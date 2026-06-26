Đa dạng sản phẩm du lịch biển hút khách dịp hè

Dịp hè 2026, phường Vũng Tàu được lựa chọn tổ nhiều sự kiện thể thao biển quy mô như PVD Run, Giải chạy “Vững bước kiến tạo tương lai”, VnExpress Marathon Vung Tau và Vũng Tàu City Trail. Các hoạt động này được lãnh đạo địa phương xác định trọng tâm để triển khai Đề án Vũng Tàu Jetski Race Event 2026 nhằm xây dựng biểu tượng thể thao biển mới, kết hợp các chương trình phổ cập bơi lội phòng, chống đuối nước cho thiếu nhi.

Hướng dẫn viên thuộc Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo hướng dẫn du khách trải nghiệm tour "Bảo tồn thiên nhiên - Đồng hành cùng rùa biển". Ảnh: Huỳnh Sơn-TTXVN

Nhằm đảm bảo điều kiện tốt nhất cho du khách đến với vùng biển Vũng Tàu, chính quyền địa phương triển khai các phương án quản lý lưu trú, kiểm tra an toàn thực phẩm và tăng cường lực lượng giữ gìn an ninh trật tự tại các bãi tắm, khu vực công cộng. Ông Vũ Hồng Thuấn, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu cho biết, địa phương tập trung tối đa nguồn lực thu hút các dự án, hoạt động du lịch mang tính chiến lược và có quy mô lớn, thu hút đông đảo khách trong nước lẫn quốc tế. Thông qua việc tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch quy mô, phường Vũng Tàu hướng đến tạo nên thương hiệu riêng về các lễ hội văn hóa, ẩm thực biển mang tầm cỡ khu vực và quốc tế, điểm đến sôi động, trải nghiệm phong phú cho du khách.

Toàn cảnh khu vực công viên biển Bãi Sau, TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Huỳnh Sơn-TTXVN

Bên cạnh hoạt động ban ngày, chuỗi dịch vụ giải trí và kinh tế đêm được đầu tư mạnh mẽ để gia tăng trải nghiệm cho du khách. Điểm nhấn là chương trình bắn pháo hoa tầm cao diễn ra vào lúc 20 giờ các tối thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần tại Công viên nước Sun World Vũng Tàu thuộc phường Phước Thắng, kết hợp âm nhạc sôi động và dạ tiệc ẩm thực gắn với không gian biển. Bà Nguyễn Thị Khánh Linh, Tổng quản lý Sun World Vũng Tàu cho biết doanh nghiệp nỗ lực gia tăng trải nghiệm, đưa công viên trở thành điểm phải đến của mọi du khách trong và ngoài nước khi tới vùng biển này.

Các buổi hòa nhạc cuối tuần với ca sĩ Việt Nam, ca sĩ nước ngoài, các giải đấu thể thao đối kháng MMA và pickleball phục vụ du khách tại The Grand Hồ Tràm, xã Hồ Tràm, TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Huỳnh Sơn-TTXVN

Tại xã Hồ Tràm, các sản phẩm dịch vụ hè được làm mới liên tục để tăng tính cạnh tranh, thu hút du khách. Đánh giá về xu hướng, dịch vụ thu hút khách dịp hè, ông Walt Power, Tổng Giám đốc The Grand Hồ Tràm, xã Hồ Tràm, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến với The Grand Hồ Tràm dịp này, du khách được trải nghiệm dịch vụ chất lượng cao với những sự kiện mới, địa điểm mới và nhiều điều thú vị khác. Hiện cơ sở đưa vào lịch trình các buổi hòa nhạc cuối tuần với ca sĩ Việt Nam, ca sĩ nước ngoài, các giải đấu thể thao đối kháng MMA và pickleball phục vụ du khách.

Du khách trải nghiệm kỳ nghỉ tại công viên nước Sun World Vũng Tàu, phường Phước Thắng, TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Huỳnh Sơn-TTXVN