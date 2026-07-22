Tỏa sáng phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình

*Người lính vượt khó làm giàu



Khi chiến tranh kết thúc, những người lính năm xưa lại tiếp tục cống hiến trên mặt trận kinh tế tại vùng đất mới Đồng Xoài. Bằng ý chí kiên cường và phẩm chất cao quý của “Bộ đội Cụ Hồ”, nhiều cựu chiến binh không chỉ vượt qua gian khó, xây dựng cơ ngơi vững chắc mà còn chung tay “góp sức” cho địa phương giàu đẹp giữ thời bình.



Sinh ra và lớn lên tại "quê lúa" Thái Bình, người thanh niên Vũ Văn Tuyền (sinh năm 1950) nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc lên đường nhập ngũ. Suốt những năm tháng khốc liệt từ 1968-1973, ông Tuyền trực tiếp chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị khốc liệt và không may bị thương. Năm 1974, người thương binh ấy trở về quê nhà lập gia đình, bắt đầu cuộc sống đời thường. Đến năm 2003, với khát vọng tìm hướng đi mới, ông Tuyền cùng gia đình vào tỉnh Bình Phước cũ, nay thuộc khu phố 1, phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai lập nghiệp.

Những ngày đầu đặt chân lên vùng đất mới, cuộc sống của gia đình gặp muôn vàn gian khó. Với số vốn ít ỏi, ông Tuyền chỉ mua được vỏn vẹn 1.000 m2 đất, cất căn nhà tạm che mưa, che nắng. Để xoay xở sinh kế, ông quyết định tập trung vào chăn nuôi bò, heo và gà. Nhờ sự cần cù, chịu khó, mô hình chăn nuôi đã mang lại nguồn thu nhập ổn định, giúp gia đình từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn. Ông Tuyền chia sẻ: “Những ký ức thời kháng chiến gian khổ vẫn in đậm trong tâm trí tôi. Giờ đây giữa thời bình, cuộc sống dù còn lo toan nhưng đã đỡ khó khăn hơn rất nhiều. Có được sự ổn định và cơ ngơi như hôm nay, gia đình tôi mừng lắm, tôi luôn trân trọng điều đó”.



Không chỉ lo phát triển kinh tế gia đình, người cựu chiến binh Vũ Văn Tuyền còn là tấm gương sáng, hết lòng vì cộng đồng. Khi địa phương có chủ trương mở rộng đường giao thông, ông đã tiên phong hiến đất của gia đình, đồng thời tích cực đến từng nhà vận động nhân dân chung tay hiến đất, đóng góp làm hệ thống đèn chiếu sáng khắp khu phố. Ông còn đi đầu trong việc tuyên truyền người dân giữ gìn lối sống sạch sẽ, bảo vệ vệ sinh môi trường xung quanh. “Là người lính trở về từ chiến trường, tôi luôn nghĩ mình còn sống là một may mắn lớn. Vì vậy, khi thấy quê hương thứ hai cần sự chung tay để đổi mới, tôi sẵn sàng đóng góp chút sức nhỏ. Mình phải làm gương trước thì bà con mới tin tưởng và làm theo. Tôi mong xóm làng ngày càng khang trang, sạch đẹp, tình làng nghĩa xóm thêm gắn kết để cùng nhau xây dựng cuộc sống văn minh, ấm no hơn”, ông Tuyên chia sẻ thêm.

Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Dương Đức Thùng (bên phải) ở phường Đồng Xoài đã hiến đất 1.000m2 để làm đường. Ảnh: K GỬIH - TTXVN

Cựu chiến binh Dương Đức Thùng (sinh năm 1954, quê Cao Bằng) nhập ngũ năm 1972, trực tiếp chiến đấu tại chiến trường miền Đông Nam Bộ trong đội hình Quân đoàn 4. Sau ngày đất nước thống nhất, ông tiếp tục làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia. Năm 1983, ông được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.



Đến năm 1990, người anh hùng ấy chọn tỉnh Sông Bé (sau này là tỉnh Bình Phước cũ, hiện là phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai) làm quê hương thứ hai để lập nghiệp. Những ngày đầu, cuộc sống nơi vùng đất mới đầy rẫy gian truân. Bằng ý chí của người lính, ông Thùng cùng gia đình tích cực khai hoang, tích lũy được 4,2 ha đất trồng cao su, điều và tiêu, mang lại nguồn thu nhập vững vàng. Ông kể lại: Những ngày đầu vào đây rất vất vả, đường sá chưa có, ông phải tự tay phát rẫy, khai hoang từng tấc đất mới có diện tích cây trồng ổn định như ngày nay. Giờ đây, cuộc sống đã khấm khá và yên vui hơn trước. Dù là trong thời chiến hay thời bình, ông luôn tự nhủ bản thân phải tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, cống hiến cho quê hương.

Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Dương Đức Thùng (bên trái) ở phường Đồng Xoài đã đầu tư trồng hơn 4,2ha cao su, điều phát triển kinh tế bền vững. Ảnh: K GỬIH - TTXVN

Nhiều năm qua, ông Thùng luôn tích cực tham gia các phong trào ở địa phương. Năm 2025, gia đình ông tự nguyện hiến hơn 1.000 m² đất, trị giá hơn 1 tỷ đồng, để mở rộng đường giao thông. “Tôi hiến đất trước hết là mong muốn quê hương mình ngày càng đổi mới, đường sá rộng rãi, sạch đẹp để bà con, con cháu đi lại thuận tiện, an toàn hơn. Mình là cựu chiến binh thì phải làm gương đi đầu”, ông Thùng chia sẻ.

*Góp sức cho cộng đồng cùng phát triển



Thời gian qua, nhiều cựu chiến binh trên địa bàn thành phố Đồng Nai không chỉ phát triển kinh tế gia đình mà còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp phần xây dựng địa phương.

Tiêu biểu là cựu chiến binh Nguyễn Như Hoan (sinh năm 1958), từng tham gia chiến đấu và làm nghĩa vụ quốc tế tại Lào. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ông trở về quê, rồi vào miền Nam lập nghiệp. Đến nay, ông Hoan phát triển khoảng 30 ha cao su, mang lại nguồn thu nhập ổn định. Bên cạnh đó, ông còn đầu tư 15 phòng trọ cho công nhân thuê; tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động địa phương với thu nhập khoảng 8 triệu đồng/người/tháng từ công việc cạo mủ cao su và sử dụng hàng trăm lượt lao động thời vụ mỗi năm. Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, hơn 15 năm qua, ông Hoan còn duy trì hỗ trợ hai người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương (một người bị tâm thần và một người bị điện giật sức khỏe yếu), mỗi người 12 triệu đồng/năm. Vào dịp Tết Nguyên đán, ông thường xuyên tặng quà cho các hộ nghèo. Trong thời gian dịch COVID-19, gia đình ông đã miễn tiền thuê trọ ba tháng cho công nhân với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng, góp phần chia sẻ khó khăn với người lao động.

Cựu chiến binh Nguyễn Như Hoan ở phường Đồng Xoài (bên phải) đã tạo việc làm và giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: K GỬIH - TTXVN

Ông Nguyễn Viết Thanh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Đồng Xoài cho biết, các cựu chiến binh Vũ Văn Tuyền, Dương Đức Thùng và Nguyễn Như Hoan là những hội viên tiêu biểu của địa phương; những tấm gương sáng cho phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ giữa thời bình. Trở về sau chiến tranh, các ông đã nỗ lực vượt khó, phát triển kinh tế gia đình, thể hiện bản lĩnh kiên cường, ý chí tự lực, tự cường để làm giàu chính đáng, xây dựng cơ ngơi vững vàng từ hai bàn tay trắng; đồng thời tích cực tham gia các phong trào thi đua, hiến đất làm đường, tạo việc làm, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn và đóng góp xây dựng địa phương. Những tấm lòng vàng đã lan tỏa năng lượng tích cực, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị ngày càng khang trang, sạch đẹp, là nguồn truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ trẻ và nhân dân noi theo để cùng chung tay xây dựng cộng đồng văn minh, giàu đẹp.

Cựu chiến binh Nguyễn Như Hoan ở phường Đồng Xoài (đứng giữa) thăm hỏi, động viên những hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: K GỬIH - TTXVN

Cũng theo Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Đồng Xoài, những năm qua, cán bộ, hội viên luôn đoàn kết, giữ vững phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện tốt nhiệm vụ tại địa phương. Hội thường xuyên phối hợp với lực lượng công an, quân sự tham gia giữ gìn an ninh trật tự; đồng thời triển khai nhiều hoạt động chăm lo đời sống hội viên thông qua các mô hình như Quỹ Nghĩa tình đồng đội, hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế, xây dựng nhà đồng đội... Bên cạnh đó, Hội tổ chức cho hội viên tham quan, học tập các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả như trồng dó bầu cấy tạo trầm hương, cao su, điều, sầu riêng và chăn nuôi..., góp phần giúp nhiều hội viên phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Không chỉ ở phường Đồng Xoài, nhiều cựu chiến binh trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng từ các mô hình sản xuất hiệu quả. Đồng thời, họ tiếp tục phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự và đóng góp vào sự phát triển của địa phương./.

