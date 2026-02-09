Độc đáo “27 phong vị ẩm thực Điện Biên”

Sự kiện còn là dịp để quảng bá hình ảnh Điện Biên – điểm đến giàu bản sắc, thân thiện, mến khách, nơi văn hóa ẩm thực gắn chặt với trải nghiệm du lịch, phát triển kinh tế và sinh kế bền vững của cộng đồng các dân tộc ở cực Tây Tổ quốc.

Sự kiện thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham dự. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

Đông đảo nhân dân và du khách tham quan các mâm cơm được trang trí đẹp mắt tại sự kiện. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

Các đầu bếp hoàn thiện khâu trang trí mâm cơm của đơn vị mình. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

Các chuyên gia ẩm thực và các đại biểu nhận xét, đánh giá và chia sẻ kinh nghiệm với các đầu bếp tham gia tại Lễ hội. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

Lấy ý tưởng từ ruộng bậc thang và dưới bàn tay khéo léo của các đầu bếp, món ăn được trang trí rất hấp dẫn. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

Bì trâu chiên giòn, một món ăn đặc trưng của Điện Biên, thường được dùng với các loại bia. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

Thịt trâu, lợn sau khi được tẩm ướp gia vị cầu kỳ sẽ được gác bếp hoặc nướng để tạo ra các món ăn hấp dẫn. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

Xôi ngũ sắc, món ăn đặc trưng của vùng đồng bào Tây Bắc. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN