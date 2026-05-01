'Đại sứ' quảng bá nghề làm tranh dân gian Đông Hồ

Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Oanh sáng tác tranh Đông Hồ.

Miệt mài gìn giữ di sản

Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ ở khu phố Đông Khê, phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh ra đời cách đây khoảng 500 năm, phát triển rực rỡ vào thập niên 40 của thế kỷ XX. Thời kỳ này, tại làng Đông Hồ có tới 17 dòng họ cùng tham gia sản xuất, tạo ra số lượng tranh lớn, phong phú về đề tài, phục vụ rộng rãi nhu cầu tâm linh, chúc tụng và sinh hoạt của người dân, đặc biệt vào mỗi dịp Tết Nguyên đán, với những màu sắc tươi tắn, chất liệu độc đáo từ thiên nhiên.

Sau năm 1945, nghề làm tranh dân gian Đông Hồ đứng trước nguy cơ mai một, các gia đình chuyển sang làm hàng mã. Giữa lúc nghề làm tranh dân gian Đông Hồ đang đối diện nguy cơ mai một, phần lớn các gia đình chuyển sang làm hàng mã. Trong cuộc sống xô bồ đó, ở một con ngõ nhỏ, có một góc bình yên của làng Mái xưa (nay là khu phố Đông Khê), gia đình nghệ nhân Nguyễn Hữu Hoa và vợ là Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Thị Oanh cùng các con cháu đang miệt mài gìn giữ, phát triển nghề làm tranh. Đây là những gương mặt tích cực góp mặt ở các sự kiện quảng bá văn hóa của Việt Nam cũng như Bắc Ninh ra thế giới.

Trong phòng tranh khoảng 30 m2, Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Thị Oanh đang đưa những nét vẽ uyển chuyển, nghệ nhân Nguyễn Hữu Hoa in những bản khắc cổ, trong khi các con, cháu tập trung xung quanh học làm nghề, người in tranh, người pha màu, phơi tranh… như một làng tranh Đông Hồ thu nhỏ.

Chia sẻ về “duyên nghề”, Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Thị Oanh cho biết, sinh ra và lớn lên trong không gian làng nghề, xuất thân từ gia đình có mẹ làm tranh Đông Hồ và sau đó về làm dâu trong gia đình có truyền thống lâu đời với nghề, Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Thị Oanh sớm được “truyền lửa” tình yêu đối với di sản. Tình yêu ấy dần trở thành động lực thôi thúc bà không ngừng học hỏi, sáng tạo và tìm hướng phát triển bền vững cho nghề.

Trân trọng những sản phẩm tranh được in thủ công từ ván gỗ, sử dụng màu sắc hoàn toàn từ thiên nhiên như, màu đỏ của đất, màu vàng từ hoa hòe, màu trắng từ vỏ sò điệp… Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Thị Oanh không chỉ gìn giữ kỹ thuật truyền thống mà còn nỗ lực phục chế những mẫu tranh cổ quý giá. Đặc biệt, bà đã sáng tác và phát triển hơn 50 mẫu tranh mới, kết hợp hài hòa giữa tinh thần dân gian và hơi thở đương đại, qua đó, mở rộng khả năng tiếp cận thị trường.

Nghệ nhân Nguyễn Hữu Hoa là con trai của Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Hữu Sam - một trong những nghệ nhân gạo cội của nghề làm tranh dân gian Đông Hồ. Nghệ nhân Nguyễn Hữu Hoa cho biết, ngay từ nhỏ, ông đã được tiếp xúc với nghề làm tranh Đông Hồ thông qua các công việc phụ giúp bố như, tô màu, phơi tranh và thu dọn. Lớn lên cùng tiếng đục đẽo bản khắc, dập in tranh, ông coi nó như báu vật của gia đình. Theo nghệ nhân Nguyễn Hữu Hoa, thường một bức tranh có 5 màu chủ đạo nên phải có 5 bản khắc, 5 lần in, màu nhạt in trước, màu đậm in sau. Độ lệch các bản màu càng ít, chất lượng tranh càng cao. Lớn lên, nghệ nhân Nguyễn Hữu Hoa công tác trong lĩnh vực văn hóa, khi nghỉ hưu, ông có dịp về nối nghề cha ông.

Hiện nay, trong ngôi nhà thờ, phòng trưng bày tranh của gia đình nghệ nhân còn lưu giữ khoảng 600 ván in tranh các loại, trong đó, có một số ván có niên đại cuối thế kỉ XIX đầu thế kỷ XX với hàng nghìn bức tranh dân gian Đông Hồ nhiều thể loại.

Nghệ nhân Nguyễn Hữu Hoa giới thiệu tinh hoa tranh dân gian Đông Hồ với du khách.

“Đại sứ” đưa nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vươn ra thế giới

Không chỉ sáng tác, truyền dạy nghề làm tranh dân gian Đông Hồ, gia đình Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Thị Oanh và nghệ nhân Nguyễn Hữu Hoa còn tích cực tham gia các hoạt động trình diễn, quảng bá nghề tại nhiều sự kiện trong nước và quốc tế. Thông qua các buổi giới thiệu, ông bà đã góp phần giúp du khách trong nước và quốc tế hiểu rõ hơn về một dòng tranh dân gian độc đáo của Việt Nam - nơi mỗi bức tranh không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn chứa đựng những câu chuyện nhân văn, phản ánh phong tục, tập quán và triết lý sống của người Việt.

Tiêu biểu, ông bà đã góp mặt ở sự kiện trong nước và quốc tế quan trọng như, Triển lãm làng nghề truyền thống chào mừng 70 năm Ngày thành lập nước (2/9/1945 - 2/9/2015); Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về dâng hương các bậc tiên vương triều Lý (24/1/2022); Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Thái tử Đan Mạch (tháng 11/2022); sự kiện đại sứ các nước trong chương trình “Ngày tìm hiểu về Việt Nam 2023 - Vẻ đẹp Bắc Ninh - Kinh Bắc (tháng 4/2023)... Đồng thời đi giới thiệu, trình diễn nghề làm tranh dân gian Đông Hồ theo các đoàn ngoại giao, văn hóa của đất nước, tỉnh Bắc Ninh.

Dưới sự hướng dẫn tận tình của ông bà, du khách tỏ ra thích thú khi được trực tiếp trải nghiệm in tranh, tìm hiểu quy trình chế tác công phu trên nền giấy dó phủ điệp lấp lánh. Qua đó, họ thêm trân trọng giá trị của những sản phẩm thủ công truyền thống - kết tinh từ sự khéo léo, sáng tạo và tâm huyết của người nghệ nhân.