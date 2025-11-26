Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025: Chuyển đổi xanh - chuyển đổi số trở thành mệnh lệnh của thời đại

“Chuyển đổi xanh – chuyển đổi số trong kỷ nguyên mới” không chỉ là xu thế tất yếu mà đã trở thành “mệnh lệnh của thời đại”, là lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu đối với mọi quốc gia, mọi doanh nghiệp. Đây là thông điệp mạnh mẽ được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu khẳng định tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025, diễn ra sáng 26-11 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Phiên khai mạc và Phiên toàn thể năm nay mang chủ đề “Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số”, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Việt Nam trong việc kết hợp hai động lực phát triển quan trọng nhất của thế kỷ XXI: chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Diễn đàn quy tụ lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, chuyên gia kinh tế hàng đầu, tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp trong – ngoài nước để bàn thảo các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Trọng tâm của Diễn đàn là huy động nguồn lực xanh – số nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và tạo nền tảng cho nền kinh tế thông minh.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Diễn đàn không chỉ là hoạt động đối ngoại kinh tế quan trọng mà còn đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Ông nêu rõ thế giới hiện nay đang đối mặt với nhiều thách thức: phân cực chính trị, phân tách kinh tế, đứt gãy chuỗi cung ứng, tăng trưởng toàn cầu chậm lại sau đại dịch COVID-19, nợ công tăng cao và sản xuất kinh doanh đình trệ, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế người dân.

Trong bối cảnh đó, Thủ tướng cho rằng khó khăn và cơ hội luôn song hành; điều quan trọng là khả năng nhận diện, bản lĩnh đổi mới và tinh thần dấn thân để nắm bắt thời cơ. Ông khẳng định Việt Nam kiên định triển khai các giải pháp với tư duy “thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị và nhân lực thông minh, cách làm thông dụng, hợp tác cùng nhau”. Đồng thời bày tỏ cam kết sẵn sàng hợp tác sâu rộng với tất cả đối tác quốc tế trên nguyên tắc “lợi ích hài hòa – rủi ro chia sẻ”.

Tại Phiên toàn thể, nhiều báo cáo và tham luận được trình bày, xoay quanh các chủ đề lớn: hướng tới nền kinh tế thông minh; chuyển đổi xanh và những yêu cầu trong kỷ nguyên số; sản xuất thông minh và chuỗi cung ứng toàn cầu; quản trị siêu đô thị và trách nhiệm của các bên; kinh nghiệm chuyển đổi xanh từ thực tiễn Việt Nam. Các chuyên gia phân tích triển vọng của mô hình kinh tế thông minh trên phạm vi toàn cầu, những cơ hội cần nắm bắt và rủi ro mà Việt Nam phải chuẩn bị, đặc biệt là vai trò của AI, tự động hóa và công nghệ xanh trong tái cấu trúc chuỗi giá trị.

Một trong những mục tiêu quan trọng của Diễn đàn là làm rõ chiến lược “chuyển đổi kép” – đặt con người vào vị trí trung tâm trong bối cảnh tiến bộ công nghệ diễn ra nhanh chóng. Diễn đàn cũng đề xuất những định hướng xây dựng mô hình siêu đô thị thông minh, minh bạch và bền vững cho Việt Nam trong tương lai.

Kết luận, Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025 tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của Thành phố Hồ Chí Minh trong dẫn dắt tiến trình chuyển đổi xanh và kinh tế số của cả nước, tạo nền tảng cho một Việt Nam phát triển thông minh, bền vững và hội nhập sâu rộng./.