Nữ sĩ Lan Hinh bền bỉ lan tỏa văn hóa truyền thống của dân tộc

24/07/2026

Năm 1989, nữ sĩ Lan Hinh (tên thật Trần Thị Lan), con gái của chí sĩ yêu nước, Danh nhân văn hóa Á Nam Trần Tuấn Khải, quyết định trở về Việt Nam sau nhiều năm sinh sống tại Hoa Kỳ. Từ đó đến nay, bà dành trọn tâm huyết cho hành trình gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống bằng những việc làm âm thầm nhưng bền bỉ.

Chân dung nữ sĩ Lan Hinh, sinh năm 1935, con gái của Chí sĩ yêu nước, Danh nhân văn hóa Trần Tuấn Khải.

Ảnh: Sơn Nghĩa/Báo ảnh Việt Nam

Ở tuổi 91, nữ sĩ Lan Hinh vẫn đều đặn đón các đoàn khách, học sinh, sinh viên đến tham quan, trò chuyện tại không gian văn hóa do bà gây dựng. Với giọng nói đậm chất Hà Nội xưa cùng vốn hiểu biết sâu rộng về văn hóa dân tộc, bà trở thành cầu nối giữa những giá trị truyền thống với thế hệ trẻ hôm nay.

Nhắc lại quyết định trở về quê hương năm nào, bà xúc động chia sẻ: "Trở về nước một mình khi ấy là quyết định không dễ dàng. Nhưng tôi nghĩ mình trở về không chỉ vì bản thân mà còn để làm điều gì đó có ích cho cộng đồng và cho các thế hệ sau."

Khi tham gia các sự kiện văn hóa, giao lưu với công chúng, bà La Hinh luôn bận trang phục Áo dài truyền thống Việt.

Ảnh: Sơn Nghĩa/Báo ảnh Việt Nam

Nữ sĩ Lan Hinh phát biểu khi tham dự một sự kiện văn hóa được tổ chức tại Tp. Hồ Chí minh.

Ảnh: Sơn Nghĩa/Báo ảnh Việt Nam

Dấu ấn lớn nhất của nữ sĩ Lan Hinh là việc xây dựng hai không gian văn hóa mang đậm bản sắc Việt: Á Nam Lưu niệm đường tại phường An Đông, Thành phố Hồ Chí Minh và Lan Đình Bến bên dòng La Ngà, xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng.

Á Nam Lưu niệm đường được bà dành hơn 20 năm sưu tầm tư liệu, hiện vật về thân phụ - chí sĩ Á Nam Trần Tuấn Khải. Không chỉ lưu giữ di sản văn chương và cuộc đời hoạt động của ông, nơi đây còn trở thành điểm gặp gỡ của những người yêu văn hóa, góp phần gìn giữ ký ức về một giai đoạn đặc biệt của lịch sử văn học và phong trào yêu nước Việt Nam.

Nữ sĩ Lan Hinh luôn nhận được sự yêu mến của bạn bè, thân hữu. Ảnh: Sơn Nghĩa/Báo ảnh Việt Nam Trong khi đó, Lan Đình Bến được xây dựng như một không gian văn hóa sinh thái, nơi thiên nhiên hòa quyện với các hoạt động nghệ thuật truyền thống. Hai địa điểm này thường xuyên tổ chức các hoạt động như: lễ giỗ Á Nam Trần Tuấn Khải, sinh hoạt thơ ca, ca trù, nghệ thuật truyền thống và nhiều chương trình giao lưu dành cho học sinh, sinh viên.

Một góc không gian hoài cổ tại Á Nam Lưu niệm đường. Ảnh: Sơn Nghĩa/Báo ảnh Việt Nam

Bạn bè, thân hữu của bà Lan Hinh đến tham quan không gian văn hóa, lưu trữ tại Á Nam Lưu niệm đường.

Ảnh: Sơn Nghĩa/Báo ảnh Việt Nam

Điều khiến nhiều người ấn tượng là cách nữ sĩ Lan Hinh truyền tải văn hóa. Bà không giảng giải bằng những lý thuyết khô cứng mà kể chuyện, đọc thơ, chia sẻ về nếp sống, cách ứng xử, trang phục truyền thống và vẻ đẹp của tiếng Việt. Qua lời kể nhẹ nhàng của bà, những làn điệu ca trù, những câu thơ cổ hay phong tục xưa trở nên gần gũi, giúp người trẻ hiểu hơn về cội nguồn văn hóa dân tộc.

Sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống văn hiến, Lan Hinh sớm tiếp nhận tình yêu văn chương từ người cha. Bà là tác giả nhiều tập thơ như Kim sinh lụy, Bến nào, Đạo thường... Đặc biệt, bộ sách giáo dục Vườn hồng ABC được bà dành nhiều tâm huyết biên soạn với mong muốn bồi dưỡng nhân cách cho thiếu nhi thông qua thơ ca, ca dao, tục ngữ và những bài học giản dị về đạo lý làm người.

Nữ sĩ Lan Hinh trong một lần trò chuyện văn hóa với các bạn trẻ tại không gian văn hóa Lan Đình Bến.

Ảnh: Sơn Nghĩa/Báo ảnh Việt Nam

Theo nữ sĩ Lan Hinh, giáo dục văn hóa truyền thống cần bắt đầu từ những điều gần gũi nhất trong gia đình và nhà trường. Khi trẻ em biết yêu tiếng Việt, hiểu những câu ca dao, tục ngữ và biết trân trọng lễ nghĩa, các em sẽ có nền tảng vững chắc để hội nhập với thế giới mà không đánh mất bản sắc của mình.

Giữa nhịp sống hiện đại và quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng, những việc làm bền bỉ của nữ sĩ Lan Hinh góp phần gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống theo cách gần gũi và thiết thực. Hai không gian văn hóa do bà xây dựng không chỉ lưu giữ ký ức về một gia đình giàu truyền thống yêu nước mà còn trở thành nơi kết nối cộng đồng, nuôi dưỡng tình yêu văn hóa Việt trong nhiều thế hệ.

Nghệ sĩ giao lưu với khán giả tại chương trình Thơ-nhạc-kịch Trung hiếu lưỡng toàn tại Cung văn hóa Lao động Tp. Hồ Chí Minh do bà Lan Hinh khởi xướng. Ảnh: Sơn Nghĩa/Báo ảnh Việt Nam

Các hoạt động văn hóa-nghệ thuật mà bà Lan Hinh khởi xướng, đóng góp công sức với mong muốn giới thiệu và gìn giữ văn hóa truyền thống Việt đến đông đảo công chúng. Ảnh: Sơn Nghĩa/Báo ảnh Việt Nam

Ở tuổi ngoài 90, nữ sĩ Lan Hinh vẫn miệt mài với những buổi trò chuyện, những cuộc gặp gỡ và các hoạt động văn hóa. Hình ảnh người phụ nữ tóc bạc say sưa kể chuyện về thơ ca, lịch sử và đạo lý dân tộc là minh chứng cho một hành trình lặng lẽ nhưng bền bỉ, góp phần gìn giữ hồn cốt văn hóa Việt giữa dòng chảy của thời đại./.

Bài và ảnh: Sơn Nghĩa/Báo ảnh Việt Nam