SME với doanh nghiệp lớn: Động lực mới cho chuỗi cung ứng Thủ đô
Theo Ban tổ chức, tọa đàm nằm trong chuỗi hoạt động nhằm đưa các Nghị quyết của Bộ Chính trị, cũng như chỉ đạo sát sao của Thành ủy và UBND thành phố vào thực tiễn. Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng những sự kiện lớn của đất nước và Thủ đô năm 2025, trong đó có Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Sự kiện được kỳ vọng tạo ra một diễn đàn đối thoại thường xuyên, nơi chính quyền, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp có thể gặp gỡ, trao đổi cởi mở; qua đó thúc đẩy đầu tư, sản xuất – kinh doanh và hoàn thiện môi trường phát triển bền vững của Hà Nội.
Phát biểu đề dẫn, ông Mai Công Quyền, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội, nhấn mạnh bối cảnh hội nhập sâu rộng, toàn cầu hóa, kinh tế số và kinh tế xanh đang đặt ra yêu cầu mới đối với mô hình tăng trưởng đô thị. Trong xu thế đó, liên kết giữa doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) với doanh nghiệp lớn đã trở thành động lực quan trọng của phát triển. Sự kết nối này giúp SME tiếp cận thị trường, công nghệ, vốn và kinh nghiệm quản trị; đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp lớn xây dựng chuỗi cung ứng tự chủ, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.
Tại tọa đàm, ông Mai Công Quyền đã trực tiếp giải đáp nhiều câu hỏi liên quan đến cơ chế và chính sách thực hiện Nghị quyết 68, đặc biệt là các quy định nhằm tạo điều kiện cho SME tham gia chuỗi cung ứng của các tập đoàn lớn trong và ngoài nước. Những nội dung này nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng doanh nghiệp bởi tính thực tiễn và ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tham gia thị trường của các SME tại Hà Nội.
Giáo sư, Tiến sĩ Mạc Quốc Anh - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy/Phó Chủ tịch/Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội, Viện trưởng Viện Kinh tế và Phát triển Doanh nghiệp - phân tích sâu về vai trò của SME trong tăng trưởng kinh tế Thủ đô. Ông chỉ ra những thách thức cố hữu mà doanh nghiệp nhỏ và vừa đang gặp phải khi tìm cách liên kết với doanh nghiệp lớn: hạn chế về năng lực sản xuất, yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng cao, khó khăn trong tiếp cận vốn cũng như việc đáp ứng quy trình của các chuỗi cung ứng hiện đại.
Đại diện phía cơ quan quản lý Trung ương, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), đưa ra các giải pháp giúp SME gia nhập chuỗi cung ứng của doanh nghiệp lớn và các tập đoàn FDI. Theo ông, việc nâng cao năng lực nội tại của doanh nghiệp, cải thiện tiêu chuẩn sản xuất và tăng cường minh bạch là những điều kiện then chốt để SME có thể đáp ứng yêu cầu của các chuỗi cung ứng quốc tế.
Góp thêm góc nhìn từ khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài, phân tích các nguyên nhân khiến việc kết nối giữa SME với doanh nghiệp FDI vẫn còn hạn chế. Ông nhấn mạnh sự cần thiết của những giải pháp đồng bộ nhằm tăng cường năng lực liên kết, bao gồm nâng cao chất lượng sản phẩm, cải thiện phương thức tiếp cận thị trường và củng cố niềm tin giữa các bên trong chuỗi cung ứng.
Từ góc độ doanh nghiệp sản xuất, ông Nguyễn Đức Minh, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội (HAMI), Tổng Giám đốc Nutricare, chia sẻ kinh nghiệm trong việc giúp SME tiếp cận thành công nguồn vốn hỗ trợ. Ông cho biết Hà Nội đã có nhiều chính sách thiết thực để hỗ trợ doanh nghiệp, từ việc tạo thuận lợi về tín dụng đến đồng hành trong xây dựng mô hình sản xuất – kinh doanh hiệu quả. Những hỗ trợ này, theo ông, đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp địa phương.
Trong phần thảo luận mở, đại diện nhiều SME đã nêu rõ những khó khăn lớn nhất mà họ gặp phải khi cố gắng trở thành nhà cung cấp cho các tập đoàn và doanh nghiệp lớn, bao gồm yêu cầu khắt khe về chất lượng, chi phí đầu tư ban đầu, cũng như việc thiếu thông tin về nhu cầu của các chuỗi cung ứng.
Tọa đàm được truyền hình trực tuyến tới 126 điểm cầu cấp phường, xã và phát trên các kênh truyền thông của Thông tấn xã Việt Nam cùng nhiều cơ quan báo chí, hội và hiệp hội liên quan. Điều này cho thấy sự quan tâm lớn của cộng đồng đối với chủ đề liên kết chuỗi cung ứng – yếu tố then chốt của phát triển kinh tế bền vững.
Sự kiện tiếp tục khẳng định vai trò của Hà Nội trong việc xây dựng một môi trường kinh doanh thân thiện, nơi tiếng nói của doanh nghiệp được lắng nghe và phản hồi kịp thời. Với mô hình đối thoại thường xuyên, Hà Nội kỳ vọng thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hoạt động xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp và xây dựng chuỗi cung ứng vững chắc - nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững của Thủ đô trong giai đoạn mới./.
Bài và ảnh: Công Đạt