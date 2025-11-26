CEO 500 - Tea Connect: Nơi thành phố Hồ Chí Minh định hình chiến lược siêu đô thị kỷ nguyên số

Sự kiện “CEO 500 – Tea Connect”, với sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Thành ủy và UBND thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), đã mở ra một không gian đối thoại chiến lược giữa Chính phủ, chính quyền đô thị và cộng đồng doanh nghiệp trong nước - quốc tế. Những trao đổi tại diễn đàn không chỉ phác họa tầm nhìn đưa TP.HCM trở thành siêu đô thị trong kỷ nguyên số, mà còn tạo động lực hợp tác mới, kết nối nguồn lực toàn cầu phục vụ cho bước chuyển mình mạnh mẽ của thành phố.

Chương trình CEO500-TEA CONNECT. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Với chủ đề “TP.HCM: Hướng đến siêu đô thị quốc tế trong kỷ nguyên số”, chương trình quy tụ hơn 500 lãnh đạo doanh nghiệp trong và ngoài nước, tạo diễn đàn đối thoại cấp cao giữa Chính phủ, chính quyền TP.HCM và cộng đồng doanh nghiệp. Các nội dung thảo luận xoay quanh chiến lược thu hút vốn đầu tư xanh, mô hình hợp tác công - tư, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong quản trị đô thị; đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu, tiếp cận nguồn vốn, công nghệ và tri thức quản trị hiện đại.

Chương trình nghệ thuật “Trà Việt – hương đất, sắc trời và hồn người Việt Nam” mở đầu sự kiện với không gian văn hóa đậm bản sắc. Ảnh: Lê Minh/ Báo ảnh Việt Nam

Tiết mục nghệ thuật trình diễn giới thiệu hành trình và giá trị của cây chè Việt Nam. Ảnh: Lê Minh/ Báo ảnh Việt Nam

Nghi thức dâng trà - mời trà trang trọng gửi đến các đại biểu tham dự. Ảnh: Lê Minh/ Báo ảnh Việt Nam

Một điểm nhấn giàu bản sắc trong phần khai mạc là chương trình nghệ thuật “Trà Việt - hương đất, sắc trời và hồn người Việt Nam”, kết hợp nghi thức dâng trà - mời trà do các trà nhân thực hiện. Việc đưa văn hóa trà Việt vào không gian đối thoại doanh nghiệp góp phần tạo nên trải nghiệm thẩm mỹ tinh tế, thể hiện sự hiếu khách và chiều sâu văn hóa của Việt Nam trong một sự kiện mang tầm ngoại giao kinh tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Chương trình CEO500– TEA CONNECT. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Đại biểu trong nước và quốc tế tham dự chương trình “CEO 500 – Tea Connect”. Ảnh: Lê Minh/ Báo ảnh Việt Nam

Phát biểu tại chương trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những ý kiến trao đổi tâm huyết, cho rằng sự kiện đã củng cố quyết tâm của Việt Nam trên hành trình thực hiện hai mục tiêu chiến lược: đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Người đứng đầu Chính phủ khẳng định đây là những mục tiêu “không thể không làm”, được theo đuổi bằng tinh thần “biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể”.

Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam kiên định xây dựng ba trụ cột nền tảng gồm phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa gắn với hội nhập quốc tế; thúc đẩy dân chủ xã hội chủ nghĩa; và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Ông trân trọng ghi nhận sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời kêu gọi tinh thần đoàn kết, hợp tác và đối thoại để củng cố niềm tin, cùng hướng tới những giá trị chung, trong đó “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ” là nguyên tắc xuyên suốt.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu định hướng tại sự kiện. . Ảnh: Lê Minh/ Báo ảnh Việt Nam

Tiến sĩ Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM, trình bày tham luận tại chương trình. . Ảnh: Lê Minh/ Báo ảnh Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự chương trình “CEO 500 – Tea Connect 2025” . Ảnh: Lê Minh/ Báo ảnh Việt Nam

Tại sự kiện, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết thành phố sau sáp nhập đang bước vào giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn rộng mở và khát vọng lớn. TP.HCM đặt mục tiêu trở thành đô thị quốc tế hiện đại, năng động, có khả năng cạnh tranh toàn cầu. Tầm vóc ấy không chỉ đến từ quy mô kinh tế hay dân số, mà còn từ chất lượng tăng trưởng, mức độ kết nối, năng lực quản trị và khả năng kiến tạo môi trường sống - làm việc sáng tạo.

Theo định hướng phát triển mới, TP.HCM đang tái cấu trúc không gian đô thị theo mô hình đa cực - tích hợp - kết nối, với ba vùng phát triển, ba hành lang chiến lược, năm trụ cột kinh tế - xã hội và một đặc khu đóng vai trò động lực tăng trưởng. Năm trụ cột chiến lược bao gồm phát triển công nghiệp công nghệ cao và đổi mới sáng tạo dựa trên công nghệ số, AI, bán dẫn và dữ liệu lớn; thúc đẩy logistics và thương mại tự do; xây dựng trung tâm tài chính quốc tế; phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa; cùng với nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và khoa học công nghệ.

Phiên đối thoại ghi nhận nhiều tham luận chuyên sâu từ các tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu, hệ thống ngân hàng và doanh nghiệp lớn. Ảnh: Lê Minh/ Báo ảnh Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu dự lễ trao đổi thỏa thuận hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp và chính quyền địa phương.

Phiên đối thoại trong khuôn khổ sự kiện ghi nhận nhiều tham luận sâu sắc của các tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu, ngân hàng và doanh nghiệp lớn. Các ý kiến tập trung vào những yêu cầu cấp thiết đối với một siêu đô thị trong tương lai, từ chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh, phát triển hạ tầng số và hạ tầng chiến lược mới, đến xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, thu hút dòng vốn chất lượng cao và phát triển nguồn nhân lực công nghệ số trình độ cao, đặc biệt trong lĩnh vực AI. Mô hình hợp tác công - tư (PPP) được xem là giải pháp quan trọng để triển khai các dự án quy mô lớn, mang tính nền tảng cho quá trình phát triển thành phố.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) được giới thiệu như điểm nhấn công nghệ nổi bật của sự kiện. Ảnh: Lê Minh/ Báo ảnh Việt Nam

Đại biểu quốc tế trao đổi bên lề chương trình. Ảnh: Lê Minh/ Báo ảnh Việt Nam

Đại biểu quốc tế trả lời báo chí sau phiên làm việc. Ảnh: Lê Minh/ Báo ảnh Việt Nam

Sự kiện “CEO 500 - Tea Connect” đã góp phần phác họa hình ảnh một TP.HCM trong kỷ nguyên số: năng động, sáng tạo, chủ động hội nhập và đủ sức thu hút nguồn lực toàn cầu, hướng tới vị thế siêu đô thị quốc tế trong tương lai gần./.