Bước ngoặt chiến lược thúc đẩy Việt Nam tiến tới quốc gia phát triển

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Hawaii Daniel Paul Leaf cho rằng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là một thời điểm then chốt để xác định tầm nhìn chiến lược của quốc gia, đặt ra các mục tiêu kinh tế - xã hội và định hình lộ trình phát triển dài hạn của đất nước.

Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Hawaii (Mỹ) Daniel P. Leaf. Ảnh: TTXVN phát

Trong thư gửi Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhân dịp chuẩn bị diễn ra sự kiện trọng đại này, ông Daniel Paul Leaf bày tỏ hy vọng những quyết định được đưa ra tại đại hội toàn quốc mang tính lịch sử sẽ tiếp tục thúc đẩy Việt Nam tiến tới mục tiêu trở thành một quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập đất nước.

Là người có nhiều đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy quan hệ song phương, Trung tướng Không quân Mỹ đã nghỉ hưu - nguyên Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ Daniel Paul Leaf cho biết, ông đã chứng kiến với sự ngưỡng mộ sâu sắc bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam - Mỹ. Theo ông, kể từ khi mối quan hệ giữa hai nước được nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện, hợp tác song phương đã ngày càng sâu sắc hơn trên các lĩnh vực thương mại, giáo dục và giao lưu nhân dân.