SME với doanh nghiệp lớn: Động lực mới cho chuỗi cung ứng Thủ đô

Góp thêm góc nhìn từ khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài, phân tích các nguyên nhân khiến việc kết nối giữa SME với doanh nghiệp FDI vẫn còn hạn chế. Ông nhấn mạnh sự cần thiết của những giải pháp đồng bộ nhằm tăng cường năng lực liên kết, bao gồm nâng cao chất lượng sản phẩm, cải thiện phương thức tiếp cận thị trường và củng cố niềm tin giữa các bên trong chuỗi cung ứng.

Ông Nguyễn Đức Minh, Phó Chủ tịch Hội doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội (HAMI), Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dinh dưỡng Nutricare, phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Từ góc độ doanh nghiệp sản xuất, ông Nguyễn Đức Minh, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội (HAMI), Tổng Giám đốc Nutricare, chia sẻ kinh nghiệm trong việc giúp SME tiếp cận thành công nguồn vốn hỗ trợ. Ông cho biết Hà Nội đã có nhiều chính sách thiết thực để hỗ trợ doanh nghiệp, từ việc tạo thuận lợi về tín dụng đến đồng hành trong xây dựng mô hình sản xuất – kinh doanh hiệu quả. Những hỗ trợ này, theo ông, đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp địa phương.

Đại diện doanh nghiệp nhỏ và vừa chia sẻ khó khăn và nêu ra những thắc mắc cho các diễn giả. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam Trong phần thảo luận mở, đại diện nhiều SME đã nêu rõ những khó khăn lớn nhất mà họ gặp phải khi cố gắng trở thành nhà cung cấp cho các tập đoàn và doanh nghiệp lớn, bao gồm yêu cầu khắt khe về chất lượng, chi phí đầu tư ban đầu, cũng như việc thiếu thông tin về nhu cầu của các chuỗi cung ứng. Tọa đàm được truyền hình trực tuyến tới 126 điểm cầu cấp phường, xã và phát trên các kênh truyền thông của Thông tấn xã Việt Nam cùng nhiều cơ quan báo chí, hội và hiệp hội liên quan. Điều này cho thấy sự quan tâm lớn của cộng đồng đối với chủ đề liên kết chuỗi cung ứng – yếu tố then chốt của phát triển kinh tế bền vững.