Bà con dân tộc Dao ứng dụng công nghệ số Al lan tỏa đặc sản chè

27/11/2025

Thúc đẩy nông dân ứng dụng công nghệ Al trong hoạt động khuyến nông và kinh doanh nông sản đang là hướng đi của ngành nông nghiệp Việt Nam. Tập huấn nông dân công nghệ số là hoạt động đang được Hợp tác xã nông nghiệp Tây Trúc Xanh ở xã Quân Chu, tỉnh Thái Nguyên triển khai mạnh mẽ để hỗ trợ bà con dân tộc Dao kỹ năng thương mại điện tử trong lan tỏa đặc sản chè của địa phương.



Toàn cảnh đồi chè của HTX Tây Trúc Xanh, nơi thu hút nhiều lao động là bà con dân tộc Dao.

Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp Tây Trúc Xanh ở xã Quân Chu, tỉnh Thái Nguyên được thành lập từ năm 2023 từ tâm huyết của bà Trịnh Tú Anh. Bà vốn là người đã từng có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành kinh doanh nông sản. Nhận thấy vùng đất Quân Chu này có những nương chè tươi xanh nằm bao quanh chân núi với những nông dân chăm chỉ, cần cù, tuy nhiên nơi đây rất cần công nghệ số và ứng dụng thương mại điện tử để tạo nên thương hiệu. Bà Trịnh Tú Anh đã thành lập HTX nông nghiệp Tây Trúc Xanh quy tụ nguồn nhân lực là bà con dân tộc Dao trong vùng cùng tham gia sản xuất chè.

Chè Thái Nguyên của Tây Trúc Xanh hoàn toàn tự nhiên và được chứng nhận VietGap nhưng quy trình tìm thị trường sản phẩm của bà con vẫn còn rất yếu. Để quảng bá và lan tỏa đặc sản chè địa phương, mỗi người lao động cần trở thành một kênh truyền thông để nhân rộng sản phẩm giới thiệu đi muôn nơi. HTX nông nghiệp Tây Trúc Xanh đã tiên phong lấy nhân sự nông dân làm trung tâm và đào tạo họ tiếp cận kinh tế số để nâng cao tay nghề, tôn vinh niềm tự hào sản phẩm chè của quê hương. Bà Trịnh Tú Anh, Giám đốc HTX đã mời những giảng viên, chuyên gia đầu ngành về chè của Việt Nam và quốc tế đến tập huấn, đào tạo, giúp bà con dân tộc tiếp cận công nghệ Al để học bán hàng và làm thương hiệu cho sản phẩm.

Ông Lê Đăng Minh ( Bí thư Đảng ủy xã Quân Chu) đến dự lớp học và cổ vũ phong trào bình dân học vụ số

của địa phương.

Giảng viên Lương Thanh Ngà say mê dạy bà con những kiến thức về Al và công nghệ số.

Lớp học công nghệ số của HTX nông nghiệp Tây Trúc Xanh một ngày đầu tháng 11 thu hút rất đông bà con dân tộc Dao trong vùng đến tập huấn, học tập một cách nghiêm túc, có kỷ luật. Bà Lương Thị Thanh Ngà, giảng viên và cũng là giám đốc Công ty công nghệ GenAi đã đến với HTX để dạy miễn phí cho bà con các kiến thức về Al. Cảm xúc và trân quý sự ham học hỏi của bà con nông dân, bà Ngà chia sẻ rằng: "Tôi đã đi dạy nhiều lớp về Al, dạy cho hơn 10.000 ngàn học viên khắp Việt Nam nhưng dạy cho bà con dân tộc thì đây là lần đầu tiên. Tôi đến với lớp học vùng cao và rất trân trọng sự ham học hỏi, cầu thị của bà con nơi đây”.

Thực hành cách chụp ảnh sản phẩm chè bằng điện thoại thông minh.

Cảm xúc của bà Ngà cũng là cảm xúc chung của nhiều du khách đến với tỉnh Thái Nguyên khi họ được chứng kiến những cô gái xinh đẹp vừa khéo léo hái chè vừa say mê chụp từng góc ảnh của cây chè và thiên nhiên vùng cao để mong được chia sẻ vẻ đẹp quê hương đất nước Việt Nam. Từ thực tế bàn giấy đến đồi chè, xưởng chè, nơi bất cứ chỗ nào bà con nông dân chỉ cần có điện thoại thông minh kết nối wifi là họ có thể học làm hình ảnh và ứng dụng công nghệ Al để viết content, livestream bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội.

Giữa nương chè xanh tươi, các cô gái dân tộc Dao cùng học livestream bằng điện thoại.

Niềm vui bên những giờ học và giây phút chụp ảnh cho nhau.

Đến thăm lớp học Al mà bà con dân tộc Dao đang say mê học, ông Lê Đăng Minh - Bí thư xã Quân Chu cho biết: "Chính quyền rất ủng hộ các HTX ứng dụng công nghệ số giúp bà con tiếp cận Al. Chúng tôi luôn đồng hành cùng nông dân tiếp cận tiến bộ khoa học - kỹ thuật. Ngoài ra, nâng cao kỹ thuật Al để mỗi người dân đều làm chủ được công nghệ, thúc đẩy việc quảng bá bán hàng và hình ảnh về nghề sản xuất chè truyền thống của địa phương. Đó là những điều rất cần thiết trong kỷ nguyên số của đất nước hôm nay".

Lớp học trong nhà sàn giữa đồi núi trong lành đã diễn ra thật vui tươi, các chị em phụ nữ say mê học Al và rất hào hứng với việc này. Từ những kiến thức đơn giản như khái niệm viết bài, dùng chat GPT hay chụp ảnh, up bài giới thiệu về sản phẩm đều được các giảng viên hướng dẫn chi tiết và thực hành tại không gian trồng chè, sản xuất chè của HTX nông nghiệp Tây Trúc Xanh.

Bà con lao động của xã Quân Chu đóng nhãn mác chè.

Ông Triệu Văn Tư (dân tộc Dao) cho biết: Nhà ông đã có 3 thế hệ trồng chè, gia đình nay được tiếp cận công nghệ số để bán hàng đều rất say mê và thích thú.

Lớp học tập huấn ứng dụng công nghệ số trong làm thương hiệu chè thu hút nhiều lao động

là bà con dân tộc Dao.

Cách mạng công nghiệp 4.0 lan tỏa mạnh mẽ trên thế giới và tại Việt Nam, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (Al) và chuyển đổi số được xem là chìa khóa để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Những lớp tập huấn cho bà con nông dân trồng chè của HTX nông nghiệp Tây Trúc Xanh là việc làm rất thiết thực. Hy vọng rằng, cộng đồng dân tộc Dao trồng chè tại nơi đây luôn nhiệt huyết, cùng chung tay lan tỏa vẻ đẹp ngành chè và những sản phẩm đặc sản của địa phương đến với muôn nơi./.



Bài: Vân Trần - Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam