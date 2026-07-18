Những người lính bảo vệ vững chắc chủ quyền số quốc gia trên không gian mạng

18/07/2026

Dưới sự chỉ đạo toàn diện, sâu sát của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chủ động triển khai hiệu quả chương trình công tác, hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao. Phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu, triển khai thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Với vai trò "Tư lệnh Ngành", Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã trực tiếp triệt phá 19 chuyên án lớn, phối hợp khởi tố 17 vụ án với hơn 200 bị can; xử lý hàng trăm tin báo tố giác tội phạm; ngăn chặn hơn 8.550 ví điện tử đánh bạc và 1.786 trang mạng, ứng dụng sàn ngoại hối, kinh doanh vàng trái phép. Mỗi cán bộ, chiến sĩ An ninh mạng luôn thống nhất nhận thức về tư duy bảo đảm an ninh chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân trong tình hình mới. Từ đó, quyết liệt đổi mới biện pháp, củng cố thế trận, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tinh thần làm việc luôn được duy trì sự nghiêm túc, tập trung tại khu vực làm việc của những người lính bảo vệ vững chắc chủ quyền số quốc gia trên không gian mạng. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Không gian làm việc tại Trung tâm giám sát An ninh mạng. Đội ngũ túc trực 24/7 để bảo vệ an toàn cho hàng loạt dự án trọng điểm. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN