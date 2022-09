Công ty CP May Cam Ranh vượt khó để phát triển

Công ty Cổ phần May Cam Ranh bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 10/2016 với tổng vốn đầu tư dự án 1,6 triệu USD, đạt công suất sản xuất 15 triệu USD/năm. Với tiêu chí hoạt động hàng đầu là đáp ứng nhu cầu của khách hàng và đảm bảo chất lượng sản phẩm, kịp thời gian giao hàng, vận chuyển nhanh chóng đến với các đối tác trong nước và quốc tế, cùng với hệ thống dây chuyền sản xuất theo quy chuẩn quốc tế, quản lý chất lượng ISO 9001-2015, sản xuất theo tiêu chuẩn QMS, thẩm định đạt tiêu chuẩn quốc tế WRAP, Công ty Cổ phần May Cam Ranh nhanh chóng phát triển thành nhà sản xuất và cung cấp hàng may mặc hàng đầu tại tỉnh Khánh Hòa. Nhờ sản phẩm có chất lượng cao và dịch vụ may tốt, công ty được nhiều khách hàng lựa chọn làm đối tác trong sản xuất hàng may mặc. Sản phẩm Veston cao cấp do Công ty sản xuất đã được thị trường Anh đón nhận. Đây là thị trường khó tính nhất ở Châu Âu.

Công ty Cổ phần May Cam Ranh (CRC) được xây dựng tại Hòa Do 6B, phường Cam Phúc Bắc, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Máy cắt rập vải.

Công ty Cổ phần May Cam Ranh (CRC) là đơn vị may xuất khẩu uy tín của Việt Nam.

Công đoạn ủi đồ khi may.

Sản xuất theo tiêu chuẩn QMS.

Kiểm tra chất lượng vải trong từng khâu may mặc.

Tỉ mỉ trong từng chi tiết trong quá trình sản xuất.

Đặc biệt, trong giai đoạn đại dịch COVID-19 bùng phát, công ty vừa ổn định sản xuất, vừa nhanh chóng thay đổi công nghệ và đầu tư thiết bị để tập trung sản xuất những sản phẩm thiết bị y tế như khẩu trang vải, khẩu trang y tế, bộ quần áo phòng dịch theo tiêu chuẩn của FDA và đạt chuẩn quy định của Bộ y tế Việt Nam nhằm cung cấp cho thị trường chống dịch trong nước cũng như xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Trong giai đoạn đó, mỗi ngày công ty cung ứng 20.000 bộ phòng chống dịch đội ngũ y, bác sỹ và kịp thời đưa các trang thiết bị y tế đến các bệnh viện dã chiến trong tuyến đầu chống dịch.

Ông Đặng Văn Cẩm, Tổng giám đốc cho biết “Trong giai đoạn đại dịch COVID, Công ty CP May Cam Ranh đã phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết việc làm cho người lao động từ số lao động các tỉnh, thành trong cả nước về quê, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nghề theo yêu cầu của doanh nghiệp. Khắc phục mọi khó khăn về nguyên liệu đầu vào, về nhân công lao động”. Tại công ty, công nhân là người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 85%. Do đó, Công ty CP May Cam Ranh chịu áp lực về chi phí tuyển dụng và đào tạo lao động ở vùng núi, nâng cao trình độ chuyên môn về sản xuất ngành may mặc. Từ những lao động chưa biết nghề thành những người lao động sản xuất có kỹ thuật cao, có kỷ luật… Vượt qua mọi trở ngại, công ty đã nỗ lực đạt được mục tiêu đề ra, đạt kim ngạch xuất khẩu hàng chục triệu đô la hàng năm và ổn định cuộc sống cho người lao động.

Tiêu chí của Công ty CP May Cam Ranh là đáp ứng nhu cầu của khách hàng và đảm bảo chất lượng sản phẩm, kịp thời gian giao hàng, vận chuyển nhanh chóng đến với các đối tác trong nước và quốc tế.

Các sản phẩm may mặc của công ty đạt chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế.

Mặc dù năm 2022, với dự báo tình hình dịch COVID trên thế giới và Việt Nam vẫn diễn biến rất phức tạp, khó lường, song có nhiều tín hiệu tích cực khi các thị trường lớn như Mỹ, EU... đã mở cửa trở lại, đặc biệt là Việt Nam đã có chính sách thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch, vừa phục hồi và phát triển kinh tế theo Nghị quyết số 128/NQ-CP. Mục tiêu của Công ty CP May Cam Ranh trong năm nay đạt 15 triệu đô la Mỹ kim gạch xuất khẩu và các sản phẩm của công ty sẽ tiếp tục chinh phục thị trường Mỹ và EU./.