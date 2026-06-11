Đà Nẵng khai mạc Hội chợ Hàng Việt 2026, tôn vinh sản phẩm OCOP

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu nhấn mạnh, phát triển thị trường trong nước, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm Việt Nam và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp địa phương là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững. Thành phố đã và đang triển khai nhiều chương trình hỗ trợ sản xuất, xúc tiến thương mại, chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử và kết nối cung cầu, tạo điều kiện để hàng hóa Việt Nam tiếp cận người tiêu dùng.

Đại biểu tham quan các gian hàng tại hội chợ. Ảnh: Trần Lê lâm/TTXVN

Theo ông Hồ Quang Bửu, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã lan tỏa sâu rộng trong xã hội, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi tiêu dùng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của người dân đối với sản phẩm do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất. Đây không chỉ là giải pháp kích cầu tiêu dùng nội địa mà còn là động lực để doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường.

Hội chợ Hàng Việt Đà Nẵng 2026 được tổ chức với chủ đề “Hàng Việt chinh phục người Việt”, nhằm quảng bá sản phẩm mang thương hiệu Việt, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường nội địa và thúc đẩy kết nối tiêu dùng bền vững. Đây cũng là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện du lịch của thành phố, hưởng ứng Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng năm 2026.

Các gian hàng bày bán thực phẩm vùng miền tại hội chợ. Ảnh: Trần Lê lâm/TTXVN

Diễn ra từ ngày 10 - 15/6, hội chợ quy tụ gần 200 gian hàng của 150 doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trên địa bàn Đà Nẵng cùng nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước như: Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Hà Nội, Phú Thọ, Cao Bằng, Lào Cai, Lâm Đồng... Các gian hàng trưng bày đa dạng nhóm sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ, may mặc, thực phẩm, đồ uống, dược phẩm, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và đặc sản vùng miền.

Điểm nhấn của hội chợ năm nay là hoạt động tôn vinh, quảng bá các sản phẩm OCOP tiêu biểu của thành phố Đà Nẵng và nhiều địa phương trên cả nước. Trong khuôn khổ chương trình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng phát động Tháng cao điểm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Người dân tham quan mua sắm tại hội chợ. Ảnh: Trần Lê lâm/TTXVN

Theo Ban Tổ chức, hội chợ là hoạt động xúc tiến thương mại thường niên được tổ chức từ năm 2010 đến nay. Năm nay, ngoài khu vực trưng bày sản phẩm OCOP, đặc trưng và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của Đà Nẵng, hội chợ còn có gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP của thành phố Hà Nội, khu trưng bày “Hàng thật - Hàng giả” của lực lượng Quản lý thị trường cùng nhiều hoạt động quảng bá, kết nối giao thương, khuyến mại, văn hóa ẩm thực và giao lưu văn nghệ phục vụ người dân, du khách.

Hội chợ mở cửa miễn phí từ 8 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút hằng ngày, tạo điều kiện cho người dân và du khách tham quan, mua sắm, tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ chất lượng với giá cả phù hợp; đồng thời góp phần kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy phát triển thị trường nội địa và quảng bá thương hiệu hàng Việt.