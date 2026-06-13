Dấu ấn học sinh Tây Ninh trên bản đồ giáo dục quốc tế

Theo thông tin từ Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Văn Giàu, Nguyễn Đức Nhật Minh, đạt 1.580/1.600 điểm SAT trong kỳ thi tổ chức vào tháng 3/2026 và em Phan Nhật Ngọc Hân, đạt 1.570/1.600 điểm trong kỳ thi diễn ra vào tháng 5/2026 đều là học sinh lớp 12A1.

Với kết quả này, cả hai em đều nằm trong nhóm Top 1% thí sinh có điểm SAT cao nhất thế giới. Đặc biệt, cả Nhật Minh và Ngọc Hân đều đạt điểm tuyệt đối 800/800 ở phần thi Toán.

SAT (Scholastic Assessment Test) là bài thi chuẩn hóa quốc tế được sử dụng rộng rãi trong xét tuyển đại học tại Hoa Kỳ và nhiều quốc gia trên thế giới. Bài thi đánh giá năng lực đọc hiểu, ngôn ngữ và toán học của học sinh. Mức điểm từ 1.500 trở lên được xem là thành tích rất xuất sắc và chỉ có tỷ lệ nhỏ thí sinh trên toàn cầu đạt được.

Chinh phục SAT bằng tư duy logic và sự kiên trì

Chia sẻ về bí quyết đạt 1.570 điểm SAT, em Phan Nhật Ngọc Hân cho biết: “Đối với SAT, trước tiên cần hiểu về bản chất của từng dạng bài đọc, vì đây đều là những dạng câu hỏi khá lạ so với những bài thi khác, đòi hỏi trình độ đọc hiểu sâu hơn. Khi tìm hiểu kỹ phương pháp và bản chất của đề thi thì việc tiếp cận sẽ dễ dàng hơn”.

Phan Nhật Ngọc Hân đạt điểm SAT 1.570/1.600. Ảnh: TTXVN phát

Theo Ngọc Hân, sau khi nắm được cấu trúc đề, người học cần duy trì việc luyện đề và chữa đề đều đặn, dành thời gian phân tích từng lỗi sai để rút kinh nghiệm. Bên cạnh đó, việc luyện tập trong điều kiện thời gian tương tự kỳ thi thật giúp thí sinh làm quen với áp lực phòng thi và nâng cao khả năng quản lý thời gian. Đề thi SAT không chỉ kiểm tra vốn từ vựng hay kiến thức tiếng Anh đơn thuần mà còn đánh giá tư duy ngôn ngữ, khả năng đọc hiểu chi tiết, rút ra kết luận logic, phân tích bảng biểu và giải quyết vấn đề.

“Phần Toán chủ yếu là những kiến thức quen thuộc với học sinh Trung học phổ thông Việt Nam. Tuy nhiên vẫn có một số câu hỏi nâng cao đòi hỏi thí sinh phải hiểu bản chất kiến thức. Ngoài ra, kỹ năng phân tích, quản lý thời gian và sử dụng thành thạo công cụ Desmos tích hợp trong phần mềm thi cũng rất quan trọng”, em nói.

Trong khi đó, Nguyễn Đức Nhật Minh, người đạt 1.580 điểm SAT lại có cách tiếp cận khá đặc biệt. Nhật Minh cho biết thay vì học tiếng Anh theo cảm tính, em xem SAT như một bài toán logic và phân tích dữ liệu.

“Em không chỉ đọc để hiểu nghĩa mà còn cố gắng phân tích cấu trúc lập luận của tác giả, tìm ra những bẫy tư duy mà đề thi đặt ra. Bí quyết của em là hệ thống hóa các dạng lỗi sai thay vì làm thật nhiều đề nhưng không hiểu nguyên nhân mình sai ở đâu. Một khi nắm được gốc rễ của vấn đề và nắm chắc tư duy logic, việc xử lý những bài đọc phức tạp hay bài toán lạ chỉ là áp dụng đúng công thức”, Nhật Minh chia sẻ.

Nhật Minh và Ngọc Hân đều lựa chọn hướng đi phù hợp với định hướng nghề nghiệp của bản thân. Ngọc Hân cho biết em dự định theo học Trường Đại học Ngoại thương cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh, vì em yêu thích các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và mong muốn theo đuổi ngành Kinh tế đối ngoại.

“Em chọn Đại học Ngoại thương vì đây là môi trường học tập năng động, chất lượng và phù hợp với định hướng nghề nghiệp của em. SAT và IELTS sẽ là những lợi thế quan trọng trong quá trình xét tuyển”, Ngọc Hân cho biết. Theo em, đối với các trường đại học nước ngoài, điểm SAT chỉ là một trong nhiều tiêu chí đánh giá. Bên cạnh đó, thí sinh còn phải có hoạt động ngoại khóa nổi bật, bài luận cá nhân chất lượng và nhiều yếu tố khác.

Trường THPT Chuyên Trần Văn Giàu luôn chú trọng xây dụng môi trường học tập thầy cô thân thiện, học sinh tích cực, đặt chất lượng giáo dục và đào tạo lên hàng đầu. Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN

Còn với Nhật Minh, niềm yêu thích dành cho kinh tế và tài chính đến từ mong muốn hiểu sâu hơn về cách vận hành của thị trường và hành vi con người. Nhật Minh dự định sử dụng chứng chỉ SAT cùng IELTS để xét tuyển vào Trường Đại học Ngoại thương cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại chất lượng cao.

“Đối với em, kinh tế và tài chính không chỉ là tiền bạc mà còn là sự tối ưu hóa nguồn lực và phân tích hành vi con người. Tư duy logic được rèn luyện từ môn Toán và SAT càng khiến em muốn áp dụng kiến thức đó vào thực tiễn”, Nhật Minh chia sẻ.

Sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp vừa qua, cả hai học sinh đều cho biết hài lòng với bài làm của mình và tin tưởng vào kết quả đạt được.

Khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn

Nhật Minh và Ngọc Hân đều cho rằng môi trường học tập tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Văn Giàu đóng vai trò quan trọng trong hành trình chinh phục những mục tiêu lớn.

Ngọc Hân cho biết các bạn trong lớp và trong trường đều có tinh thần học tập nghiêm túc, tự giác và sở hữu nhiều thành tích nổi bật. Điều đó tạo động lực để em cố gắng mỗi ngày. “Thầy cô luôn tạo điều kiện tốt nhất để học sinh học tập và phát triển. Tuy nhiên, em nghĩ bản thân vẫn là yếu tố quyết định. Khi có mục tiêu rõ ràng và đủ kỷ luật, mình mới có thể duy trì sự nỗ lực trong thời gian dài”, nữ sinh chia sẻ.

Nguyễn Đức Nhật Minh đạt điểm SAT 1.580/1.600. Ảnh: TTXVN phát

Đồng quan điểm, Nhật Minh cho rằng môi trường chuyên giúp em có cơ hội tiếp xúc với nhiều bạn học giỏi, qua đó học hỏi thêm về tinh thần cầu tiến và ý chí vươn lên. “Tuy nhiên, thay vì tạo áp lực phải chạy đua với bạn bè, em dựa nhiều hơn vào sự kỷ luật và nội lực của bản thân. Chính điều đó giúp em đứng dậy sau những lần thất bại và tiếp tục cố gắng”, Nhật Minh nói.

Không chỉ ghi dấu ấn ở kỳ thi SAT, học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Văn Giàu còn đạt nhiều kết quả nổi bật tại Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026.

Theo thống kê từ hai đợt thi, nhà trường có 15 học sinh đạt trên 1.000 điểm, tăng 14 học sinh so với năm học trước; 65 học sinh đạt từ 901 đến 1.000 điểm. Điểm trung bình của học sinh trường ở đợt 1 đạt khoảng 787 điểm, đợt 2 đạt 828 điểm, cao hơn mặt bằng chung của kỳ thi. Những con số trên phản ánh hiệu quả của quá trình đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường định hướng học tập và bồi dưỡng năng lực cho học sinh.

Trường THPT Chuyên Trần Văn Giàu chú trọng giảng dạy cũng như các hoạt động ngoại khoá. Ảnh: TTXVN phát

Thầy Đàm Văn Tuyến, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Văn Giàu cho biết, năm học 2025-2026, nhà trường có 3 học sinh đạt điểm SAT từ 1.500 trở lên, trong đó có hai em đạt 1.570 và 1.580 điểm. Kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của học sinh nhà trường cũng tăng mạnh cả về điểm trung bình lẫn số lượng học sinh đạt điểm cao. Đây là tín hiệu tích cực, khẳng định hướng đi đúng trong công tác giảng dạy, bồi dưỡng học sinh và định hướng các em tiếp cận các kỳ thi đánh giá năng lực hiện nay.

Theo thầy Đàm Văn Tuyến, trong thời gian tới, Nhà trường sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường các hoạt động trải nghiệm, phát triển năng lực tự học, tư duy và kỹ năng vận dụng kiến thức cho học sinh. Đồng thời, nhà trường đẩy mạnh công tác tư vấn hướng nghiệp, hỗ trợ học sinh tiếp cận sớm với các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy nhằm nâng cao cơ hội xét tuyển vào các trường đại học tốp đầu trong cả nước.

Thành tích của Nguyễn Đức Nhật Minh và Phan Nhật Ngọc Hân là niềm tự hào của gia đình, nhà trường, đồng thời là minh chứng cho chất lượng giáo dục mũi nhọn của tỉnh Tây Ninh. Đây cũng là nguồn cảm hứng để nhiều học sinh tiếp tục chinh phục các kỳ thi chuẩn hóa quốc tế, mở rộng cơ hội học tập và hội nhập trong bối cảnh giáo dục ngày càng mang tính toàn cầu./.