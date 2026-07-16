Bí thư xứ Mường đưa bản sắc quê hương lên không gian số
Biến công nghệ thành công cụ đột phá để nâng cao sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng chí Nguyễn Duy Tư, Bí thư Đảng ủy xã Vân Sơn, Phú Thọ chủ động sản xuất các nội dung truyền thông số để quảng bá du lịch địa phương. Phương thức tiếp cận trực quan, gần gũi của người đứng đầu cấp ủy không chỉ giúp giới thiệu rộng rãi các danh thắng độc đáo như thác Thung, bãi Pặng mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ để người dân địa phương nâng cao tư duy số, tự tin phát triển các mô hình homestay gắn kết với bảo tồn văn hóa xứ Mường cổ.
- Nội dung: Phan Tuấn Anh/TTXVN