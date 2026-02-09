Độc đáo “27 phong vị ẩm thực Điện Biên”

Sáng 8/2/2026, tại chợ du lịch Mường Thanh, phường Điện Biên Phủ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên tổ chức Liên hoan ẩm thực "27 phong vị ẩm thực Điện Biên", nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa ẩm thực truyền thống được hun đúc qua bao thế hệ của đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên.
Sự kiện còn là dịp để quảng bá hình ảnh Điện Biên – điểm đến giàu bản sắc, thân thiện, mến khách, nơi văn hóa ẩm thực gắn chặt với trải nghiệm du lịch, phát triển kinh tế và sinh kế bền vững của cộng đồng các dân tộc ở cực Tây Tổ quốc.
Sự kiện thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham dự. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN
Đông đảo nhân dân và du khách tham quan các mâm cơm được trang trí đẹp mắt tại sự kiện. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN
Các đầu bếp hoàn thiện khâu trang trí mâm cơm của đơn vị mình. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN
Các chuyên gia ẩm thực và các đại biểu nhận xét, đánh giá và chia sẻ kinh nghiệm với các đầu bếp tham gia tại Lễ hội. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN
Lấy ý tưởng từ ruộng bậc thang và dưới bàn tay khéo léo của các đầu bếp, món ăn được trang trí rất hấp dẫn. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN
Bì trâu chiên giòn, một món ăn đặc trưng của Điện Biên, thường được dùng với các loại bia. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN
Thịt trâu, lợn sau khi được tẩm ướp gia vị cầu kỳ sẽ được gác bếp hoặc nướng để tạo ra các món ăn hấp dẫn. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN
Xôi ngũ sắc, món ăn đặc trưng của vùng đồng bào Tây Bắc. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN
Mâm cơm lấy cảm hứng từ bản đồ tỉnh Điện Biên với đặc sản của từng khu vực trong tỉnh. Ảnh: Trung Kiên – TTXVN
