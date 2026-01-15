Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam lên đường tham dự ASEAN Para Games 13

Sáng 15/1/2026, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam chính thức lên đường sang Thái Lan tham dự ASEAN Para Games 13.

Lãnh đạo Cục Thể dục thể thao Việt Nam tiễn đoàn tại sân bay Quốc tế Nội Bài. Ảnh: TTXVN phát

Sáng 15/1/2026, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam chính thức lên đường sang Thái Lan tham dự ASEAN Para Games 13. Đoàn TTNKT Việt Nam tham gia tranh tài ở 11 môn thể thao: điền kinh, bơi, cử tạ, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, judo, boccia, bắn cung, quần vợt xe lăn, đấu kiếm xe lăn. Tại kỳ Đại hội lần này, đoàn TTNKT Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 40 đến 50 huy chương vàng, phấn đấu xếp trong nhóm 4–5 quốc gia dẫn đầu tại đại hội lần này.

