng ngôn ngữ hội họa kết hợp công nghệ hiện đại. Không ít người bày tỏ sự xúc động khi lần đầu chiêm ngưỡng tác phẩm. Bên cạnh đó, bảo tàng còn trưng bày hơn 1.000 tài liệu, hiện vật quý về Chiến dịch Điện Biên Phủ, cùng hệ thống phim 3D giúp tái hiện sinh động diễn biến chiến dịch, mang đến trải nghiệm trực quan cho du khách.

Du khách tham quan, chiêm ngưỡng bức tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN

Lần đầu đến Điện Biên, chị Doãn Thu Huyền, du khách từ Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: “Sinh ra và lớn lên ở miền Nam, tôi đã học về Chiến thắng Điện Biên Phủ, nhưng chỉ khi trực tiếp đứng tại đây, cảm xúc tự hào mới thật sự trọn vẹn. Xem bức tranh panorama và phim 3D về chiến dịch Điện Biên Phủ, tôi càng thấm thía hơn sự gian khổ, hy sinh của các thế hệ đi trước. Đây là một trải nghiệm rất đáng nhớ trong tuổi trẻ của tôi”.

Cùng chung cảm xúc, bà Tô Lan Phượng, du khách đến từ Hà Nội, xúc động chia sẻ: “Đây là lần thứ ba tôi trở lại Điện Biên, đúng dịp kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, nhưng cảm xúc vẫn nguyên vẹn. Lần này, tôi đưa mẹ đã hơn 90 tuổi về lại đây để tri ân các anh hùng liệt sĩ. Dù đi lại khó khăn, bà vẫn mong muốn được đến nơi này để tri ân các anh hùng liệt sĩ. Đứng giữa không gian lịch sử, tôi càng thấy tự hào về dân tộc Việt Nam anh hùng và trân trọng hơn giá trị của hòa bình hôm nay”.