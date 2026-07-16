Bí thư xứ Mường đưa bản sắc quê hương lên không gian số

16/07/2026

Biến công nghệ thành công cụ đột phá để nâng cao sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng chí Nguyễn Duy Tư, Bí thư Đảng ủy xã Vân Sơn, Phú Thọ chủ động sản xuất các nội dung truyền thông số để quảng bá du lịch địa phương. Phương thức tiếp cận trực quan, gần gũi của người đứng đầu cấp ủy không chỉ giúp giới thiệu rộng rãi các danh thắng độc đáo như thác Thung, bãi Pặng mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ để người dân địa phương nâng cao tư duy số, tự tin phát triển các mô hình homestay gắn kết với bảo tồn văn hóa xứ Mường cổ.

Bí thư xã Nguyễn Duy Tư trao đổi với nhóm trải nghiệm của tổ chức American Study về khả năng xây dựng không gian học tập, rèn luyện kỹ năng và trải nghiệm văn hóa bản địa dành cho các học sinh chuẩn bị du học. Hoạt động này góp phần mở rộng sản phẩm du lịch giáo dục, đồng thời tạo thêm cơ hội quảng bá cảnh quan, đời sống và bản sắc xứ Mường tới người trẻ. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN