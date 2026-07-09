Ts.Bs. Trần Anh Cường: "Phát triển Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí theo mô hình hiện đại, thông minh, lấy người bệnh làm trung tâm"

09/07/2026

Bám sát các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, Quảng Ninh đang từng bước đổi mới toàn diện ngành Y tế, chuyển mạnh từ tư duy “chữa bệnh” sang “chăm sóc sức khỏe”, lấy người dân làm trung tâm, hướng tới mục tiêu bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân một cách bền vững, từ sớm, từ xa và theo suốt vòng đời. Nhân dịp này, phóng viên Báo ảnh Việt Nam đã có cuộc trò chuyện cùng Ts.Bs. Trần Anh Cường - Gián đốc Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí kiêm Hiệu trưởng Trường Cao đẳng y tế Quảng Ninh để làm sáng tỏ vấn đề trên.

Phóng viên: Xin Ts.Bs. Trần Anh Cường cho biết lịch sử và quy mô của Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí? Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí đã đóng góp vai trò như thế nào trong việc chăm sóc sức khoẻ nhân dân trên địa bàn?

Ts.Bs. Trần Anh Cường: Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí là bệnh viện đa khoa hạng I trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh. Bệnh viện được Chính phủ và Nhân dân Vương quốc Thụy Điển giúp đỡ xây dựng, chính thức đưa vào hoạt động ngày 17/3/1981 theo Quyết định số 57/QĐ-BYT của Bộ Y tế. Bệnh viện có quy mô ban đầu là 320 giường bệnh, 21 khoa, phòng và khoảng 350 cán bộ, nhân viên y tế.

"Trong những năm qua, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí luôn xác định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong những động lực quan trọng để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Và ngay khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 72-NQ/TW, Ban Giám đốc Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí đã xác định đây là định hướng chiến lược quan trọng để phát triển bệnh viện theo mô hình hiện đại, thông minh, lấy người bệnh làm trung tâm". Ts.Bs. Trần Anh Cường - Gián đốc Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí kiêm Hiệu trưởng Trường Cao đẳng y tế Quảng Ninh

Những năm đầu hoạt động, dưới sự hỗ trợ trực tiếp của các chuyên gia Thụy Điển, đội ngũ cán bộ bệnh viện đã nhanh chóng tiếp cận, làm chủ hệ thống trang thiết bị hiện đại và mô hình quản lý tiên tiến. Vào thời điểm đó, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí được đánh giá là một trong những bệnh viện hiện đại nhất Việt Nam.

Sau khi chương trình viện trợ của Thụy Điển kết thúc năm 1999, bệnh viện tiếp tục phát huy nội lực, không ngừng đổi mới, phát triển kỹ thuật chuyên sâu, kỹ thuật cao và từng bước khẳng định vị thế là bệnh viện đa khoa tuyến cuối của khu vực Đông Bắc. Tháng 01/2021, bệnh viện chính thức được chuyển giao từ Bộ Y tế về UBND tỉnh Quảng Ninh quản lý theo Quyết định số 1730/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đến nay, sau hơn 45 năm xây dựng và phát triển, từ một bệnh viện phục vụ chủ yếu cho công nhân ngành Than và nhân dân khu vực Uông Bí, bệnh viện đã trở thành bệnh viện đa khoa hạng I trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh, giữ vai trò là trung tâm y tế chuyên sâu của tỉnh.

Hiện bệnh viện có quy mô 1.300 giường bệnh kế hoạch, 42 khoa, phòng, trung tâm và Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh; đội ngũ hơn 1.100 cán bộ, viên chức và người lao động. Mỗi năm, bệnh viện khám cho gần 365.000 lượt người bệnh; điều trị nội trú và ngoại trú trên 160.000 lượt; thực hiện hơn 16.000 ca phẫu thuật. Bệnh viện đã triển khai trên 15.700 kỹ thuật y học, đạt trên 95% danh mục kỹ thuật theo phân tuyến, mỗi năm triển khai gần 40 kỹ thuật mới. Đặc biệt, tỷ lệ chuyển tuyến chỉ còn 0,81%, khẳng định năng lực chuyên môn và niềm tin của người dân đối với bệnh viện.

Bên cạnh nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng, bệnh viện còn là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật, hợp tác quốc tế, phòng chống dịch bệnh và quản lý chất lượng. Với định hướng phát triển bền vững, bệnh viện đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm y học chuyên sâu của tỉnh Quảng Ninh và vùng Đồng bằng sông Hồng theo quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế của Bộ Y tế đến năm 2030.

Bệnh viện triển khai ca ghép thận đầu tiên tháng 4/2025. Ảnh: Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí

Phóng viên: Xin Ts.Bs. Trần Anh Cường cho biết, trong những năm vừa qua, Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí đã ứng dụng khoa học kỹ thuật như thế nào trong việc khám và chữa bệnh cho nhân dân?

Ts.Bs. Trần Anh Cường: Trong những năm qua, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí luôn xác định phát triển khoa học, công nghệ và ứng dụng các kỹ thuật y học tiên tiến là nền tảng để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Ngay từ những năm đầu thành lập, bệnh viện đã có nhiều dấu ấn tiên phong trong y học Việt Nam như triển khai phương pháp Kangaroo chăm sóc trẻ sơ sinh nhẹ cân (năm 1984), phát hiện vi khuẩn Helicobacter pylori gây loét dạ dày – tá tràng (năm 1990), phẫu thuật nội soi cắt u xơ tiền liệt tuyến (năm 1992) và phát hiện ca bệnh Sốt đen châu Phi đầu tiên tại Việt Nam (năm 2001).

Đến nay, bệnh viện đã triển khai hơn 15.700 kỹ thuật y học, đạt trên 95% danh mục kỹ thuật theo phân tuyến, mỗi năm phát triển gần 40 kỹ thuật mới. Nhiều kỹ thuật chuyên sâu đã được thực hiện thường quy như phẫu thuật và can thiệp tim mạch, ứng dụng tuần hoàn ngoài cơ thể trong phẫu thuật tim, phẫu thuật thần kinh - sọ não, thay khớp háng, khớp gối, nội soi can thiệp lấy huyết khối trong điều trị nhồi máu não cấp, can thiệp nút mạch điều trị ung thư và chấn thương tạng, nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP), đốt sóng cao tần điều trị u gan, nội soi cắt tách dưới niêm mạc đường tiêu hóa (ESD)... giúp người bệnh được tiếp cận các kỹ thuật hiện đại ngay tại địa phương.

Đặc biệt, bệnh viện đã tạo bước đột phá trong lĩnh vực ghép mô, tạng khi thực hiện thành công 02 ca lấy đa mô, tạng từ người cho chết não, góp phần cứu sống nhiều người bệnh; triển khai 08 ca ghép thận và thực hiện thành công ca ghép giác mạc đầu tiên. Đây là nền tảng quan trọng để bệnh viện tiếp tục phát triển các kỹ thuật ghép gan, ghép giác mạc, đồng thời xây dựng đơn nguyên hỗ trợ sinh sản, triển khai kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) và phẫu thuật robot trong thời gian tới.

Việc làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu đã giúp người dân Quảng Ninh và khu vực được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương, giảm tỷ lệ chuyển tuyến, giảm chi phí điều trị, đồng thời khẳng định vị thế của Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí là một trong những trung tâm y tế chuyên sâu, đi đầu trong ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Phóng viên: Xin Ts.Bs. Trần Anh Cườngcho biết, Nghị quyết số 72-NQ/TW được Bộ Chính trị ban hành ngày 09/9/2025 “về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới” đã được cụ thể hoá tại Bệnh viện đa khoa Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí như thế nào?

Ts.Bs. Trần Anh Cường: Trong những năm qua, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí luôn xác định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong những động lực quan trọng để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Và ngay khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 72-NQ/TW, Ban Giám đốc Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí đã xác định đây là định hướng chiến lược quan trọng để phát triển bệnh viện theo mô hình hiện đại, thông minh, lấy người bệnh làm trung tâm

Thứ nhất, bệnh viện xây dựng và triển khai Đề án phát triển Bệnh viện giai đoạn 2025-2030, xác định mục tiêu phát triển bệnh viện theo hướng bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt khu vực, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phát triển kỹ thuật chuyên sâu, tăng cường chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đẩy mạnh nghiên cứu khoa học.

Thứ hai, bệnh viện đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, triển khai kế hoạch phát triển công nghệ thông tin giai đoạn 2026-2030; từng bước hoàn thiện bệnh án điện tử, mở rộng các nền tảng số trong quản lý điều hành, khám chữa bệnh, thanh toán không dùng tiền mặt, kết nối dữ liệu với cơ quan bảo hiểm xã hội và cơ quan quản lý nhà nước; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.

Thứ ba, tập trung phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, đặc biệt trong lĩnh vực ngoại khoa, tim mạch, ung bướu, hồi sức cấp cứu và chấn thương chỉnh hình. Bệnh viện đang triển khai đề án đầu tư hệ thống robot hỗ trợ phẫu thuật thay khớp và phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, hướng tới làm chủ các kỹ thuật hiện đại, giảm biến chứng, nâng cao hiệu quả điều trị và từng bước đưa người dân được tiếp cận các kỹ thuật cao ngay tại địa phương.

Thứ tư, tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, cải tiến quy trình khám bệnh, giảm thời gian chờ đợi, tăng cường quản lý chất lượng, an toàn người bệnh, kiểm soát nhiễm khuẩn, phát triển bệnh viện xanh - sạch - đẹp - thông minh, xây dựng môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp và hướng tới mục tiêu "Bệnh viện hạnh phúc".

Thứ năm, chú trọng phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, đẩy mạnh đào tạo, đào tạo liên tục, đào tạo sau đại học, hợp tác với các bệnh viện tuyến trung ương để chuyển giao kỹ thuật; đồng thời xây dựng cơ chế khuyến khích nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn khám chữa bệnh.

Thứ sáu, tăng cường quản trị bệnh viện theo hướng hiện đại, đổi mới cơ chế quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, đẩy mạnh tự chủ gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ y tế; triển khai các giải pháp thực hiện Nghị quyết 335/NQ-CP về lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, bảo đảm phát triển bền vững của bệnh viện.

Nhờ những giải pháp đồng bộ đó, chất lượng chuyên môn của bệnh viện ngày càng được nâng cao, nhiều kỹ thuật mới được triển khai thành công, tỷ lệ chuyển tuyến giảm, người dân trong tỉnh Quảng Ninh và khu vực Đông Bắc được tiếp cận các dịch vụ y tế kỹ thuật cao ngay tại địa phương. Trong thời gian tới, bệnh viện sẽ tiếp tục thực hiện Đề án phát triển giai đoạn 2025–2030, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và các kỹ thuật y học tiên tiến, phấn đấu xây dựng Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực, đáp ứng yêu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới.

Phóng viên: Xin Ts.Bs. Trần Anh Cường cho biết, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh đóng vai trò như thế nào trong sự phát triển của ngành y tế Quảng Ninh?

Ts.Bs. Trần Anh Cường:Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực y tế duy nhất trực thuộc tỉnh Quảng Ninh, nhiều năm qua đã giữ vai trò quan trọng trong đào tạo đội ngũ cán bộ y tế có trình độ chuyên môn, y đức và kỹ năng nghề nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh chính thức trở thành đơn vị trực thuộc Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí. Đây không chỉ là sự thay đổi về mô hình quản lý mà còn là bước phát triển chiến lược, tạo nền tảng xây dựng mô hình Viện – Trường hiện đại, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, thực hành lâm sàng, nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật.

Toàn cảnh Trường Cao đẳng y tế Quảng Ninh. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam



Mô hình này sẽ tạo điều kiện để người học được đào tạo trong môi trường bệnh viện chuyên sâu, tiếp cận các kỹ thuật y học hiện đại ngay từ quá trình học tập; đồng thời góp phần xây dựng nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành y tế trong giai đoạn mới.

Chúng tôi tin tưởng rằng, với truyền thống đào tạo, cùng sự đồng hành của Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh sẽ trở thành trung tâm đào tạo và thực hành y khoa chất lượng cao của khu vực Đông Bắc, đóng góp tích cực vào mục tiêu xây dựng Bệnh viện trở thành trung tâm y học chuyên sâu của tỉnh Quảng Ninh và khu vực.

Phóng viên: Xin chân thành cảm ơn Ts.Bs. Trần Anh Cường về cuộc trò chuyện thú vị này!